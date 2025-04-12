В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.1 комментарий
Келлог опроверг информацию о предложении разделить Украину на зоны контроля
Келлог опроверг заявление о предложении разделить Украину на зоны контроля
Спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о разделении Украины, заявив, что его слова неправильно интерпретировали, а он говорил о зонах ответственности союзных сил.
По информации, переданной ТАСС, Кит Келлог, спецпосланник президента США по вопросам Украины и России, опроверг заявление британской газеты The Times о предложении разделить Украину. Он подчеркнул, что его слова были истолкованы неверно и он не имел в виду разделение территории Украины.
Келлог отметил, что в своей речи говорил о поддержке суверенитета Украины и упоминал о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участие американских войск. «В статье The Times искажено то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения стабильности после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России)
Ранее The Times сообщила, что, по мнению Келлога, предлагается разделение Украины на зоны контроля европейскими странами и Россией по примеру послевоенного Берлина, передает ТАСС.
Газета писала, что британские и французские войска займут западные регионы Украины как «силы сдерживания», в то время как российская армия будет контролировать восток. Однако Келлог опроверг эти утверждения, поясняя, что имел в виду исключительно зоны ответственности союзных сил без участия американских военных.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что из-за разницы между фактическим и юридическим контролем обсуждение территориальных вопросов станет особенно сложным в ходе урегулирования ситуации на Украине.
Кроме того, спецпосланник Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.