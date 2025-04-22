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    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

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    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    6 комментариев
    22 апреля 2025, 03:58 • Новости дня

    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России

    Tекст: Денис Тельманов

    В следующих изданиях российских учебников по истории планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Владимир Мединский.

    Об этом передает ТАСС. Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников, отметил, что Дональд Трамп уже вошел в историю благодаря своим инициативам по урегулированию конфликта на Украине и преобразованиям во внутренней политике США. По его словам, эти события непременно будут отражены в новых редакциях российских учебников при подготовке следующих изданий.

    «Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», – заявил Мединский.

    Он подчеркнул, что не вправе комментировать американскую политику, но как историк отмечает историческую эпоху, в которой мы живем. С 1 сентября 2023 года ученики 10-11-х классов в России уже обучаются по новым учебникам по истории, состоящим из четырех книг. По данным Минпросвещения, новые учебники для 5-9-х классов планируется ввести с сентября 2025 года. Авторы учебников – Мединский, Торкунов и Чубарьян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников. Эксперты отметили, что у главы Белого дома нет действенных рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев, и из-за этого кризис становится опаснее. Кроме того, Трамп заявил о недовольстве действиями Владимира Зеленского и обвинил Джо Байдена в ответственности за конфликт на Украине.

    При этом контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшее время не планируются, однако благодаря налаженным каналам связи возможно быстрое обсуждение ситуации при необходимости.

    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    21 апреля 2025, 10:11 • Новости дня
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    @ Пресс-служба администрации Ялты/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, ответ ожидается на встрече в Лондоне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа направила Киеву конфиденциальный документ с перечнем условий для достижения мира, среди которых признание Крыма российским и отказ Украины от вступления в НАТО. Документ был передан украинской стороне на переговорах в Париже 17 апреля.

    По словам американских чиновников, приведенным WSJ, речь идет не об ультиматуме, а о списке потенциальных вариантов для обсуждения. Представитель Госдепа уточнил, что ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне, которая пройдет в конце недели. В случае согласования позиций предложения могут быть направлены Москве.

    WSJ также сообщает, что Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. По информации чиновников, предложения США не предусматривают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Вашингтон не собирается ограничивать военную помощь Киеву и блокировать размещение европейских войск на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривал возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Администрация США также выдвинула Киеву жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, при этом одним из условий называли возможную отставку Владимира Зеленского.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 06:24 • Новости дня
    Стало известно о резком понижении температуры в Москве в четверг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве ожидается существенное похолодание с четверга, когда температура снизится сразу на 10 градусов, однако дневные показатели останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в четверг ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает ТАСС. По его словам, изначально прогнозировалось изменение циркуляции воздуха со среды, однако оно отложено на четверг и пройдет, по оценке метеорологов, весьма умеренно.

    «По предварительным расчетам, изменение циркуляции воздуха в Москве должно было начаться в среду. Теперь видно, что оно начнется в четверг, но очень умеренно. Ночные температуры будут около плюс 10 градусов, а днем значения будут в диапазоне плюс 15-20 градусов. Все-таки это очень высокие температуры для третьей декады апреля – на 4-5 градусов выше нормы. Однако резкое понижение сразу на 10 градусов, конечно же, будет ощущаться», – отметил Вильфанд.

    По его словам, с четверга ночные температуры опустятся до плюс 10 градусов, а дневные температуры будут находиться в пределах плюс 15-20 градусов. Позднее температура ночью понизится до плюс 4-9, а днем – до плюс 11-16, что соответствует климатической норме для этого времени года. Вильфанд добавил, что в выходные возможны еще более низкие значения температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице 19 апреля была зафиксирована необычайно высокая температура для середины весны – плюс 24,2 градуса, что почти на градус превысило предыдущий максимум 1973 года, а днем ранее был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло результат 1921 года, однако уже на следующей неделе москвичей ожидает значительное похолодание с дневными температурами до 10-15 градусов, что станет возвращением к климатической норме.

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    21 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Обама, Байден и Клинтон раскритиковали политику Трампа

    Washington Post: Обама, Байден и Клинтон публично осудили курс Трампа

    Обама, Байден и Клинтон раскритиковали политику Трампа
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые за короткий срок трое бывших президентов США Барак Обама, Джо Байден и Билл Клинтон публично выступили с критикой Дональда Трампа, отметив, что игнорирование демократических норм угрожает будущему страны, сообщает The Washington Post.

