Монсон раскритиковал Трампа и Харрис как кандидатов в президенты США

Джефф Монсон счел Трампа и Харрис ужасными кандидатами на пост президента США

Tекст: Мария Иванова

Боец смешанных единоборств и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон высказал мнение о кандидатах на пост президента США, передает РИА «Новости».

По его словам, Дональд Трамп и Камала Харрис являются ужасными кандидатами.

«Абсолютно точно для России будет лучше, если выборы выиграет Дональд Трамп. Потому что Трамп – бизнесмен, он хочет зарабатывать деньги», – заявил Монсон. Монсон подчеркнул, что, несмотря на возможную пользу для России от победы Трампа, он не поддерживает ни одного из кандидатов. Он считает, что независимо от того, кто победит на выборах, Америка продолжит двигаться назад. Монсон также отметил, что в его представлении лучший путь для США – это сотрудничество с Россией, а не противостояние.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября.

Ранее Джефф Монсон заявил, что больше не собирается приезжать в США, после того как отказался от американского гражданства в пользу российского. Боец получил российское гражданство в 2018 году, его американское гражданство прекращено, сообщил сам спортсмен.

Монсон в прошлом году избрался в парламент (Курултай) Башкирии.