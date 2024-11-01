Трамп назвал Харрис глупой как пробка

Трамп сравнил Харрис с Клинтон и назвал ее глупой как пробка

Tекст: Мария Иванова

Дональд Трамп высказался о своем оппоненте на выборах Камале Харрис, сообщает ТАСС. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил: «Я говорю вам, это не тот человек, которого вы хотите видеть президентом. Я тут ни при чем. Дело даже не в том, что она человек с очень низким IQ. Она глупая как пробка». Беседа проходила в городе Глендейн (штат Аризона) в присутствии зрителей.

Кроме того, Трамп сравнил действующего вице-президента с Хиллари Клинтон, кандидатом от демократов на выборах 2016 года. Он подчеркнул, что Клинтон была «лгуньей и ужасной негодяйкой», но Харрис, по его мнению, «лжет так много и у нее настолько низкий IQ, что она даже не осознает, что лжет». Эти заявления были сделаны на фоне предстоящих выборов, которые состоятся 5 ноября.

Камала Харрис ранее заявила о своей готовности пройти проверку когнитивных способностей и выразила желание, чтобы Трамп сделал то же самое. Напомним, что Трамп уже занимал пост президента США с 2017 по 2021 год и стремится вновь занять эту должность на предстоящих всеобщих выборах в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Дональд Трамп получил 49% голосов, опередив вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября.

Ранее боец смешанных единоборств и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон, который в 2023 году перестал быть гражданином США, назвал Дональда Трампа и Камалу Харрис ужасными кандидатами на пост президента Соединенных Штатов.

Между тем американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период.