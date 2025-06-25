Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.0 комментариев
Кремль спросили о датах новых переговоров России и Украины
Песков: Даты переговоров России и Украины определят после выполнения договоренностей
Продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что стороны определят даты новых переговоров между Россией и Украиной после завершения выполнения договоренностей, достигнутых в Стамбуле, передает ТАСС.
По его словам, в данный момент завершается выполнение гуманитарных договоренностей, достигнутых в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле.
Ранее Песков заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов по урегулированию ситуации на Украине сейчас не ведется.
В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.