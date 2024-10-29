Маск предсказал «сокрушительную победу» Трампа на президентских выборах в США

Tекст: Максим Попов

По словам Маска, на предварительных выборах республиканцы набрали на 435 тыс. больше голосов, чем демократы в тот же период в 2020 году. Он подчеркнул, что в 2020 году перевес Джо Байдена в Пенсильвании составлял всего 80 тыс. голосов, что говорит о вероятности «сокрушительной победы» Трампа на предстоящих выборах, передает ТАСС.

Напомним, ранее Маск заявил, что правительство США может сократить бюджетные расходы на 2 трлн долларов в случае победы Трампа на президентских выборах.

До этого Маск объявил о намерении ежедневно разыгрывать 1 млн долларов среди подписавших его петицию в поддержку Конституции США, чтобы поддержать избирательную кампанию Трампа.

20 октября Маск выразил опасение по поводу возможности ужесточения цензуры СМИ в США в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на президентских выборах.