    Как сообщает Washington Post, Обама, Байден и Клинтон менее чем за три недели выступили с критикой в адрес Трампа, что стало редким нарушением традиций бывших президентов США. Обычно экс-главы Белого дома воздерживаются от публичного осуждения действующего президента, однако в этот раз они сочли необходимым нарушить молчание из-за, по их мнению, беспрецедентных вызовов американским институтам.

    Обама призвал американцев противостоять «травле» со стороны администрации Трампа и напомнил, что «самая важная должность в демократии – это гражданин, который говорит «нет, это неправильно». Байден обвинил Трампа в разрушении «священного обещания» программы социального обеспечения и назвал действия власти «преднамеренной жестокостью», отметив «разрушительный» эффект за первые 100 дней нового срока. Клинтон осудил политику доминирования и разобщения, подчеркнув, что «250-летний путь страны к совершенству может быть под угрозой».

    Все трое воздержались от прямого упоминания фамилии Трампа, но, по мнению обозревателей, их посыл был очевиден. Своими заявлениями бывшие президенты подчеркнули тревогу по поводу состояния демократии и норм политического процесса. Единственным бывшим президентом, не выступившим за этот период, остался Джордж Буш – младший, хотя его антипатия к Трампу хорошо известна.

    Историки отмечают, что столь единодушное выступление бывших президентов против действующего главы государства – случай исключительный, особенно на раннем этапе президентского срока.

    Джо Байден выступил с речью в Чикаго, где защищал социальное обеспечение на фоне сокращений в агентстве, инициированных администрацией Дональда Трампа.

    Барак Обама в колледже Гамильтона призвал университеты и правовые фирмы противостоять давлению администрации Трампа и защищать демократические ценности

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что инициатива демократов объявить импичмент Трампу нереализуема из-за их меньшинства в обеих палатах Конгресса.

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    21 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Депутат Рады: США выдвинули Киеву ультиматум по перемирию и недрам

    Депутат Рады Дубинский заявил об ультиматуме США к Киеву по срокам перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    США поставила перед Киевом жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, одним из которых называют возможную отставку Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, встреча главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с американской стороной в Париже прошла в крайне жесткой атмосфере, передает РИА «Новости».

    «Позиция США – или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов», – заявил Дубинский.

    Он сообщил, что Зеленский не был приглашен на переговоры в Париже, поскольку, по словам депутата, неприятен США.

    Дубинский подчеркнул, что Вашингтон требует принятия всех решений за неделю и согласия до 1 мая на условия России по перемирию, одним из которых якобы является отставка Зеленского.

    США заявили Киеву о необходимости уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса и выразили готовность признать Крым российским.

    Вашингтон также рассматривает возможность предоставления нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    Президент США отметил шансы на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни и возможные экономические выгоды для обеих сторон.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

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    21 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Трамп объявил о намерении посетить похороны Папы Франциска

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил о планах вместе с супругой прибыть в Ватикан на церемонию прощания с Папой Франциском, скончавшимся 21 апреля.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с Меланией Трамп намерен принять участие в похоронах Папы Франциска в Риме. В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп отметил: «Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме».

    Ранее издание The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с графиком американского лидера, указало, что Трамп планирует присутствовать на церемонии прощания с понтификом в Ватикане. Еще недавно Трамп не мог дать однозначный ответ журналистам о своем возможном участии в похоронах.

    Папа Франциск возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку. Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни, церемония прощания должна пройти в соборе Святого Петра. Дата похорон будет определена на собрании кардиналов во вторник, ожидается, что они состоятся между четвертым и шестым днем после смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни паломников из разных стран собрались в Ватикане для участия в церемонии прощания и молебне за Папу Франциска, власти России выразили глубокие соболезнования католическому миру, отметив вклад понтифика в укрепление мира и диалога между странами, а согласно ватиканским правилам погребение Папы Франциска может пройти в церкви Санта-Мария-Маджоре на четвертый-шестой день после его смерти.

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    21 апреля 2025, 04:37 • Новости дня
    В России за год осудили почти 2 тыс. нарушителей за незаконную рыбалку

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение 2024 года почти 2 тыс. человек были осуждены по статье за незаконный вылов рыбы, при этом основная часть нарушителей отделалась штрафами на сумму более 24 миллионов рублей.

