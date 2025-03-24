Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
Украина призвала отстранить Уиткоффа от переговоров
Украина призвала отстранить Уиткоффа от переговоров из-за заявлений об урегулировании конфликта
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить спецпосланника США Стивена Уиткоффа от переговоров по Украине из-за его высказываний, которые Мережко считает небезопасными и противоречащими политике США.
Мережко заявил о необходимости отстранения Уиткоффа от переговоров. Это было сделано после того, как Уиткофф в интервью заявил, что представляет интересы президента Дональда Трампа и выражает его точку зрения по урегулированию украинского конфликта. Мережко подчеркнул, что такие высказывания Уиткоффа являются небезопасными и противоречат политике США, передает ТАСС.
Он также добавил, что, хотя Украина не может диктовать США, кто должен их представлять, Уиткофф не может оставаться в делегации. «Это шокирующие позорные заявления», – добавил Мережко.
По словам Мережко, он сомневается в профессионализме Уиткоффа, который, как представитель президента, должен разбираться в вопросах конфликта и знать базовые вещи. Мережко заявил, что американский лидер должен дезавуировать такие заявления, чтобы не противоречить политике своей страны.
В пятницу спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов. Кроме того, Он отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс.
Спецпосланник также заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.