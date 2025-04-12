Келлог опроверг информацию о предложении разделить Украину на зоны контроля

Келлог опроверг заявление о предложении разделить Украину на зоны контроля

Tекст: Елизавета Шишкова

По информации, переданной ТАСС, Кит Келлог, спецпосланник президента США по вопросам Украины и России, опроверг заявление британской газеты The Times о предложении разделить Украину. Он подчеркнул, что его слова были истолкованы неверно и он не имел в виду разделение территории Украины.

Келлог отметил, что в своей речи говорил о поддержке суверенитета Украины и упоминал о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участие американских войск. «В статье The Times искажено то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения стабильности после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России)

Ранее The Times сообщила, что, по мнению Келлога, предлагается разделение Украины на зоны контроля европейскими странами и Россией по примеру послевоенного Берлина, передает ТАСС.

Газета писала, что британские и французские войска займут западные регионы Украины как «силы сдерживания», в то время как российская армия будет контролировать восток. Однако Келлог опроверг эти утверждения, поясняя, что имел в виду исключительно зоны ответственности союзных сил без участия американских военных.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что из-за разницы между фактическим и юридическим контролем обсуждение территориальных вопросов станет особенно сложным в ходе урегулирования ситуации на Украине.

Кроме того, спецпосланник Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.