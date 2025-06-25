Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.0 комментариев
Песков заявил об отсутствии диалога с Киевом по меморандумам
Диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине в настоящее время не ведется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, на данный момент между Россией и Украиной не происходит обмена мнениями по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями международных информационных агентств.
Президент отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем. Путин также заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться после 22 июня.