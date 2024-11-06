Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек

Tекст: Дмитрий Бавырин

Победа Трампа со взятием всех «неопределившихся» штатов не оставила камня на камне от того мифа, который пестовали демократы последние восемь лет. Согласно этому мифу, избрание «оранжевого чудовища» президентом США было случайностью, ошибкой системы и дурной шуткой американского народа. То, что в 2016 году Трамп набрал на 3 млн голосов меньше, чем Хиллари Клинтон, позволяло так считать.

Теперь он набрал на 5 млн голосов больше, чем Камала Харрис. Но меньше, чем в проигрышном для себя 2020-м. Многие американцы попросту проигнорировали выборы по принципу «оба хуже».

Их легко понять, если наблюдать за Трампом в информпространстве хотя бы по часу раз в два дня – смотреть те интервью, что он дает, и слушать те речи, которые он произносит. Со времен кампании против Клинтон он обострил свои недостатки, заметно убавив и в энергии тела, и в содержательности слов.

Поэтому победу, которую он называет «самой блестящей в истории», Трампу принесли не его достоинства. У этой победы еще как минимум пять соавторов.

Прежде всего, это Камала Харрис. По большому счету не Трамп выиграл выборы, а Камала их проиграла. Миллионы избирателей, проголосовавших в 2020 году за Джо Байдена, прокатили его вице-президента.

Вряд ли вся проблема только лишь в смехе невпопад. А вот то, что этим смехом Камала прикрывала свою некомпетентность по двум главным для избирателя вопросам – экономике и безопасности, – точно сработало не в ее пользу. Американцы решили, что им не нужна в качестве главного менеджера страны развеселая подруженция, какой пыталась казаться Харрис (вряд ли профессиональные прокуроры по-настоящему веселые люди).

При этом, несмотря на настойчивые попытки, ей не удалось отмежеваться от провалов периода Байдена, пусть даже у вице-президента почти нет полномочий. «Старина Джо» – еще один ключевой соавтор победы Трампа, о котором было бы несправедливо забыть.

Перечислять его неудачи теперь – бумагу портить: кому интересно, те давно в курсе. Но главным разочарованием избирателей стало то, что Байден так и не смог «вернуть страну к норме». Ничто в его правлении не напоминало периода Барака Обамы, из-за ностальгии по которому (россиянам непонятной, но для США реальной) многие в 2020 году проголосовали за к тому моменту уже явно одряхлевшего «старину Джо», после чего убедились, что пожилой возраст связан с желанием вернуть прошлое, но не с возможностью его вернуть.

Стало только хуже. Поэтому вернулся Трамп.

С его стороны баррикад наибольшая заслуга в этом принадлежит, кажется, Ларе Трамп – невестке избранного президента и сопредседателю национального комитета Республиканской партии. Ее, телепродюсера, назначение на ключевую партийную должность, где реально пахать надо, изначально выглядело обычным непотизмом. В итоге выяснилось, что это стало одним из лучших решений Трампа, и партию он ломал под свою семью не зря.

Задачей Лары было распределить партийные возможности и ресурсы в пользу тестя, но ни в коем случае не продуть битву за Сенат. Теперь контроль за ключевой верхней палатой Конгресса перешел к республиканцам с преимуществом как минимум в два кресла (или больше; голоса еще считают). Контроль за нижней, которая занимается вопросами бюджета, при этом может быть утрачен (окончательных данных пока нет), но с минимальными потерями. А тесть – тот и вовсе прекрасно себя чувствует.

Одна из причин то, что по некоторым вопросам Лара шла наперекор самому Трампу, и многие решения кампании-2024 – полная противоположность решениям кампании-2020. Например, она коренным образом изменила подход к досрочному почтовому голосованию, которое ее тесть проклинал, и стала вовлекать в него консерваторов. Кроме того, обеспечила важные округа не только агитаторами, но и наблюдателями, а также юристами, которые сразу могли включиться в расследование фальсификаций и не ждать указаний шефа.

Не исключено, что ее же стараниями Трамп стал часто ходить в гости к разным видеоблогерам, которые подключили к его кампании юную аудиторию. Хотя нижняя возрастная группа избирателей – единственная, где он проиграл Харрис по общему числу голосов, молодые мужчины стали гораздо активнее голосовать за республиканца, чем раньше.

Часть лавров Лары по праву принадлежит Илону Маску, который стремится быть моделью для подражания (даже в каком-то смысле супергероем) для подрастающего поколения. В этом он преуспел значительно больше бывшего-будущего президента и временами удачно оттенял недостатки кандидата. Тем, кому Трамп казался старым кринжовым брюзгой, можно было смотреть на Маска с его намерением покорить будущее, скоростной порог и даже планету Марс с помощью высокотехнологических вундервафель, как в фильмах и комиксах.

Что же касается пятого человека, которому Трамп обязан своей победой, то это образ собирательный – ленивый черный мужик, о котором газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее. Этот мужик массово голосовал за Барака Обаму и за белого Джо Байдена, но бойкотировал «свою», то есть Камалу.

Возможно, просто не верил, что прокурорша из Калифорнии, выросшая в обеспеченной индийской семье и вышедшая замуж за богатого еврея, ему действительно «своя».

Так или иначе, но именно на «цветной» Харрис обрушилась стратегия демократов, по которым меньшинства аккуратно ходят на выборы и голосуют за Демпартию как за выразителя своих чаяний. Среди тех представителей «меньшинств», кто все-таки потрудился отдать свой голос, Трамп получил рекордную для республиканского кандидата долю.

Точнее можно будет сказать после окончательного подсчета голосов и публикации аналитической части эксит-полов, но по первым данным Трамп претендует на звание самого популярного республиканца среди латиноамериканцев, черных, евреев, мусульман и даже трансгендеров.

На сей раз этих довольно разных людей объединила не «солидарность меньшинств» и не «служение идентичности», а действительно общие проблемы – инфляция и падение уровня жизни.

Правда, идеологический крах демократов и разочарование в их повестке вполне могут оказаться «разовой акцией», а идеология «воукизма» получит новую жизнь перед выборами 2028 года, когда станет понятно, что многих своих обещаний Трамп не исполнил, а решить стоящие перед США проблемы он просто не в состоянии.

Не потому, что он слабый или бездарный. Есть мнение, что проблемы, стоящие сейчас перед США, вообще никто толком не сможет решить. Неизбежная при любом президенте утрата статуса мирового гегемона по определению не может пройти легко.