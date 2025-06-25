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    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    4 комментария
    25 июня 2025, 12:45 • Новости дня

    Песков заявил об отсутствии диалога с Киевом по меморандумам

    Tекст: Александра Юдина

    Диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине в настоящее время не ведется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, на данный момент между Россией и Украиной не происходит обмена мнениями по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями международных информационных агентств.

    Президент отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем. Путин также заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться после 22 июня.

    24 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Мерц назвал осознанную Европой ошибку

    Мерц заявил о недооценке Европой «угроз со стороны России»

    Мерц назвал осознанную Европой ошибку
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы и Германия слишком долго игнорировали предупреждения балтийских государств о «возможных угрозах со стороны России».

    Мерц подчеркнул, что теперь эта ошибка осознана, а «пути назад нет», передает РБК.

    «Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет. И поэтому я повторяю здесь еще раз: безопасность Литвы – это безопасность и Германии», – заявил он в ходе выступления перед Бундестагом в преддверии саммита НАТО.

    Кроме того, Мерц пообещал сделать бундесвер самой сильной обычной армией Европы, чтобы отвечать ожиданиям партнеров и учитывать размеры, возможности и географическое положение страны. Канцлер подчеркнул, что Германия действует не для одолжения США, а руководствуясь собственными убеждениями, потому что Россия, по его словам, угрожает безопасности всего евроатлантического региона и может продолжить войну за пределами Украины.

    Канцлер отметил, что в этих условиях Германия берет на себя особую ответственность за защиту восточных союзников НАТО. В апреле власти ФРГ ввели в эксплуатацию первое подразделение 45-й бригады бундесвера в Литве, которое насчитывает 150 солдат.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы.

    НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    24 июня 2025, 23:15 • Новости дня
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    Четыре страны НАТО не захотели «сидеть за одним столом» с Зеленским
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеоинтервью Даниэлю Бохару по дороге на саммит.

    «Это главный признак того, что предыдущая глава завершилась. США, Турция, Словакия и мы (Венгрия) ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», – сказал Орбан в ролике, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta и запрещена в России как экстремистская).

    Орбан добавил, что, в частности, в национальных интересах Венгрии ни в каком интеграционном сообществе не состоять с Украиной –  ни в НАТО, ни в ЕС.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

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    25 июня 2025, 09:00 • Видео
    Неприятный сюрприз для Каи Каллас

    Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    24 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    На границе России задержали группу переодетых в гражданское украинских диверсантов
    На границе России задержали группу переодетых в гражданское украинских диверсантов
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На границе Сумской и Курской областей перехватили группу украинских боевиков, переодетых в гражданскую одежду, сообщил источник в силовых структурах России.

    Украинские диверсанты перемещались в приграничной зоне Сумской и Курской областей в гражданской одежде, пояснил собеседник ТАСС. «Они пытались убедить военнослужащих, что они местные жители, которые случайно застряли в приграничье», – добавил он.

    Источник отметил, что подобные ситуации происходят регулярно, под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне боевых действий могут быть украинские диверсанты.

    По этим данным, задержанные уже дают показания.

    Ранее ФСБ в Запорожской области задержала трех россиян, они пытались подорвать газовый объект в Бердянске, у них изъяли самодельную взрывчатку.

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    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

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    25 июня 2025, 04:43 • Новости дня
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    Путин внес изменения в перечень составляющих гостайну сведений
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Указом президента России Владимира Путина №412 в перечень сведений, подлежащих государственной тайне, добавили раздел о госполитике в сфере мобилизационной подготовки, который теперь контролирует Главное управление специальных программ президента страны.

    Президент России Владимир Путин утвердил изменения в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне. Новый указ от 24 июня, размещенный  на сайте официального опубликования правовых актов, дополняет список пунктом, который включает информацию, раскрывающую основы государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

    Ранее в списке находились данные о структурной организации мобилизационного плана экономики, сведениях о мобилизационной подготовке и мобилизации органов госвласти, а также о научно-исследовательских работах в этой области и о мобилизационных мощностях.

