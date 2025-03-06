Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.6 комментариев
Новый герой Украины в США не осилит свою миссию
Один из конгрессменов США – Эл Грин – прославился на всю Украину. Он поднял скандал, попытался перекричать самого Дональда Трампа и поклялся добиться досрочной отставки президента. Теперь украинцы пишут Грину слова поддержки. Но сможет ли этот специфически знаменитый политик помочь Киеву на самом деле?
У украинцев новый герой. Новый защитник, который бросил вызов их врагу – самому могущественному и страшному врагу из тех, кто не имеет никакого отношения к России: Дональду Трампу.
Героя зовут Эл Грин, он член Палаты представителей США от Техаса. Когда Дональд Трамп выступал перед Конгрессом с ежегодной президентской речью (их версия нашего Послания к Федеральному Собранию), Грин боролся с ним так неистово, что охране по приказу спикера пришлось вывести его из зала. После этого конгрессмен пообещал, что непременно найдет на президента управу и устроит ему импичмент. За ним, профессиональным юристом, такое не заржавеет.
«Этот президент непригодный, он не должен быть на должности. 34 уголовных преступления, два раза импичмент», – возмущался Грин.
Слово свое он сдержит – законопроект об импичменте напишет и на рассмотрение Конгресса внесет. Грин человек упрямый, яркий, боевитый – в этом смысле украинцам с союзником повезло. Но не повезло в принципе – и по жизни, и с собственной властью, и с Грином как борцом против Трампа. Есть такие люди, у которых количество не конвертируется в качество, а опыт – в силу. Грин из них.
Опыта ему действительно не занимать – Грин десять раз переизбирался в Палату представителей от своего избирательного округа, настоящий парламентский старожил. Но в его округе межпартийная конкуренция отсутствует. Это юго-западный Хьюстон, самая либеральная часть консервативного Техаса. Джо Байден набрал там 76% голосов, Камала Харрис – 71%. Должно случиться нечто экстраординарное, чтобы республиканец выиграл выборы в юго-западном Хьюстоне.
Главная задача конгрессмена из округа однопартийного типа – не понравиться избирателям, а подавить возможных конкурентов внутри собственной партии. Для этого у Грина есть несколько полезных вводных. Во-первых, он долгие годы работал в своем округе судьей. Во-вторых, он принадлежит к таким чернокожим американцам, которые что угодно готовы назвать расизмом и ущемлением.
То есть ни одному белому против Грина в рамках Демпартии лучше не выступать, иначе получит клеймо «расиста». Грин на них щедр, а на расправу скор.
В последние годы борьба Грина за права меньшинств (и за свои собственные, то есть) приобрела карнавально-экстремальный характер. Помимо того, чтобы предъявлять белым за то, что они белые, он вспоминает рабство так часто, как будто оно было запрещено в США во вторник, а не по итогам кровавой Гражданской войны более 150 лет назад.
Следуя духу времени, нетипично (для американского политика) бездетный Грин расширял количество объектов для своей защиты – и теперь в борьбе за трансгендеров он столь же яростен, как и в борьбе за «цветных». Какой меньшинствам прок от его борьбы – лучше спросить у них, но в масштабах Конгресса Грин прослыл «душнилой». Друзей у него там немного.
Радикализовавшись с годами, он стал часто смыкаться с так называемым Отрядом – группой ультралевых депутатов под неформальным предводительством Александрии Окасио-Кортес. Как и Грин, это весьма яркие личности. Но степень политического влияния этой группы исчерпывающе иллюстрирует тот факт, что даже в лучшие для Отряда годы туда не входило и десяти человек из 435-местной Палаты представителей. Не бог весть какая армия.
При этом некоторые члены Отряда левые настолько, что Украину с ее нацбатами недолюбливают и предоставление ей военной помощи не поддерживают. Это еще больше обезжиривает фигуру Грина как потенциального союзника Киева в борьбе с Трампом.
Их личный счет – пока что 2:0 в пользу Трампа. Если Грин сдержит обещание и внесет постановление об импичменте, будет 3:0.
Первый раунд состоялся в 2017 году, когда Грин хотел отправить Трампа в отставку за увольнение директора ФБР Джеймса Коми. Конгрессмена не поддержали даже в родной партии, убедив отказаться от этой идеи и не позориться.
Второе постановление Грина от 2019 года предлагало объявить импичмент Трампу как расисту, поскольку он неполиткорректно отзывался о чернокожих конгрессвумен из того самого Отряда. То есть старый негр опять применил против «белых расистов» свой любимый прием – и ему не стали препятствовать, однако резолюцию об отставке президента поддержали всего 40% от депутатов-демократов.
Еще к двум случаям – самым известным, когда Палата представителей действительно вынесла Трампу импичмент, но Сенат его не утвердил – Грин никакого отношения не имеет (хотя голосовал, разумеется, «за»). Эти интриги были сплетены людьми значительно более влиятельными, чем депутат из Хьюстона.
Две недели назад Грин снова-заново предложил добиваться отставки Трампа. На сей раз – из-за высказываний о секторе Газа и планов по его застройке небоскребами. Мнения и планы у Трампа по сектору Газа и впрямь сомнительные. Однако политическая система ни одной страны не устроена так, чтобы рядовой депутат мог отказать президенту в праве на мнение и на чувство юмора.
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Грин также известен активным неприятием Индии и продвижением интересов Пакистана. Помимо самой очевидной – оплачиваемого из Исламабада лоббизма, это может иметь и другие причины: Грин довольно эксцентричный человек. И чем старше он, тем эксцентричнее.
В любом случае, свою борьбу с индийцами он уже проиграл – при Трампе они возвысились в США небывало, начиная от нового директора ФБР Кэша Пателя и заканчивая «второй леди», супругой вице-президента по имени Уша Чилукури Вэнс. И любая битва для Грина может теперь стать последней.
Ему 77 лет, в прошлом году он перенес тяжелую операцию и грозил Трампу со своего места тростью, пока не вывели из зала. Пусть Грин – опытный боец, но в довольно специфической категории и сильно напоминает персонажа старой шутки про гостей, которые пили и веселились до утра, лишь только диссидент Геннадий держал плакат «Долой режим!».
Если на этого человека как таран против президента США на Украине кто-то надеется, значит, надежды у Украины нет. Есть только пожилой черный техасец со склочным характером.