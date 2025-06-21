Мединский рассказал о важном помощнике в переговорах с Украиной

Tекст: Ирма Каплан

«Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», – сказал Мединский в интервью.

Он добавил, что за многие десятилетия менялось множество вещей, но люди оставались прежними.

«Те же страсти, желания, эмоции, обиды, амбиции, недостатки – все то же самое. Поэтому зная историю о том, как это было при схожих обстоятельствах, можно с некоторой долей вероятности предположить, как могут складываться события, исходя из человеческой природы и закона повторения», – поделился Мединский.

Говоря о двойной роли в ходе переговоров, когда он является одновременно и участником исторических событий, и историком, он заметил, что это «весьма поучительно… Интересно».

Мединский отметил, что мы живем в «учебнике истории», поэтому сейчас как никогда важен системный подход к изучению истории.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября 2025 года в образовательных учреждениях России появятся новые учебники по истории для 5-9-х классов, заявил один из авторов, председатель Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский.

До этого Мединский обещал включить план Трампа в новые учебники по истории России.