    Указ также уточнил список ведомств, которые могут распоряжаться некоторыми сведениями, отнесенными к государственной тайне.

    Кроме того, к гостайне относятся «сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства».

    Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ России, что предусмотрено новым указом президента.


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    25 июня 2025, 07:51 • Новости дня
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    Трамп заявил о сложной ситуации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский оказался в крайне сложном положении, и не исключил личной встречи накануне саммита НАТО, сообщает Fox News.

    По словам президента США, вопрос о встрече с украинским лидером остается открытым, а сам Зеленский, как отметил Трамп, находится в трудной ситуации, передает РИА «Новости».

    Трамп добавил, если такая встреча состоится, он намерен узнать у Зеленского, как у него дела. Он также отметил, что Украине не следовало бы оказаться в подобном положении, однако сейчас она переживает тяжелое время.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

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    25 июня 2025, 10:17 • Новости дня
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    Iltalehti: Зеленский решил надеть костюм после унижений от Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в классическом черном костюме в ответ на унижения со стороны президента США Дональда Трампа, пишет финское издание Iltalehti.

    По мнению журналиста и фотографа Сами Саллинена, киевский режим пытался продемонстрировать, что Зеленский и Украина стремятся чувствовать себя сильнее в нынешней сложной ситуации, передает RT.

    По словам журналиста, одежда Зеленского могла также подчеркнуть, что саммит НАТО в Гааге для него был более значимым, чем неудачный визит в Вашингтон.

    Саллинен выразил мнение, что выбор классического костюма был осознанным жестом, отражающим попытку изменить сложившийся имидж.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге оттого, что с ним не захотели сидеть за одним столом главы ряда государств.

    Газета Politico писала, что саммит НАТО будет сконцентрирован не только вокруг одной темы, но и вокруг одного героя: американский президент Дональд Трамп и его 5% ВВП на оборону, Украины нет в повестке встречи вовсе.

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    24 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Расширены полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

    Госдума одобрила расширение полномочий ГИБДД по отзыву водительских прав

    Расширены полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
    @ Алексей Белкин/NEWS.ruТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений принят в Госдуме во втором и третьем чтениях.

    Согласно документу, теперь аннулирование возможно при выявлении противопоказаний к вождению на внеочередном медицинском осмотре, передает ТАСС.

    Водителю, получившему уведомление о необходимости пройти внеочередное медицинское обследование, необходимо сделать это в течение трех месяцев. В противном случае права будут аннулированы. Решение по аннулированию водительских удостоверений принимается МВД России на основании предоставленных медицинских заключений.

    В законе также прописано, что медицинские справки водителей переводятся в электронный вид. При этом по желанию водителя заключение может быть получено и на бумаге. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.

    Напомним, в мае в Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав.

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    24 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Названа возможная дата отставки премьер-министра Украины Шмыгаля
    Названа возможная дата отставки премьер-министра Украины Шмыгаля
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский парламент может на внеочередном заседании отправить в отставку действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов в РФ).

    Согласно его заявлению, фракция «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского, получила указание быть готовой к внеочередному заседанию Верховной рады, которое может состояться 7–8 июля, передает «Московский комсомолец».

    Гончаренко уточнил, что Шмыгаль планировал визит в Рим на конференцию по вопросам восстановления Украины, запланированную на 10–11 июля. Формально следующее пленарное заседание парламента назначено на 15 июля. Однако, по словам нардепа, парламентариям разослали уведомление о возможной экстренной сессии в период с 7 по 8 июля – за несколько дней до римского мероприятия.

    Ранее в СМИ появлялась информация, что наиболее вероятным кандидатом на пост главы правительства считается Юлия Свириденко. Предполагается, что именно она может представлять Украину в Риме в качестве нового премьера. В случае ухода премьер-министра в отставку, по Конституции Украины, автоматически прекращает полномочия и весь состав Кабинета министров.

    Ранее сам Зеленский опровергал слухи о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера Украины.

