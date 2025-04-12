Спецпосланники Трампа предложили разделить Украину

Tекст: Андрей Резчиков

Британская The Times со ссылкой на слова спецпосланника президента США по Украине Келлога написала, что после окончания конфликта Украину можно было бы разделить на зоны контроля по примеру Берлина в 1945 году.

По задумке Келлога, британские и французские войска могли бы расположиться на западе Украины, а Россия взяла бы под контроль восточные территории, то есть бывшие четыре украинских региона, которые сейчас уже являются неотъемлемой частью России – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Таким образом, речь идет о демаркации новой границы по Днепру.

В публикации говорится, что между европейскими и российскими войсками могли бы расположиться украинские силы и демилитаризованная зона шириной около 30 км. При этом США не будут размещать на Украине никакие наземные силы.

Впрочем, сам Келлог позднее опроверг публикацию The Times, заявив, что его слова якобы неправильно интерпретировали. Келлог заявил, что упомянул о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участия американских войск.

«В статье The Times искажено то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения стабильности после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины», – написал Келлог в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Идеи Келлога уже раскритиковал посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. В эфире канала «Соловьев Live» дипломат заявил, что такой раздел может привести к новой эскалации на другом уровне.

«Сохранение зоны милитаризации, формирование радикально настроенных элементов – это один из вариантов заморозки, который через какое-то время может быть реализован через новый уровень эскалации», – сказал Мирошник, добавив, что Украина может за короткое время подготовить при поддержке Британии десятки тысяч боевиков и отправить их «воевать заново».

По его словам, появление «миротворческих контингентов» на Украине станет констатацией оккупации и «эта подмандатная зона сохранит уровень токсичности, против которого и начиналась СВО».

Другой вариант урегулирования, по данным Reuters, предложил спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф. В своем докладе в Белый дом он пишет, что самым быстрым путем к миру стало бы признание Западом «российского статуса» Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В пятницу в Санкт-Петербурге Уиткофф провел многочасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также помощником главы государства Юрием Ушаковым и руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Это был третий визит Уиткоффа в Россию с момента инаугурации Трампа. Переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. Между тем в США снова разгорелись споры о том, насколько Уиткофф эффективен в статусе спецпредставителя Трампа.

В субботу Дмитриев согласился с мнением (опубликовано на странице в соцсети X) американской политической активистки и журналистки Лоры Лумер о том, что Уиткофф сделал для реализации мирных переговоров и освобождения заложников больше, чем любой из его противников. Пост Лумер также ретвитнули американский предприниматель Илон Маск и госсекретарь США Марко Рубио, который назвал Уиткоффа «великим».

По мнению наблюдателей, Уиткофф подвергся нападкам за доклад Трампу по поводу путей скорейшего завершения украинского конфликта. В феврале израильские официальные лица и правые союзники премьер-министра Биньямина Нетаньяху в США критиковали Уиткоффа за его усилия в качестве важнейшего посредника в соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Свою неприязнь к спецпосланнику Трампа также не скрывают на Украине.

В экспертной среде говорят, что идеи Келлога о разделе Украины и предложение Уиткоффа официально признать новый статус бывших украинских территорий – это реальный путь к урегулированию кризиса, но если Трамп все-таки начать расчленять Украину, то страна может распасться как единое государство.

«Характер взаимоотношений между Россией и США носит комплексный характер. Вопрос Украины как таковой Трампа совершенно не интересует. Сейчас весь этот сумбур вызван процессом переговоров и уточнением позиций по целому ряду вопросов. Это Тихоокеанский регион, Ближний Восток, тарифы и, конечно, Украина», – считает Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук.

По мнению собеседника, основная сделка между Россией и США будет широкомасштабной и многоплановой. «Все, что сейчас произносится, делается в угоду политической спекуляции. У нас недостаточно оснований для стратегических выводов, поэтому надо смотреть на то, какие конкретные шаги делают американцы», – подчеркнул спикер.

Реальными шагами будет прекращение поставок оружия и предоставления Киеву разведданных. «Есть много нюансов, которые сдерживают мой оптимизм», – добавил Ордуханян.

«На сегодня встал вопрос об официальном признании бывших украинских регионов российскими. Но все упирается в юридический статус украинских территорий, 25% которых уже находится под контролем России. Запад так и не смог сделать, чтобы эта земля вновь оказалась под контролем Украины и ситуация вернулась к границам 1991 года», – пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Политолог напомнил о подписанном Трампом в августе 2017 года законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Этот документ узаконил ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР, принятым предыдущими администрациями, и ввел дополнительные санкции.

«В том же законе написано, что США признают Украину только в границах 1991 года. И эта позиция на сегодняшний день является основополагающей не только для США, но и Запада в целом. Именно поэтому у США нет оснований для заключения долгосрочного соглашения с Россией. Фактически речь идет о заключении малопонятного временного перемирия, которое быстро может быть нарушено после перегруппировки сил», – подчеркнул Васильев.

По его словам, сегодня Трампу «важно перейти этот Рубикон»: «Каким образом будет прописан статус этих 25% территорий, которые находятся под контролем России? По большому счету, Трамп пока не рассматривал этот вопрос по существу. Все эти его разговоры о том, хочет ли Россия мира, – это уход от проблемы. Если Трамп просто признает эти территории российскими, то его тут же назовут «агентом Путина» и будут говорить о том, что «президент США сдает Украину» и нарушает CAATSA».

По мнению Васильева, если на Западе все-таки официально признают, что бывшие украинские территории отошли России, «то Украина может развалиться». Впрочем, то, что подобный вариант рассматривается, было понятно из сообщений Службы внешней разведки России о планах Запада по оккупации Украины и разделу ее территорий между Румынией, Польшей, Германией и Британией. Именно поэтому США могут быть заинтересованы в скорейшем заключении соглашения с Украиной о доступе к ее природным ресурсам, что в дальнейшем позволит перейти к вопросу о ее территориях, на которых будут создаваться зоны экономического влияния с участием европейского и западного капитала.

«Трамп может подойти к этому вопросу только одним образом – начать расчленять Украину. Только так проблема может быть решена. Это единственная формула, которую можно продать. Может быть, Украина прекратит свое существование, но никаких других способов решить проблемы я не вижу»,

– рассуждает Васильев.

По мнению спикера, если Трамп запустит процесс раздела Украины, то появится новый принцип норм международного права, что будет иметь большое значение для других регионов с неурегулированными территориальными спорами.

«Проблема Украины быстро не решится, еще будет сломано немало копий. Многое может произойти. Возможное появление войск НАТО на Украине приблизит нас к серьезной военной конфронтации. Строго говоря, никто пока не знает, как решить украинский конфликт с точки зрения не временной заморозки, а создания хотя бы подобия худого мира на 10-15 лет», – добавил американист.

По мнению Ордуханяна, в США есть противники мирного урегулирования на Украине, на что указывает критика в адрес Уиткоффа: «Все, что происходит с Уиткоффом – это начало жесткого и энергичного противостояния Трампу. Уиткофф – это проводник политики Трампа. Поэтому нападают не на Уиткоффа, а на политику президента США. Если в эти дни Трамп действительно добьется прорывных решений по Украине, а также заключит иранскую сделку – это даст мощный импульс его авторитету и влиянию внутри страны. Это видят его враги и они, безусловно, хотят это торпедировать», заключил эксперт.