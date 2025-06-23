  • Новость часаСК завершил расследование по теракту в «Крокусе»
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война на Ближнем Востоке угрожает Центральной Азии

    Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.

    5 комментариев
    23 июня 2025, 18:54 • Новости дня

    Песков сообщил о сроках третьего раунда переговоров с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

    Ожидания по определению сроков третьего раунда переговоров между Россией и Украиной прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он отметил, что на этой неделе могут появиться предварительные даты встречи

    «Мы ожидаем, что какие-то прикидки на этой неделе по третьему раунду будут», – сказал Песков.

    На вопрос о том, станет ли известно время проведения переговоров до начала июля, представитель Кремля отметил, что «сейчас трудно гадать, но какие-то даты должны появиться». Ранее не уточнялись возможные даты нового этапа переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о существовании договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом поддерживать связь по необходимости.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении.

    Помощник президента России Владимир Мединский признался, что историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной.

    22 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесен ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод (Херсонская область), потери ВСУ составили более 70 человек, сообщило Минобороны России.

    Ракетный удар был нанесен расчетом ОТРК «Искандер-М». Сообщается, что для атаки использовался боеприпас с кассетной боевой частью. Удар пришелся в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ на полигоне, сообщило Минобороны России в Telegram.

    В результате были уничтожены более десяти автомобилей ВСУ, а потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек. Также сообщается об уничтожении прикрывавшего полигон расчета ПВО и дрона-перехватчика типа «Таран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Минобороны России показало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» ВСУ в районе Степановки в ДНР.

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    23 июня 2025, 08:23 • Новости дня
    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО

    Грушко заявил о требовании России отменить решение саммита НАТО 2008 года о членстве Украины

    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы МИД России Александр Грушко назвал отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года одной из ключевых гарантий для Москвы.

    По словам Грушко, Россия рассматривает отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о будущем членстве Украины в альянсе как одну из гарантий ее невступления в блок, передает РИА «Новости» .

    Он подчеркнул, что Москва добивается «железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО». По словам дипломата, среди прочих мер это должно включать отказ Североатлантического альянса от планов по членству Украины.

    Грушко отметил, что такой подход необходим для обеспечения безопасности России и предотвращения дальнейшего обострения ситуации в Европе. Власти России неоднократно называли планы расширения НАТО на восток прямой угрозой национальным интересам.

    Ранее сообщалось, что Украина отсутствует в повестке саммита НАТО в Гааге. МИД России заявил, что Москва намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от ее принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    23 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    СВР заявила о наращивании Сербией военных поставок на Украину
    @ Tech. Sgt. J.D. Strong II/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербские предприятия оборонной промышленности, используя опосредованные схемы через страны НАТО, увеличили экспорт боеприпасов для тяжелых систем, поступающих на Украину.

    Сербия использует обходные пути для поставок военной продукции для ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

    В ведомстве отметили: «Предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства коллективного Запада с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок».

    По информации разведки, украинские военные выражают благодарность сербским производителям за вклад в поддержание боеспособности ВСУ.

    Боеприпасы, произведенные в Сербии, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, направляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для дальнейшей сборки. После этого они формально поступают на Украину уже как продукция, собранная на заводах западных государств, в первую очередь Чехии и Болгарии.

    В СВР подчеркнули, что в Сербии хорошо осведомлены о конечных получателях и о том, что боеприпасы будут использоваться против российских военнослужащих и мирных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СВР заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море и о том, что Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях.

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    23 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США

    Дмитриев заявил, что возможное закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США

    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, нефтяной шок затронет и США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США. По его словам, в этом случае цены на бензин резко вырастут. «Никто не застрахован от глобального нефтяного шока», – заявил Дмитриев.

    Напомним, парламент Ирана одобрил решение о возможности закрытия Ормузского пролива. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перекрытие Ормузского пролива Ираном может привести к масштабной эскалации конфликта.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Глава МИД Ирана прибыл в Россию

    Министр иностранных дел Ирана Аракчи прибыл в Москву

    Глава МИД Ирана прибыл в Россию
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров о развитии ситуации после атак на страну со стороны США и Израиля, сообщает IRNA.

    Как сказано в сообщении IRNA, Аракчи намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и «высокопоставленными официальными лицами». Основной темой обсуждений станет ситуация на Ближнем Востоке и в мире после недавних ударов США и Израиля по исламской республике, передает РИА «Новости».

    Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила приезд в Москву главы МИД Ирана, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США также нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 04:06 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремела вторая после полуночи серия взрывов, сообщают украинские СМИ.

    В Киеве после первой серии взрывов отменили воздушную тревогу, передает ТАСС.

