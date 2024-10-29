Памфилова назвала американские выборы гремучей смесью фарисейства и иезуитства

Tекст: Елизавета Шишкова

Она охарактеризовала выборы в США как «гремучую смесь фарисейства с иезуитством», указывая на расхождение между провозглашенными принципами и реальными действиями. По ее мнению, США культивируют миф о совершенстве своих демократических процессов, в то время как на практике используют методы шантажа и дезинформации, передает «Комсомольская правда».

Памфилова также подчеркнула, что правящие элиты США, продвигая свои интересы, не считаются с жертвами, которые их действия могут повлечь в других странах. Она считает, что такие методы со временем оборачиваются против самих американцев, приводя к проблемам внутри их политической системы. По словам Памфиловой, обвинения США в адрес других стран часто являются надуманными и не соответствуют действительности.

В преддверии президентских выборов в США, которые пройдут в следующий вторник, Памфилова обратила внимание на процедурные и законодательные лазейки, позволяющие фальсифицировать результаты. Она полагает, что такие недостатки подрывают доверие к американской избирательной системе и ставят под сомнение ее справедливость. Памфилова отметила, что эти проблемы требуют срочного решения для обеспечения прозрачности и честности выборов.

Ранее миллиардер Илон Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году. Также сообщалось, что Камала Харрис, кандидат в президенты США от демократов, опередила Трампа по уровню поддержки среди зарегистрированных избирателей.