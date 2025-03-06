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    6 марта 2025, 22:00 • В мире

    Новый герой Украины в США не осилит свою миссию

    Новый герой Украины в США не осилит свою миссию
    @ WIN MCNAMEE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Один из конгрессменов США – Эл Грин – прославился на всю Украину. Он поднял скандал, попытался перекричать самого Дональда Трампа и поклялся добиться досрочной отставки президента. Теперь украинцы пишут Грину слова поддержки. Но сможет ли этот специфически знаменитый политик помочь Киеву на самом деле?

    У украинцев новый герой. Новый защитник, который бросил вызов их врагу – самому могущественному и страшному врагу из тех, кто не имеет никакого отношения к России: Дональду Трампу.

    Героя зовут Эл Грин, он член Палаты представителей США от Техаса. Когда Дональд Трамп выступал перед Конгрессом с ежегодной президентской речью (их версия нашего Послания к Федеральному Собранию), Грин боролся с ним так неистово, что охране по приказу спикера пришлось вывести его из зала. После этого конгрессмен пообещал, что непременно найдет на президента управу и устроит ему импичмент. За ним, профессиональным юристом, такое не заржавеет.

    «Этот президент непригодный, он не должен быть на должности. 34 уголовных преступления, два раза импичмент», – возмущался Грин.

    Слово свое он сдержит – законопроект об импичменте напишет и на рассмотрение Конгресса внесет. Грин человек упрямый, яркий, боевитый – в этом смысле украинцам с союзником повезло. Но не повезло в принципе – и по жизни, и с собственной властью, и с Грином как борцом против Трампа. Есть такие люди, у которых количество не конвертируется в качество, а опыт – в силу. Грин из них.

    Опыта ему действительно не занимать – Грин десять раз переизбирался в Палату представителей от своего избирательного округа, настоящий парламентский старожил. Но в его округе межпартийная конкуренция отсутствует. Это юго-западный Хьюстон, самая либеральная часть консервативного Техаса. Джо Байден набрал там 76% голосов, Камала Харрис – 71%. Должно случиться нечто экстраординарное, чтобы республиканец выиграл выборы в юго-западном Хьюстоне.

    Главная задача конгрессмена из округа однопартийного типа – не понравиться избирателям, а подавить возможных конкурентов внутри собственной партии. Для этого у Грина есть несколько полезных вводных. Во-первых, он долгие годы работал в своем округе судьей. Во-вторых, он принадлежит к таким чернокожим американцам, которые что угодно готовы назвать расизмом и ущемлением.

    То есть ни одному белому против Грина в рамках Демпартии лучше не выступать, иначе получит клеймо «расиста». Грин на них щедр, а на расправу скор.

    В последние годы борьба Грина за права меньшинств (и за свои собственные, то есть) приобрела карнавально-экстремальный характер. Помимо того, чтобы предъявлять белым за то, что они белые, он вспоминает рабство так часто, как будто оно было запрещено в США во вторник, а не по итогам кровавой Гражданской войны более 150 лет назад.

    Следуя духу времени, нетипично (для американского политика) бездетный Грин расширял количество объектов для своей защиты – и теперь в борьбе за трансгендеров он столь же яростен, как и в борьбе за «цветных». Какой меньшинствам прок от его борьбы – лучше спросить у них, но в масштабах Конгресса Грин прослыл «душнилой». Друзей у него там немного.

    Радикализовавшись с годами, он стал часто смыкаться с так называемым Отрядом – группой ультралевых депутатов под неформальным предводительством Александрии Окасио-Кортес. Как и Грин, это весьма яркие личности. Но степень политического влияния этой группы исчерпывающе иллюстрирует тот факт, что даже в лучшие для Отряда годы туда не входило и десяти человек из 435-местной Палаты представителей. Не бог весть какая армия.

    При этом некоторые члены Отряда левые настолько, что Украину с ее нацбатами недолюбливают и предоставление ей военной помощи не поддерживают. Это еще больше обезжиривает фигуру Грина как потенциального союзника Киева в борьбе с Трампом.

    Их личный счет – пока что 2:0 в пользу Трампа. Если Грин сдержит обещание и внесет постановление об импичменте, будет 3:0.

    Первый раунд состоялся в 2017 году, когда Грин хотел отправить Трампа в отставку за увольнение директора ФБР Джеймса Коми. Конгрессмена не поддержали даже в родной партии, убедив отказаться от этой идеи и не позориться.

    Второе постановление Грина от 2019 года предлагало объявить импичмент Трампу как расисту, поскольку он неполиткорректно отзывался о чернокожих конгрессвумен из того самого Отряда. То есть старый негр опять применил против «белых расистов» свой любимый прием – и ему не стали препятствовать, однако резолюцию об отставке президента поддержали всего 40% от депутатов-демократов.

    Еще к двум случаям – самым известным, когда Палата представителей действительно вынесла Трампу импичмент, но Сенат его не утвердил – Грин никакого отношения не имеет (хотя голосовал, разумеется, «за»). Эти интриги были сплетены людьми значительно более влиятельными, чем депутат из Хьюстона.

    Две недели назад Грин снова-заново предложил добиваться отставки Трампа. На сей раз – из-за высказываний о секторе Газа и планов по его застройке небоскребами. Мнения и планы у Трампа по сектору Газа и впрямь сомнительные. Однако политическая система ни одной страны не устроена так, чтобы рядовой депутат мог отказать президенту в праве на мнение и на чувство юмора.

    Грин также известен активным неприятием Индии и продвижением интересов Пакистана. Помимо самой очевидной – оплачиваемого из Исламабада лоббизма, это может иметь и другие причины: Грин довольно эксцентричный человек. И чем старше он, тем эксцентричнее.

    В любом случае, свою борьбу с индийцами он уже проиграл – при Трампе они возвысились в США небывало, начиная от нового директора ФБР Кэша Пателя и заканчивая «второй леди», супругой вице-президента по имени Уша Чилукури Вэнс. И любая битва для Грина может теперь стать последней.

    Ему 77 лет, в прошлом году он перенес тяжелую операцию и грозил Трампу со своего места тростью, пока не вывели из зала. Пусть Грин – опытный боец, но в довольно специфической категории и сильно напоминает персонажа старой шутки про гостей, которые пили и веселились до утра, лишь только диссидент Геннадий держал плакат «Долой режим!».

    Если на этого человека как таран против президента США на Украине кто-то надеется, значит, надежды у Украины нет. Есть только пожилой черный техасец со склочным характером.

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