    Как передает РИА «Новости», статистика Судебного департамента при Верховном суде зафиксировала в 2024 году 1953 осужденных за незаконную рыбалку. Среди них ни одной женщины, все подсудимые – мужчины. В соответствии с Уголовным кодексом, наказания предусмотрены за ловлю рыбы в запрещенных местах, в заповедниках или при использовании запрещенных средств, таких как взрывчатка, химикаты и электричество.

    Согласно официальным данным, 44 человека были приговорены к отбыванию наказания в колониях, 617 получили условные сроки, а 356 оштрафованы. Общая сумма штрафов по этим делам превысила 24 миллиона рублей. В отчете уточняется, что ни одна женщина не была привлечена к ответственности по статье 256 УК РФ.

    Всего по экологическим преступлениям в России за прошлый год осуждены 4733 человека. Из них 251 человек получил реальные сроки в колонии, около двух тысяч – условные сроки, и общая сумма штрафов составила более 127 миллионов рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, против владельца платного пруда во Владимирской области возбудили уголовное дело за убийство подростка, который рыбачил без разрешения, пользователи соцсетей напомнили главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову о действующем запрете на вылов щуки до двадцать девятого февраля, а актер Сергей Безруков вызвал подозрения в нарушении запрета на рыбалку с моторной лодки, опубликовав фото с рыбалки на Дону.

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    21 апреля 2025, 06:46 • Новости дня
    Подпорная стенка обрушилась на проезжую часть в центре Новосибирска

    Tекст: Денис Тельманов

    Утром на улице Ипподромская в Новосибирске произошло обрушение подпорной стенки, что привело к перекрытию части магистрали и остановке движения по дублеру.

    Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени на Ипподромской магистрали, где рухнула подпорная стенка, из-за чего перекрыли две из трех полос движения по направлению к улице Фрунзе. Было полностью остановлено движение по дублеру магистрали на верхнем уровне.

    В мэрии города уточнили, что в настоящее время разрабатывается постановление о введении режима повышенной готовности, чтобы оперативно провести аварийно-восстановительные работы на месте происшествия. Дорожные службы уже приступили к устранению последствий ЧП.

    «Причина обрушения будет выяснена при обследовании участка и подготовки проекта восстановления работоспособности подпорной стенки», – заявили представители департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

    В минувшие выходные в Новосибирске отмечались сильные осадки, прошли дожди и мокрый снег, что могло повлиять на состояние подпорной конструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голицыно на втором этаже жилого дома внезапно рухнул балкон, в результате чего две женщины получили травмы и были госпитализированы, а в Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово, из-за чего два человека пострадали, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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    21 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Минкоммерции КНР: Политика пошлин США вернет мировую торговлю к «закону джунглей»

    КНР уличила США в давлении на страны ради сокращения взаимодействия с Пекином

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство коммерции отреагировало на использование США пошлин с целью принудить другие страны ограничить экономическое и торговое сотрудничество с Китаем, осудив подобную политику.

    Представитель Министерства коммерции Китая выступил с заявлением, в котором обвинил США в злоупотреблении тарифами под предлогом «взаимности» и принуждении других стран к переговорам о так называемых взаимных тарифах ради гегемонистской политики и одностороннего экономического запугивания, передает Xinhua.

    «Ради собственных временных выгод, в обмен на ущемление интересов других, так называемое освобождение (от тарифов – прим. ВЗГЛЯД ) состоит в том, чтобы пытаться содрать шкуру с тигра. В итоге это может привести только к провалу обеих сторон и причинить вред другим», – заявил представитель ведомства.

    Китай уважает усилия всех сторон по разрешению экономических и торговых разногласий с США через равноправные консультации, однако любые сделки, идущие в ущерб Китаю, не будут приняты, и в таком случае последуют решительные ответные меры, подчеркнули в Пекине.

    По словам чиновника, в условиях односторонних действий и протекционизма никто не сможет избежать негативных последствий. Если международная торговля вновь будет строиться на принципе «закона джунглей», где сильный охотится на слабого, все страны пострадают.

    Китай готов укреплять сотрудничество со всеми сторонами, чтобы совместно противостоять одностороннему давлению, защищать свои интересы и отстаивать международную справедливость, резюмировали в Минкоммерции КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, азиатские страны, включая Южную Корею и Индонезию, активизируют закупки сжиженного природного газа из США в надежде на смягчение тарифов президента Дональда Трампа. Ранее США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене, после чего Пекин  оценил поставки российского газа через Казахстан как нерентабельные.

