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    2 ноября 2024, 14:00 • В мире

    Заявления Трампа о России показывают, что дело плохо

    Заявления Трампа о России показывают, что дело плохо
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Дональд Трамп и Такер Карлсон встретились незадолго до президентских выборов, чтобы в присутствии тысяч людей обсудить будущее Америки и совсем чуть-чуть Россию. Лучше бы они не обсуждали Россию вовсе. Это дало Трампу повод показать свои худшие качества, из-за которых он рискует проиграть эти выборы.

    Интервью Дональда Трампа Такеру Карлсону – самому популярному политическому журналисту США на «вольном выпасе» – стало одним из последних (а может, и последним) аккордом масштабной предвыборной кампании. Два консерватора на стадионе в присутствии тысяч зрителей поговорили о том, как им спасти страну от Камалы Харрис.  

    Место действия – Глендейл. Это в Аризоне, одном из «спорных» штатов, которые определят исход выборов. В 2020 году Аризона Трампа отвергла, теперь, судя по опросам, передумала и хочет поддержать неистового Дональда против Камалы. Но это будет нелегкий выбор.

    То, что задумывалось как яркое шоу (а для преданных фанатов Трампа действительно им было), местами оказалось скучным, с трудом выносимым действом, причем самой скучной и невыносимой деталью был сам Трамп – злобный, напыщенный и обиженный. Усталость от его длинных и бессодержательных речей не всегда перекрывается мыслью, что Камала хуже.

    Возможно, лучшая агитация за Трампа – интервью с Камалой. Но верно и обратное.

    Сейчас рейтинги кандидатов примерно равны не только в среднем по стране, но и в большинстве спорных штатов – это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина и Пенсильвания (самый большой и самый важный из них). Если где-то есть разницы, то в пределах статистической погрешности. Однако Трамп убежден: его победа неминуема и станет «одной из наиболее великих побед в истории», а предотвратить ее могут только фальсификации.

    Собственно, это – самая невыносимая черта в Трампе, если регулярно смотреть его выступления и интервью: нескончаемое самовосхваление. В том числе из-за него легко представить ситуацию, в которой он все-таки проиграет – и проиграет честно. Многим нужно иметь большую личную заинтересованность в итогах выборов, закаленную небрезгливость или другой источник энтузиазма, чтобы проголосовать за Трампа. Не потому, что он Гитлер, как заявляет Камала Харрис, а потому что он Трамп, живой гений нашего времени (как он про себя думает).

    Также утомляет его агрессия, если концентрировать на ней внимание и вдаваться в смысл сказанного. Трамп часто умудряется выглядеть хуже, чем люди, которых он атакует. Два показательных примера из интервью:

    «Она глупая как пробка». Так Трамп в очередной раз охарактеризовал Харрис. Далеко не он один сделал такой вывод за последние месяцы кампании. Но повторил его раз двадцать, и нельзя сказать, что в промежутках между нападками сам заявлял что-нибудь умное. Поэтому в остатке только примитивное хамство, а не полезное наблюдение.

    «Давайте поставим ее с винтовкой, и девять стволов будут стрелять в нее. Посмотрим, что она по этому поводу почувствует. Знаете, когда пушки направлены ей в лицо».

    Это Трамп уже про другую женщину – Лиз Чейни, республиканку, которая призвала голосовать за Харрис.

    Лиз Чейни неприятный человек. Почти такой же неприятный, как ее отец – бывший вице-президент и идеолог американской военной экспансии Дик Чейни, благо дочка с ним во многом согласна и тоже непременно вторглась бы в Ирак или еще куда-нибудь, если представится такая возможность (подробнее о Чейни и других «неоконах» газета ВЗГЛЯД писала здесь).

    Однако девять пушек, направленных в лицо женщины, – это образ на любителя, пусть даже Трамп таким способом хочет приучить Чейни к миролюбию.

    И так почти во всем. По манере – агрессивно, по наполнению – неконкретно, по сути – пустота, а выводов всегда два: Трамп великолепен и призван спасти Америку от придурков.

    Для россиян нагляднее российские примеры, а о России Трамп и Карлсон смачно вспомнили дважды.

    «Байден объединил их. Это позор. Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать». Так Трамп охарактеризовал отношения России и Китая.

    В основе этой темы лежит серьезная битва концепций внутри американского истеблишмента. Одна его часть считает, что в интересах США держать Россию подальше от Европы, пусть даже ценой сближения Москвы и Пекина. Другая уверена, что сближение Москвы и Пекина – это как раз проблема, а сотрудничество России с Европой – меньшее зло.

    Трамп, понятно, из второй команды. Только картина, при которой Россия и Китай объединились из-за «глупого Байдена», а Трамп повернет процесс вспять, имеет очень далекое отношение к реальности и вероятному будущему. Настолько, что это тоже можно назвать глупостью.

    «Самый масштабный проект России – это «Северный поток – 2». Это самый крупный трубопровод такого рода в мире, который идет из России в Германию и далее по всей Европе... Я уничтожил его. Никто не сделал этого, а я сделал». В этой фразе Трамп доказывает, что он не российский агент, а те, кто его так называет, «больные».

    Они, возможно, нездоровы. Но и про Трампа после таких реплик можно много чего сказать.

    В реальности строительство «Северного потока – 2» приостановил пакет санкций, изобретенных и сформулированных сенатором от штата Техас Тедом Крузом. Это действительно талантливый и въедливый юрист, один из самых эффективных врагов России на Капитолийском холме. Трамп был тогда президентом, но к проекту Круза прямого отношения не имел.

    Они конкуренты с тех пор, как схлестнулись в 2016 году на праймериз. Трамп Круза победил, как побеждают хулиганы-заводилы скучных отличников-зубрил. А теперь еще и присвоил себе результаты его экзаменов.

    Но и Круз всего лишь затормозил строительство «Северного потока – 2», которое России и ее партнерам впоследствии все равно удалось завершить. А вот уничтожили одну из его веток совсем другие люди, предположительно, украинцы, направляемые англосаксами. И среди этих англосаксов точно не было Трампа, так что он опять приписывает себе чужие заслуги (в данном случае террористические), не забывая напомнить, что повсюду лжецы, внутренние враги и вообще все плохо.

    Достаточно представить ситуацию, при которой это «грустное мычание» и «бодрое рычание» будет идти нон-стопом еще четыре года, чтобы, ничуть не симпатизируя Харрис (ее «дружеское ржание» не лучше), посвятить свободное время вторника семье. В смысле – не ходить на избирательный участок и не стоять там в очереди ради Трампа, потому что такой блистательный гений, как он, сам победит своих тупоголовых врагов.

    А если вдруг не победит, удивляться будет нечему.

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