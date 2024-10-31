Маск предсказал «веселый» период для США при победе Трампа

Маск назвал второй президентский срок Трампа «самым веселым» временем для Америки

Tекст: Мария Иванова

Маск считает, что в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах США ожидает «самый веселый» период в истории. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщает ТАСС. «Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки за последнее время. Это будет потрясающе», – написал Маск.

Маск также отметил, что, сравнивая предварительные результаты досрочного голосования в Пенсильвании в 2020 и 2024 годах, он считает, что Трампа ждет «сокрушительная победа». Такое мнение он высказал на фоне начала предвыборной кампании Трампа, который 30 октября совершил поездку по штату Висконсин в мусоровозе. Это произошло после того, как Джо Байден сравнил сторонников Трампа с мусором.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Дональд Трамп будет представлять Республиканскую партию, тогда как Демократическая партия выдвинула в качестве кандидата в президенты действующего вице-президента Камалу Харрис.

Ранее Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году из-за роста его популярности в Пенсильвании. Бизнесмен заявил о возможности сокращения бюджетных расходов США на 2 трлн долларов, если Трамп одержит победу, хотя его компании получают значительные правительственные контракты.

Между тем глава ЦИК России Элла Памфилова высказала критику в адрес избирательной системы США, назвав ее лицемерной и манипулирующей мировым сообществом.