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    21 апреля 2025, 05:14 • Новости дня
    В Забайкалье предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров

    Tекст: Денис Тельманов

    В текущем году в Забайкальском крае удалось не допустить перехода лесных и ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов благодаря своевременным мерам.

    Как сообщает ТАСС, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что с начала пожароопасного периода в Забайкальском крае зарегистрировано 24 угрозы для населенных пунктов и 9 угроз крестьянско-фермерским хозяйствам.

    «С начала пожароопасного периода в Забайкальском крае зарегистрировано 24 угрозы населенным пунктам и 9 угроз крестьянско-фермерским хозяйствам. Но благодаря своевременно принимаемым мерам перехода лесных и ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов не допущено. И на данный момент угроза населенным пунктам отсутствует», – подчеркнул Куренков.

    По данным МЧСс начала 2025 года, на территории региона было зафиксировано 295 очагов лесных пожаров общей площадью более 266 тыс. гектаров. Это существенно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, что связано с аномально высокими температурами воздуха и сухой, ветреной погодой на большей части Забайкалья.

    21 апреля Александр Куренков прибыл в Читу для оценки ситуации, связанной с крупными природными пожарами. В соответствии с российским законодательством, координация сил для тушения лесных пожаров возлагается на Рослесхоз при Минприроды, а подразделения МЧС подключаются при непосредственной угрозе для населенных пунктов или по просьбе губернаторов и Минприроды.

    Бэкграунд (602 знака)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальные погодные условия, включая малоснежную зиму и высокие уровни воды в водохранилищах, увеличивают риски природных катастроф, а лесной пожар начался на территории площадью один гектар в Хоринском районе Бурятии, где в тушении участвуют двенадцать человек и две единицы техники.

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    21 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Промышленники ФРГ напомнили о неизменной зависимости США от Европы

    Глава объединения промышленников Ляйбингер указал на зависимость США от Европы

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент BDI Петер Ляйбингер отметил, что Европа сохраняет важные рычаги в переговорах с США по причине неизменной зависимости Вашингтона от европейских технологий и оборудования.

    Президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер напомнил в интервью о том, что США во многих сферах зависят от Европы, что может стать рычагом давления в переговорах по пошлинам, поэтому Евросоюз должен проявлять больше уверенности в диалоге с Вашингтоном, пишет Berliener Morgenpost.

    По словам Ляйбингера, ЕС обязан вести диалог с «непростым собеседником» и не забывать о собственных инструментах достижения соглашений.

    «Для этого ЕС должен действовать увереннее, у нас есть козыри в переговорах. Америка во многом зависит от Европы и так это и останется», – подчеркнул он.

    Глава немецких промышленников добавил, что новейшие микрочипы используют  европейские технологии при помощи EUV-оборудования. Производителей станков в США почти не осталось, да и сенсорные датчики, необходимые для нефтеперерабатывающих и фармацевтических предприятий, производят несколько немецких компаний.

    При этом Ляйбингер уверен, что ответные пошлины должны быть крайней мерой, Европе не стоит пытаться заменить рынок США. Он уверен, что кажущееся импульсивным поведение Трампа наверняка имеет план и цели.

    В частности, по его мнению, Трамп стремится к реиндустриализации Америки и чувствует, что ЕС несправедливо обращается с США, поэтому призывает к компенсации хотя бы торгового дефицита.

    «Мы можем справиться и с тем, и с другим. Трамп не играет в шахматы, Трамп играет в шашки: ход через один становится явным только после того, как сделан следующий ход. Мы должны к этому приспособиться», – цитирует Ляйбингера «Прайм».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности введения исключений из ответных пошлин для некоторых стран, при этом минимальная ставка останется на уровне 10%.

    Евросоюз временно приостановил ответные меры на пошлины США на сталь и алюминий после объявления Трампом 90-дневной паузы в тарифной войне.

    И.о. главы МИД Германии Анналена Бербок предложила Евросоюзу ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США.

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    21 апреля 2025, 10:16 • Новости дня
    Демократы призвали Трампа уволить главу Пентагона Хегсета после утечки данных

    Демократы потребовали уволить главу Пентагона за утечку планов атак на хуситов

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидер демократов в Сенате снова выступил с призывом уволить министра обороны США Хегсета после того, как ему стали приписывать передачу секретных деталей авиаударов в Йемене, пишет Sky News.

    Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер призвал убедить президента Дональда Трампа в необходимости уволить министра обороны Пита Хегсета, который рассекретил детали военных операций и планы авиаударов по йеменским хуситам в ходе переписки в чате, пишет Sky News.