    Однако в 3.44 мск сирены снова сработали, передает РИА «Новости».

    «К Киеву несутся крылатые ракеты: всю ночь удары идут по району аэропорта Жуляны с позиционным районом ЗРК Patriot и по заводу Антонова», – пишут «Военкоры Русской весны».

    Кроме того, «налет идет на ряд объектов на левом берегу Киева». Начались пожары в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах.

    Ранее «Военкоры Русской весны» сообщили, что по объектам в Киеве «нанесено множество ударов». Сначала цели в Киеве и Киевской области Украины атаковал «рой» «Гераней», затем по украинской столице «ударили баллистические ракеты». Уточняется, что в атаке задействовали «более 100 дронов».

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и подконтрольном украинским войскам городе Херсоне.

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    23 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    Израильский эксперт назвал три варианта ответа Ирана на удар США

    Политолог Ципис: Удар США лишь ускорит создание ядерного оружия Ираном

    Израильский эксперт назвал три варианта ответа Ирана на удар США
    @ Ayman Nobani/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После американской операции «Полуночный молот» Тегеран не спешит «пойти на мировую». Сценарий деэскалации возможен только после ответа со стороны Ирана. «В арсенале» Исламской республики три варианта: ускорение разработки ядерного оружия, активизация деятельности проиранских формирований, а также блокада Ормузского пролива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «Спустя сутки после ударов США по иранским ядерным объектам и в Штатах, и в Израиле гадают, были ли уничтожены бункеры, в которых находились центрифуги и лаборатории», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Он указал, что после американской атаки Тегеран не спешит «идти на мировую». «Силы Исламской республики сегодня продолжали наносить удары по целям на территории еврейского государства», – напомнил собеседник. По оценкам политолога, у Ирана «в арсенале» три варианта ответа Штатам.

    «Во-первых, страна, скорее всего, ускорит разработки в рамках собственной ядерной программы. Другими словами, администрация Трампа подтолкнула иранские власти к выводу, что ЯО – единственная гарантия безопасности республики. Во-вторых, Иран прибегнет к помощи собственной агентурной сети, разбросанной по всему Ближнему Востоку», – добавил эксперт.

    По мнению эксперта, речь пойдет о попытках покушений на западных политиков, а также о возможных атаках на американские базы в регионе. Третий вариант ответа Тегерана – возможная блокада Ормузского пролива, добавил Ципис. Однако данный ход может вызвать проблемы и для самого Ирана.

    «Непонятно, как в этом случае поведет себя Европа. ЕС может как подключиться к войне против Ирана, так и попытаться надавить на Трампа с целью урегулировать конфликт. Но в настоящее время Тегеран вряд ли готов к стабилизации ситуации. Ему необходимо «восстановить лицо», то есть как минимум продемонстрировать соразмерный ответ», – рассуждает он.

    На этом фоне примечательны заявления Трампа, допустившего смену режима. «Пока непонятно, действительно ли Америка готова менять власть в республике. Раздаются голоса как за этот шаг, так и против него. Тем не менее сделать это Вашингтону под силу. В Иране нестабильная социальная обстановка. Применить технологии цветных революций вполне возможно», – заключил Ципис.

    Ранее Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране. «Неполиткорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим? MIGA (Make Iran Great Again, «Сделать Иран снова великим»)», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    Эта публикация Трампа контрастирует с заявлениями, сделанными ранее членами его администрации. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс и шеф Пентагона Пит Хегсет заверяли, что удары по Ирану были нацелены исключительно на ядерную программу, а не на смену руководства в этой стране.

    Расхождения в заявлениях американских чиновников касаются и результатов прошедшей атаки. В частности, Вэнс заявил, что Штаты не могут подтвердить полное уничтожение иранских ядерных объектов. В то же время Трамп продолжает настаивать: США ликвидировали все цели.

    Напомним, в ночь на воскресенье Вашингтон провел операцию «Полуночный молот», в рамках которой США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit 509-го авиакрыла ударили по Фордо и Натанзу противобункерными бомбами GBU-57, а подводные лодки атаковали Исфахан ракетами Tomahawk.

    Совбез ООН собрался на экстренное заседание. Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что атаки США против Ирана открыли «ящик Пандоры». По его словам, действия американской стороны являются колоссальным ударом по глобальному режиму нераспространения. «Таким образом, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества», – подчеркнул дипломат.

