Украина призвала отстранить Уиткоффа от переговоров из-за заявлений об урегулировании конфликта

Tекст: Дарья Григоренко

Мережко заявил о необходимости отстранения Уиткоффа от переговоров. Это было сделано после того, как Уиткофф в интервью заявил, что представляет интересы президента Дональда Трампа и выражает его точку зрения по урегулированию украинского конфликта. Мережко подчеркнул, что такие высказывания Уиткоффа являются небезопасными и противоречат политике США, передает ТАСС.

Он также добавил, что, хотя Украина не может диктовать США, кто должен их представлять, Уиткофф не может оставаться в делегации. «Это шокирующие позорные заявления», – добавил Мережко.

По словам Мережко, он сомневается в профессионализме Уиткоффа, который, как представитель президента, должен разбираться в вопросах конфликта и знать базовые вещи. Мережко заявил, что американский лидер должен дезавуировать такие заявления, чтобы не противоречить политике своей страны.

В пятницу спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов. Кроме того, Он отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс.

Спецпосланник также заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.