    Демократы назвали действия Хегсета угрозой для безопасности пилотов и потребовали его отставки.

    «Мы продолжаем узнавать, как Пит Хегсет подвергает жизни людей риску. Но Трамп все еще слишком слаб, чтобы уволить его. Пита Хегсета нужно уволить», – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По данным Sky News, Белый дом сохранил позицию, заявив, что в групповых чатах не раскрывалась секретная информация, а сообщения о скандале назвал «неисторией». Дональд Трамп первоначальную утечку назвал тем, что «может произойти».

    Два источника сообщили американской партнерской сети Sky News NBC News, что во второй чат-группе было 13 человек, и Хегсет разгласил информацию, несмотря на предупреждение помощника об использовании незащищенной системы связи.

    Последние заявления о Хегсете появились после того, как йеменские хуситы сообщили об очередной волне авиаударов США в воскресенье, в том числе по столице Йемена Сане. США заявляют, что их кампания бомбардировок является ответом на атаки хуситов на судоходные пути Красного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию о графиках авиаударов по Йемену в мессенджере Signal, где среди участников были его жена, брат и адвокат.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроены утечки секретов из Белого дома.

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    21 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дронов по Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе атак с использованием беспилотников в Белгородской области один человек получил ранения, повреждены автомобили, дома и линия электропередачи.

    Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает РИА «Новости». Атаки произошли в период с 20:55 до 21:10 по московскому времени, уточнили в Минобороны России.

    Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, ему оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

    В селе Никольское дрон повредил легковой автомобиль, а в Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадали остекление и кузов. В селе Казинка после атаки повреждена линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без света, аварийные службы приступили к восстановлению электроснабжения.

    Кроме того, в селе Кукуевка с беспилотника были сброшены взрывные устройства, что привело к повреждению двух частных домов, гаража и автомобиля. В селе Двулучное и хуторе Барилов также зафиксированы повреждения кровли домов от ударов дронов. Информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области двое местных жителей получили ранения средней тяжести, а средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом.

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    21 апреля 2025, 10:57 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Индию для укрепления отношений и торговых переговоров с Моди

    Вице-президент США Вэнс начал визит в Индию для обсуждения торгового соглашения

    Tекст: Ирма Каплан

    Четырехдневная поездка по Индии вице-президента США Джей Ди Вэнса, включающая встречу с премьер-министром страны Моди и переговоры по двусторонней торговле, стартовала в Нью-Дели.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Нью-Дели с супругой и официальной делегацией, чтобы обсудить укрепление торговых и стратегических связей между странами, передает Associated Press.

    Программу визита открыла встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, на которой стороны рассмотрят прогресс по двусторонним вопросам, обозначенным в феврале во время переговоров Моди с Трампом в Вашингтоне.

    Индия стремится заключить торговое соглашение с США и избежать новых тарифов, поскольку, по оценке Дели, ужесточение пошлин особенно угрожает секторам сельского хозяйства, пищевой промышленности и медоборудования.

    В ходе поездки Вэнса ожидаются визиты в индуистский храм Акшардхам, Тадж-Махал и форт Амер, что придает поездке не только политический, но и культурный оттенок.

    Как отметил экс-министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла, визит Вэнса приобретает особое значение на фоне мировой торговой турбулентности, а Моди рассчитывает на развитие сотрудничества в сферах технологий, энергетики и обороны.

    Вэнс прибыл в Индию из Италии, где накануне встретился с папой римским Франциском, от которого в феврале, перед госпитализацией, получил разнос за проводимую им и президентом США Трампом миграционную политику с депортациями.

    В письме папы римского епископам США Франциск писал, что депортации лишат мигрантов присущего им достоинства. Вэнс признал критику Франциска, но заявил, что продолжит отстаивать свои взгляды, пишет Daily Mail.

    В пасхальный день Вэнс и папа римский встретились, Франциск вручил гостю три больших шоколадных пасхальных яйца для трех детей Вэнса. Американский вице-президент заверил, что его семья молится о здоровье понтифика и провел с ним «обмен мнениями», как отметили в Ватикане, в том числе по поводу мигрантов, беженцев и текущих конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Риме группа иностранных туристов попыталась попасть в Колизей, который был досрочно закрыт для посещения из-за визита семьи американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Вэнс прибыл в Рим 18 апреля. В рамках поездки он встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

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    21 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    Эксперты высоко оценили результаты работы закона о местном самоуправлении

    Глава ВЦИОМ: Большинство россиян гордятся своей малой родиной

    Эксперты высоко оценили результаты работы закона о местном самоуправлении
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России успешно функционирует новый закон о местном самоуправлении, создающий условия лучшего взаимодействия федерального центра, регионов и муниципалитетов. Теперь властям на местах предстоит провести работу, чтобы развитие территорий соответствовало требованиям времени и локальным задачам, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований: «Как меняется местное самоуправление в единой системе публичной власти?»