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    25 июня 2025, 01:12 • Новости дня
    Юный россиянин Иванников обыграл норвежского гроссмейстера Карлсена в онлайн-турнире

    Юный россиянин Иванников обыграл норвежского гроссмейстера Карлсена

    Юный россиянин Иванников обыграл норвежского гроссмейстера Карлсена в онлайн-турнире
    @ Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Пятнадцатилетний россиянин Максим Иванников обыграл 16-го чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена на онлайн-турнире по шахматам «Титульный вторник», который проходит на сайте сhess.com (заблокирован в России по требованию Генпрокуратуры в 2022 году).

    Гроссмейстер играл черными фигурами, партия третьего раунда завершилась на 33-м ходу.

    Максим Иванников является кандидатом в мастера Международной шахматной федерации. Как заметил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев, победа в онлайн-турнире – хорошее событие.

    «Это приятно, конечно, и становится традицией, когда наши юниоры с завидным постоянством обыгрывают именитых гроссмейстеров. Но к победам в интернете, на мой взгляд, относиться серьезно нельзя. Приятно, конечно. Можно друзьям рассказывать, что обыграл Магнуса. Но будем ждать побед за живой доской. Уверен, и это скоро будет», – сказал Ткачев.

    В январе 2025 года 14-летний россиянин Давид Ахмедов обыграл Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник».

    Магнус Карлсен – 16-й чемпион мира по классическим шахматам, лидер мирового рейтинга, который в 2022 году отказался защищать титул в матче против россиянина Яна Непомнящего.

    Карлсен в том числе пятикратный победитель чемпионатов мира по рапиду и восьмикратный – по блицу.

    «Титульный вторник» – еженедельное соревнование для игроков с международными званиями. Они играют в блиц, турнир проходит по швейцарской системе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, четырнадцатилетний гроссмейстер Иван Землянский одержал победу на чемпионате Азии по блицу, набрав восемь очков из девяти возможных.

    В марте российский шахматист Даниил Дубов одержал победу над американцем Хансом Ниманном в блиц-матче со счетом 9,5:8,5 и получил право задать сопернику вопрос на детекторе лжи.

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    24 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    При освобождении Дылеевки в ДНР ликвидированы наемники ВСУ из Латинской Америки

    ВС России ликвидировали националистов и наемников при освобождении Дылеевки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении Дылеевки в ДНР ВС России ликвидировали наемников из Латинской Америки и группу украинских боевиков из нацбата «Карпатская сечь», сообщил командир стрелкового батальона 4-й мотострелковой бригады Южной группировки с позывным «Русич».

    «Были наемники, были ярые радикалы из подразделения «Карпатская сечь». Они не сдавались и были ликвидированы», – сказал «Русич» ТАСС.

    Он пояснил, что наемники и националисты имели хорошую экипировку и вооружение, в первую очередь это было снаряжение стран НАТО.

    В вещах одного из наемников Хосе Фабиана Сармьенто нашли контракт с ВСУ, подписанный в январе 2025 года на три года.

    Минобороны во вторник сообщило, что военнослужащие Южной группировки в последние сутки освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой народной республике.

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    24 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Госдума одобрила штрафы за несообщение в военкомат о переезде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий ответственность за неуведомление военкомата о переезде.

    За это нарушение теперь может быть назначен штраф до 20 тыс. рублей, передает ТАСС. Новая норма закрепляется в статье 21.5 Кодекса России об административных правонарушениях.

    Законопроект был внесен в феврале депутатами во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В первом чтении документ был принят в марте.

    Напомним, правительство России поддержало законопроект, предусматривающий усиление ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.

    В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части для военнослужащих-контрактников.

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    25 июня 2025, 11:18 • Новости дня
    Рубио заявил о риске закрытия окна переговоров с Россией в случае санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский госсекретарь Марко Рубио предупредил о потере диалога с Россией при новых ограничениях со стороны США, подчеркнув серьезность последствий.