    Высшее военное руководство Ирана пообещало, что США получат жесткий ответ на агрессию против Ирана. «В течение всей истории Ирана мы становились свидетелями преступлений со стороны США. Каждый раз они получали решительный ответ на их преступления. И в этот раз будет так же», – заявил главнокомандующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами в ходе совещания с другими военачальниками.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 07:43 • Новости дня
    Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь»

    Ростех поставил ВС России мини-ракеты для «Панциря» с увеличенным боекомплектом

    Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь»
    @ @rostecru

    Tекст: Вера Басилая

    Партия новейших малогабаритных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов «Панцирь» поступила в войска, что позволило увеличить боекомплект установки до 48 боеприпасов, сообщили в Ростехе.

    Первые мини-ракеты для зенитных комплексов «Панцирь» начали поступать в российские войска, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Ростехе, поставки осуществляет холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках государственного оборонного заказа для Минобороны. Боеприпасы предназначены для ближнего перехвата различных целей, включая беспилотники.

    В госкорпорации уточнили, что испытания новых ракет подтвердили их заявленные характеристики и правильность технических решений. Контейнер с четырьмя мини-ракетами устанавливается в стандартное место обычной ракеты «Панциря», а процесс перезарядки занимает то же время, что и для обычных боеприпасов.

    По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, использование мини-ракет увеличит боекомплект комплекса до 48 боеприпасов.

    «Таким образом, противнику будет гораздо сложнее «разрядить» боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж ПВО», – подчеркнул Оздоев.

    Военные расчеты смогут комбинировать мини-ракеты с обычными для повышения гибкости и вариативности применения. Впервые эти боеприпасы были представлены на World Defense Show 2024 в Эр-Рияде, а в России – на выставке «Флот-2024» в Кронштадте.

    Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов.

    Также сообщалось, что Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь» благодаря внедрению новых IT-решений.

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    23 июня 2025, 00:24 • Новости дня
    Небензя обвинил США в готовности совершить любые преступления ради гегемонии
    Небензя обвинил США в готовности совершить любые преступления ради гегемонии
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы на любые преступления и нарушения международного права ради сохранения своей гегемонии, ударами по Ирану они «открыли ящик Пандоры», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами США по иранским ядерным объектам, отметил, что эти атаки были «неспровоцированными» и проходили «в полном взаимодействии и координации» с израильской авиацией, которая уже больше недели, нарушая международное право, наносит массированные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана, передает ТАСС.

    Постпред обвинил США в том, что Вашингтон «ради интересов своего израильского союзника» готов не только игнорировать «убийства десятков тысяч палестинских женщин, детей и стариков», но и рисковать «безопасностью и благополучием всего человечества». По его словам, США полностью пренебрегают возможными радиологическими последствиями и угрозой для жизни мирных жителей региона.

    Российский дипломат подчеркнул, что США действовали без какого-либо международного мандата и проигнорировали предложения России о посредничестве. «Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал», – сказал Небензя, отметив, что США «вслед за Западным Иерусалимом возомнили себя верховным судьей, который имеет право вершить правосудие так, как ему заблагорассудится».

    Он возложил ответственность за эскалацию на американское руководство, заявив, что такими шагами Вашингтон «открыл ящик Пандоры», и предсказать последствия теперь невозможно. «Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права», – сказал он.

    Небензя выразил сожаление, что часть членов Совета Безопасности не осудила действия США. Он подчеркнул, что удары США усугубили и без того опасную ситуацию на Ближнем Востоке, и напомнил о праве Ирана развивать мирную ядерную программу.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Постпред России призвал МАГАТЭ и его руководство к объективной оценке ситуации и подготовке соответствующего доклада. Он отметил, что проект резолюции Совбеза ООН, подготовленный Россией, Китаем и Пакистаном, отражает позиции большинства участников Совета и направлен на поиск дипломатического решения вокруг иранской ядерной программы.

    «Если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности, а весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Российская, китайская и пакистанская делегации в Совбезе ООН распространили проект резолюции с осуждением действий США и призывом к прекращению огня.

    Комментарии (18)
    23 июня 2025, 13:59 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
    Опубликовано видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара комплексом «Искандер» по центру подготовки мобилизованных на Украине в районе города Сумы ликвидированы до 100 военнослужащих и уничтожены 14 единиц техники, сообщило Министерство обороны России.

    Российские войска нанесли удар по центру подготовки мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе города Сумы, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Для атаки был использован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

    По информации ведомства, потери среди личного состава украинских сил составили до 100 человек. Кроме того, уничтожено до 14 единиц автомобилей и бронетехники, часть которых была иностранного производства.

    Министерство обороны России заявило, что вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    Российские военные также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    23 июня 2025, 08:55 • Новости дня
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России заняли позиции в селе Малиновка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, где продолжаются ожесточенные столкновения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска закрепились в селе Малиновка на Гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за его освобождение, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российские подразделения продвинулись к центральной части населенного пункта, бои за освобождение Малиновки продолжаются, российские войска развивают наступление.

    Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что российские военные закрепились в районе Малиновки на Запорожском направлении СВО.

    Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, где ширина фронта превышает 30 км.

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    23 июня 2025, 12:17 • Новости дня
    ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области

    Минобороны: ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области

    ВС России поразили групповым ударом военные цели в Киевской области
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС на территории Киевской области.

    Групповой удар по военным объектам в Киевской области был нанесен с высокой точностью, передает Telegram-канал Минобороны. Для атаки использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники.

    По данным российского военного ведомства, в числе пораженных целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса, объекты военного аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения Военно-морских сил Украины. Официальное сообщение отмечает: «Все назначенные объекты поражены».

    Ранее сообщалось, что в Киеве прозвучала воздушная тревога и произошли взрывы.

    Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. Потери вооруженных сил Украины составили более 70 человек.

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    23 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией

    Вучич: Сербия остановила вывоз боеприпасов, продукция идет на нужды армии

    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербия ввела полный запрет на экспорт боеприпасов, сосредоточив поставки исключительно на внутренние потребности национальных вооруженных сил и военных складов.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия полностью прекратила экспорт боеприпасов, вся продукция теперь поступает только на склады вооруженных сил и в казармы, передает ТАСС.

    Вучич подчеркнул: «Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили. Для поставок должны быть приняты отдельные и специальные решения. Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шел».

    Президент добавил, что на сербском ВПК напрямую заняты 24 тыс. человек, косвенно – 50 тыс., а с семьями – 150 тыс., и его задача как главы государства заключалась в открытии рынков, включая азиатские и американский сегмент. Он уточнил, что американский рынок потребляет до 80% продукции компании «Први партизан».

    Вучич также сообщил о продолжающейся интенсивной модернизации армии Сербии. По его словам, в сентябре ожидается крупнейший военный парад, где будет продемонстрирована обновленная техника и достигнутые успехи. Вучич отметил необходимость повышения обороноспособности страны на фоне переменчивой геополитической ситуации.

    Напомним, Служба внешней разведки России распространила информацию об обходных поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО, включая Чехию и Болгарию. По данным СВР, продукция сербских заводов могла поступать для дальнейшей сборки и отправки на Украину. Особо упоминались завод «Крушик» и предприятие «Элинг» как участники подобных схем поставок комплектующих.

    В частности, СВР сообщила, что согласно полученным данным, завод «Крушик» из сербского Валево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». А оборонное предприятие «Элинг» направило из республики болгарской фирме «Эмко» комплекты для производства 120 и 122-мм ракет.

    Владимир Песков подчеркнул, что вопрос передачи сербской военной продукции на Украину вызывает обеспокоенность и активно обсуждается между Россией и Сербией на высшем уровне.

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    22 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Захарова заявила о нежелании России и Китая терпеть вмешательство США

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия и Китай выступают категорически против внешнего вмешательства США в свои внутренние вопросы.

    Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Комментарий Захаровой прозвучал в ответ на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия и позиции России и Китая по этому поводу.

    «Во-первых, Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого. Например, не поставлять киевскому террористическому режиму смертоносные ракеты, не милитаризировать Тайвань», – написала Захарова. Она также отметила, что любые заявления без согласования с Россией и Китаем не отражают их официальную позицию.

    Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Китай, как и США, не заинтересованы в появлении у Ирана ядерного оружия. Вэнс подчеркнул, что распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке может привести к катастрофическим последствиям.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени.  Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

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    23 июня 2025, 06:22 • Новости дня
    Офис производителя ЗРК NASAMS открылся на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине начал работу офис норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace, разработчика систем ПВО NASAMS, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.

    «Сегодня на Украине открылся офис компании Kongsberg Defence & Aerospace. Это ведущий норвежский производитель вооружения, в частности систем NASAMS», – приводит слова Умерова РИА «Новости».

    Умеров отметил, что ключевым направлением сотрудничества станет развитие совместных проектов в сфере противовоздушной обороны. Министр уточнил, что сейчас готовятся «новые решения на базе NASAMS». В планах также создание совместных производств перехватчиков, усиление ПВО и укрепление защиты морских границ. Умеров подчеркнул, что это откроет дополнительные возможности для взаимодействия украинских и норвежских инженеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace планирует открыть на Украине завод для производства ракет для комплексов NASAMS.

    Financial Times в июне сообщала, что здание, где размещался офис Boeing в Киеве, получило серьезные разрушения в результате массированного удара.

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