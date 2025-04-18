США готовят почву для выхода из конфликта на Украине

Tекст: Андрей Резчиков

,Анастасия Куликова

Дональд Трамп заявил, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать». В свою очередь госсекретарь Марк Рубио ранее отметил, что Вашингтон оставит попытки выступить посредником, если в ближайшие дни не появятся явные возможности заключения сделки.

«Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро решить, и я говорю о нескольких днях, выполнимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если это не так, то у нас есть и другие приоритеты, на которых мы должны сосредоточиться», – пояснил он.

Накануне госсекретарь и спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетили Париж, где обсудили с представителями Франции, Британии и Украины ход переговоров по украинскому урегулированию. По данным источников Bloomberg, на этой встрече они представили предложения по заключению мира, включая план условий прекращения боевых действий и смягчения санкций против Москвы.

Кроме того, в плане США есть предложение фактически заморозить конфликт и закрепить за Москвой территории, которые контролируются ВС России. Стремления Украины вступить в НАТО также не будут обсуждаться. Таким образом, этот план во многом повторяет то, о чем ранее говорил Уиткофф после своих встреч с президентом России Владимиром Путиным.

После переговоров в Париже Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Сергеем Лавровым и подчеркнул приверженность администрации Дональда Трампа идее скорейшего урегулирования кризиса. Госсекретарь передал послание, которое американские представители также донесли до украинской и европейских делегаций.

В документе Госдепартамента говорится о предложенных США контурах прочного мира и желании, чтобы война на Украине закончилась. «Обнадеживающая реакция в Париже на предложения Штатов показывает, что мир возможен, если все стороны возьмут на себя обязательства по достижению соглашения», – отметили в Госдепе.

В своем заявлении МИД России отметил, что Лавров в разговоре с Рубио подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству с Вашингтоном для устранения первопричин конфликта. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема украинского урегулирования крайне сложная и это затрудняет переговоры. По его словам, контакты по разрешению ситуации на Украине проходят с трудом.

Напомним, что сам Трамп во время своей предвыборной кампании обещал положить конец войне на Украине в течение первых 24 часов в Белом доме. Но после вступления в должность смягчил это заявление, предложив заключить сделку к апрелю или маю, то есть выражал намерение успеть урегулировать кризис в первые 100 дней своего президентства.

В экспертной среде называют ожидаемым возможный выход США из мирного урегулирования, потому что у Дональда Трампа не оказалось рычагов давления не Европу, которая поддерживает стремление Владимира Зеленского к продолжению боевых действий. В связи с этим происходящее может стать прелюдией к дальнейшей эскалации военных действий.

«Отказ США работать над урегулированием украинского кризиса – один из вероятных сценариев развития событий», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что «угроза» Рубио озвучена аккурат после встречи с европейскими коллегами в Париже. Собеседник допускает, что в ходе этих контактов – несмотря на положительные публичные оценки – стороны разошлись во мнениях по ключевому вопросу.

«Европа выступает за продолжение конфликта на Украине, а Вашингтон – за быструю сделку по его завершению. Американские делегаты, по всей видимости, пытались убедить европейцев не мешать усилиям Дональда Трампа, но в ответ получили отказ, потому что для Брюсселя этот кризис – жизненно важный вопрос», – уточнил эксперт.

Более того, у Трампа фактически нет рычагов давления ни на Брюссель (даже тарифная война оказалась на «паузе»), ни на Киев. На этом фоне в Белом доме, видимо, посчитали, что пора «умыть руки», выйти из этой истории и переложить всю ответственность за конфликт на Эммануэля Макрона, Кира Стармера и прочих европейских «ястребов».

По его оценкам, в нынешней ситуации выход Вашингтона из переговорного трека «станет сильным имиджевым ударом по республиканцу». Вместе с тем возникнет вопрос: прекратят ли Соединенные Штаты оказывать помощь властям в Киеве в случае реализации этого сценария? В части доступа ВСУ к разведданным союзников США по НАТО это едва ли возможно.

«Кроме того, Конгресс, что называется, «почувствовал кровь в воде».

Когда наступит время принимать бюджет на следующий финансовый год, сенаторами может активно продвигаться и билль о поддержке Украины. Однако вне зависимости от того, выйдут США из переговоров или нет, для Москвы ничего не меняется. Наша страна продолжит отстаивать свои интересы», – заключил Дробницкий.

В свою очередь политолог Алексей Чеснаков предлагает рассматривать острые заявления американцев в контексте приближающихся 100 дней президентства Трампа, которому нужны «быстрые результаты, но их нет». Существуют наработки, переговорные векторы, но не более. Даже режим временного прекращения огня по энергетическим объектам нельзя продать как достижение просто по причине его неработоспособности», – пишет Чеснаков в своем Telegram-канале.

По мнению эксперта, выход США из процесса урегулирования не приведет к потере наметившегося позитива в российско-американском переговорном треке. «За соседним столом играется «торговая война», в которой очень много интересов, и ими можно воспользоваться», – полагает Чеснаков.

Несколько иной точки зрения придерживается политолог Федор Лукьянов. По его словам, заявления американцев вовсе не означает, что США буквально завтра выйдут из переговорного процесса». «Сейчас идет довольно интенсивный процесс, в том числе и закулисный», – отметил он, напомнив о недавнем визите Уиткоффа в Россию.

«Я допускаю, что по результатам встреч и переговоров намечаются контуры возможного соглашения. А далее последует попытка финализировать некую схему», – полагает собеседник. По его мнению, заявление Рубио – это «легкое давление» на стороны конфликта. «Посыл, я думаю, следующий: Штаты готовы, а если Россия и Украина, поддерживаемая Европой, – нет, то команде Трампа есть, чем заняться».

В то же время американист Владимир Васильев отмечает новое качество отношений между Москвой и Вашингтоном:

«сегодня Россия и США координируют свои действия, о чем свидетельствует звонок Рубио Лаврову. И это вызывает серьезное беспокойство в западноевропейских столицах».

«В этой связи слова постпреда России при ООН Василия Небензи о нереалистичности скорого прекращения огня из-за действий Украины, возможно, тоже часть согласованного с американцами подхода к проблеме. Они понимают, что ВСУ неспособны выполнить даже «микроскопическое» соглашение о моратории на удары по объектам энергетики, и это тревожный сигнал», – считает эксперт.

«Сейчас украинский кризис становится более опасным. Если американские поставки вооружений были нацелены на затягивание конфликта, то европейские – переводят его в провокационную стадию, что может быть прелюдией к дальнейшей эскалации военных действий», – добавил политолог.

Тот факт, что США пытаются экономически и военно выйти из этого конфликта, «не означает, что он пойдет на убыль сам по себе»: «Когда мы имеем дело с Британией и Францией, то возможны очень большие «сюрпризы». Зеленский закусил удила и готов продолжать военные действия дальше».