    США могут утратить возможность для переговоров с Россией, если введут новые санкции против Москвы, передает ТАСС. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью газете Politico.

    Рубио подчеркнул, что введение очередных рестрикций фактически закроет окно для диалога с Россией. «Мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Стамбуле присутствовали высокопоставленные европейские представители. Ермак провел встречу с Рубио по поводу переговоров и вновь попросил военную помощь. Мединский рассказал о реакции Киева на предложение России о гуманитарной паузе.

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    25 июня 2025, 00:03 • Новости дня
    Депутат Буцкая рассказала о работе над списком разрешенных в России имен

    Депутат Буцкая: Законопроект был написан быстро, а дальше началась доработка

    Tекст: Ирма Каплан

    Доработка закона о допустимых именах в России столкнулась со сложностями, так как законодатели не могут найти подходящих словарей и согласовать гендерную принадлежность некоторых имен, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

    «Это из тех случаев, когда законопроект был написан быстро, а дальше началась отработка, как он может работать. И мы пока не нашли тех словарей, на которые мы сможем опираться», – пояснила Буцкая ТАСС.

    Как сообщала парламентарий в феврале, работа велась над законопроектом об ограничении на нестандартные имена для детей, чтобы девочек не называли именами мальчиков и наоборот.

    «Вопрос очень сложный: есть имена, которые одновременно и мужские, и женские. Есть такие имена, которые в одном языке мужские, а в нашем – женские. Но я верю, что мы этот квест тоже решим», – сказала она.

    Буцкая поделилась историей, которая стала стимулом для законопроекта: родители, ожидавшие мальчика и подготовившие все для парня Кирилла, решили оставить это имя младенцу, несмотря на то, что родилась девочка. По закону родители имеют право. Но как сложится жизнь девочки по имени Кирилл не известно, отметила депутат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые упомянул, что у него есть внучка, отметив, что девочка свободно общается по-китайски со своей воспитательницей из Пекина.

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    25 июня 2025, 02:35 • Новости дня
    Царев высмеял селфи украинской певицы с якобы отдыхающим на Канарах Януковичем

    Экс-нардеп Царев: Какая чушь утверждать, что Янукович на Канарах

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший нардеп Украины, а ныне российский предприниматель Олег Царев прокомментировал селфи покинувшей незалежную певицы Славы Каминской, которая выложила в соцсети фото с человеком, похожим на украинского экс-президента Виктора Януковича.

    Поводом для комментария стало так называемое «селфи с Януковичем на Канарах», которое выложила в Instagram (признана в России экстремистской и запрещена) бывшая солистка украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская. На фото она на первом плане в больших солнечных очках, а за нею – потупив взор мужчина, похожий на Януковича. С Украины Каминская уехала на Канары, там и якобы встретила бывшего политика.

    «Боже, какая чушь», – написал Царев в Telegram-канале.

    По его словам, Янукович, который два метра ростом, попросту не уместится в селфи.

    «Чтобы снять его сверху вниз, надо быть еще выше. Федорович не только высокий, но и крупный. Даже на заднем плане, с учетом перспективы, его лицо было бы больше, чем у девушки на первом плане», – проанализировал Царев изображение.

    Предприниматель напоминает, что Янукович не был любителем селфи, да и не позволил бы подобного.

    «Почему? Потому что он себя сильно уважает. У него специфическое понимание о том, как должно вести себя уважаемое лицо. К тому же он охраняемое лицо. К нему так просто не подойдешь», – объяснил Царев.

    Бизнесмен добавил, что Янукович не полетит на Канары, так как в связи с вопросами безопасности это невозможно. Царев признал, что шутить над друзьями нормально и весело, а вот «вестись на разводки» глупо.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Александр Янукович, сын экс-президента Украины, больше не является учредителем петербургской компании «Арсенал Инвест», теперь его бизнес полностью сосредоточен в Донецке.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Зачем Россия простила Америку

      Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Богатство может быть и благословением, и несчастьем

      Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

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    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Цель США – не Тегеран, а Пекин

      Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

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    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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