    Система муниципального самоуправления в России имеет несколько черт, отличающих ее от других, считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки. «Первая – стремление к развитию и совершенствованию, поиск оптимальных форм и моделей для граждан. Вторая – опора на наши великие многовековые традиции», – указал он.

    «Третья особенность – учет мнения населения, местных сообществ, органов самоуправления, муниципалитетов и субъектов Федерации. Также России присущи выстраивание единой системы власти, устранение барьеров, ненужных параллельных решений и опора на современные технологические решения. Новый закон даст импульс в развитии всех этих направлений», – сказал аналитик.

    Показательно, что две трети россиян уже сейчас оценивают ситуацию в своих муниципалитетах, как хорошую, привел результаты недавнего опроса Валерий Федоров, гендиректор ВЦИОМ. «58% респондентов гордятся родными населенными пунктами, причем этот показатель высок даже в самой молодой группе 18-24 года», – указал социолог.

    «В Москве и Петербурге уровень удовлетворенности заоблачный – 77%. Чем меньше населенный пункт, тем ниже этот показатель, но даже в селах он равен 61%. Кроме того, 67% опрошенных полагают, что ситуация на их малой родине улучшится в ближайшее десятилетие», – добавил он.

    Местная власть наиболее близка к гражданам. Она является надежным посредником между обществом и государством, напомнил Геннадий Панин, первый замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Парламентарий указал на важность принятого в марте Госдумой Федерального закона № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти», создающего условия взаимодействия федерального центра, регионов и муниципалитетов.

    По его словам, закон дает муниципалитетам новые финансовые инструменты и ответственность, уточняет критерии для определения городских, сельских поселений, муниципальных районов, городских округов, закрепляет роль публичной власти, регламентирует градостроительную деятельность, обеспечивает прозрачность правоприменительной практики.

    Гибкость закона и учет различных предложений регионов и муниципальных органов были достигнуты благодаря работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), добавил Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России.

    В документе прописано, что при смене территориальной структуры можно объединять не только муниципалитеты и районы, но также поселения и проводить новые границы. Теперь, по его словам, муниципалитетам предстоит провести работу на местах, чтобы развитие МСУ соответствовало требованиям времени и локальным задачам.

    Благодаря обновленному закону укрепится финансовая база муниципалитетов, согласился Александр Разов, глава Собинского м. о. Владимирской области. «Только переход с районного уровня на окружной позволил дополнительно получить 120 млн рублей», – детализировал он.

    «Очевидно, есть регионы, для которых одноуровневая система будет ключом к ускоренному развитию. В частности, это касается ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Доверие возрастет там, где оно уже высоко, и повысится там, где оно еще недостаточно. Это важно, поскольку отношение к власти на местном уровне определяет эмоционально-психологическое восприятие государства», – указал политолог Александр Рудаков.

    Росту уровня жизни в муниципалитетах способствует и обратная связь с властью – в 2024 году количество сообщений жителей в соцсетях и на «Платформе обратной связи» выросло на 53% и составило 13,2 млн, сообщил Кирилл Истомин, первый замгендиректора АНО «Диалог регионы». «Граждане начали апеллировать напрямую со своими проблемами к муниципалитетам и органам власти. С одной стороны, это хорошо, а с другой – большой вызов. Люди хотят быстрых решений, 30 дней их уже не устраивает», – добавил он.

    Важность развития муниципалитетов подтверждается еще и тем, что на местных выборах сохраняется наиболее высокий уровень демократии и политической конкуренции, отметила Анна Федорова, политконсультант, эксперт ЭИСИ. «Кроме того, в муниципальной власти больше женщин, чем мужчин. Это создает резерв умных и профессиональных управленцев, что должно быть учтено при формировании выборных процессов», – считает она.

    Ранее эксперты объясняли, что обновленный закон обеспечит баланс полномочий между субъектами и муниципалитетами, а сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко рассказала газете ВЗГЛЯД о работе муниципальных органов власти в Новороссии.

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