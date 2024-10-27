Харрис опередила Трампа по поддержке избирателей в новом опросе

Опрос ABC/Ipsos показал преимущество Харрис в 2% над Трампом среди избирателей

Tекст: Валерия Городецкая

Результаты нового опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC совместно с социологической службой Ipsos, показывают, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обходит Дональда Трампа, своего соперника от республиканцев, на 2 процентных пункта, передает ТАСС.

По данным опроса, 49% зарегистрированных избирателей высказались в поддержку Харрис, тогда как 47% предпочли бы видеть Трампа в Белом доме.

Несмотря на общее преимущество Харрис, республиканец Дональд Трамп лидирует по уровню поддержки в таких ключевых вопросах, как экономика, где его поддерживают 48% опрошенных против 40% за Харрис. В борьбе с инфляцией Трамп также впереди – 46% против 39%, а в урегулировании иммиграционного кризиса его показатели составляют 49% против 37%.

Тем не менее, Харрис, по мнению респондентов, более компетентна в вопросах защиты демократии в США, где ее поддержка достигает 47% против 39% у Трампа. В вопросах здравоохранения Харрис также впереди – 46% против 36%, и в решении проблем среднего класса – 45% против 39%.

Опрос был проведен с 18 по 22 октября при участии около 2,4 тыс. зарегистрированных избирателей. Погрешность исследования составила 2 процентных пункта. Очередные всеобщие выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября.

Ранее опросу Emerson College показал, что за десять дней до президентских выборов в США Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись по уровню поддержки избирателей. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис станет президентом, американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали».