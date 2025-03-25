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    15 комментариев
    25 марта 2025, 16:05 • Политика

    Почему Украине ненавистен Уиткофф

    Почему Украине ненавистен Уиткофф
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Украина и сочувствующие ей СМИ Запада начали массированную атаку на специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Он играет ключевую роль в переговорах между Вашингтоном и Москвой. За эту роль его и ненавидят.

    Требуя отстранить Стива Уиткоффа от ведения переговоров с Россией, глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко не стеснялся в выражениях. Заявления спецпредставителя президента США, сделанные им в ходе интервью с известным консервативным журналистом Такером Карлсоном, украинский депутат назвал шокирующими, позорными, небезопасными и противоречащими политике США.

    Украинцам из Киева виднее, что противоречит политике США, а что нет.

    Мережко указал на непрофессионализм Уиткоффа, который, на его взгляд, не разбирается в конфликте и не знает «самых базовых вещей», а должен бы знать, как представитель президента США.

    Короче говоря, Дональд Трамп забыл спросить у украинцев, кого ему назначать спецпредставителем для переговоров с Россией. Что-то подсказывает, что он такой претензии не обрадуется, а Мережко еще пожалеет, что решил высказаться по данной теме.

    Впрочем, у него, вероятно, вовсе не было выбора. Это человек Владимира Зеленского, занимающий в украинской иерархии относительно значимый пост. Такие люди не открывают свой рот в сторону Америки, если у них нет на это конкретного указания от главы президентского офиса Андрея Ермака, который за сохранением данного правила чрезвычайно ревностно следит.

    Значит, устами Мережко говорил Зеленский или даже сам Ермак, потому что это еще вопрос, кто из них двоих в Киеве более влиятельная персона. Но это вряд ли крик бессильного отчаяния, скорее это часть массированной кампании по дискредитации Уиткоффа, запущенной «партией войны».

    В интервью Карлсону Уиткофф наговорил немало такого, чего киевляне ни при каких обстоятельствах не хотели бы услышать от американцев. Например, сказал, что считает президента России Владимира Путина «отличным парнем», а про новые регионы России – бывшие регионы Украины напомнил, что их жители выразили свои чаяния на референдумах.

    Но для киевских властей самое страшное даже не это, а заявление Уиткоффа о согласии Владимира Зеленского на проведение президентских выборов. Учитывая, что нынешний гетман параноидально боится проиграть даже Петру Порошенко, он наверняка предпочел бы контролировать разглашение подобной информации. С мыслью, что больше он ничего контролировать не будет и не должен, Зеленский пока еще не смирился.

    Таким образом, у киевлян предостаточно поводов плеваться ядом в сторону Уиткоффа, однако они в этом смысле уже ученые – знают, что обратно прилетит (но пока надеются, что только в Мережко). Поэтому сами по себе киевляне на такое нахальство не решились бы – только в рамках более широкой кампании по дискредитации Уиткоффа, в которой задействованы другие силы. А они задействованы.

    Во многих мировых СМИ теперь нападают на спецпредставителя президента США, безапелляционно заявляя, что он «подыгрывает России».

    Как доказательство к этому пытаются приплести даже бабушку и дедушку Уиткоффа, которые до переезда в США являлись подданными Российской империи – просто потому, что больше приплетать особо и нечего. Уиткоффа абсолютно ничего не связывает с современной Россией, чтобы он ей подыгрывал.

    Тем не менее его неожиданно активное участие в мирных переговорах как будто ломает страховочные схемы, выстроенные принципиальными противниками самой идеи того, что США могут с Россией о чем-то говорить и договариваться.

    Доверие сторон друг к другу было на нуле. В любой момент ситуация может повиснуть на волоске, а потом откатиться к прежнему состоянию конфликта. Учитывая обилие и влияние тех, кто хотел бы любые переговоры и договоренности сорвать, они наверняка были бы сорваны.

    Но в том числе благодаря Уиткоффу Москва и Вашингтон худо-бедно движутся вперед если не по урегулированию на Украине, то хотя бы по вопросам двустороннего взаимодействия. И то, что Уиткофф лично периодически прилетает в Россию для встреч с Владимиром Путиным, хотя является спецпредставителем Трампа по Ближнему Востоку, явно играет определяющее значение.

    Дело не в том, что Уиткофф какой-то особенный, его роль скорее техническая.

    Про него говорят, что талант дипломата и переговорщика у спецпосланника сильный, однако Уиткофф не дипломат, а на Ближний Восток был направлен Трампом благодаря тому, что много работал с этим регионом – как застройщик, как девелопер и как еврей.

    Единственное, что нужно понимать про Уиткоффа в данной ситуации – он не просто миллиардер и гольфист, как Трамп. Эти двое дружат более 40 лет. То есть Уиткофф входит в число людей, которым Трамп действительно может доверять.

    Насколько широк круг таких людей – вопрос открытый. Администрация Трампа 2017 года примерно наполовину состояла из предателей, если придерживаться оценок самого Трампа. Но и со стороны было видно, что никакая информация в этой администрации удержаться не могла – все сразу вытекало наружу, все скандалы становились достоянием общественности.

    Теперь уже не важно, чем это объясняется – сопротивлением «глубинного государства» или близорукой кадровой политикой самого Трампа, раз на новом президентском сроке все по-другому: прежние ошибки учтены, выводы сделаны, враги дрожат, костяк команды демонстрирует единство. Правда, всегда может найтись такой, кто предаст первым, а за своего агента в команде Трампа многие влиятельные люди многое готовы отдать.

    На того, кто предаст первым, более всех похож госсекретарь Марко Рубио – как политик, известный умением подстраиваться под обстоятельства и мимикрировать под среду, идеальный двойной агент. Это, конечно, чистые спекуляции, но доверять государственному аппарату для ведения конфиденциальных консультаций с Москвой Трампа все равно не мог. Он на этом регулярно обжигался в ходе прошлого президентства.

    Поэтому его каналом связи с президентом России стал не чиновник, не дипломат и не телефонист Белого дома, а Уиткофф как человек Трампа и никого, кроме Трампа. В этом качестве он обеспечивает каналу связи абсолютную герметичность для проникновения государственного аппарата США, часть которого по-прежнему настроена к своему президенту враждебно.

    Невозможность даже отслеживать процесс переговоров США – РФ, не говоря уже о том, чтобы как-то на него влиять, выглядит главной причиной атаки на Уиткоффа и истерик на тему того, что он «испорченный передатчик». Ее инициаторы надеются, что Трампа заставят перевести переговорный процесс на линии Госдепартамента, где у «ястребов» все было схвачено раньше, но и до сих пор свои человечки остались.  

    В целом та форма, в которой враги России пытаются донести до Трампа, что у него плохие кадровые решения и плохие старые друзья, не может Россию не радовать. Уиткофф, скорее всего, останется, но пусть его и наши враги повторят все на бис, пусть действуют смелее, пусть назовут президента США земляным червяком.  

    Говорите громче, Андрей Ермак!

    Надо жаловаться в ООН. Надо жаловаться в «Спортлото». Нужно стучать во все инстанции.

    Рогами постучать.

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      7 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
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      Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

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