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    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг
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    NYT: Украина испытывает моральное потрясение из-за действий США
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    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Сериал «Марик» – это вам не прямолинейная пропагандистская «упрощенка» «для своих». Это настоящее большое кино. Егор Бероев снял сериал, где всё происходит так, как оно уже есть.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    25 октября 2026, 14:34 • Новости дня

    Военный самолет Словакии дважды за день пролетел у Калининградской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Тактический военно-транспортный борт Alenia C-27J Spartan, принадлежащий Военно-воздушным силам Словакии, совершил уже второй за сутки полет неподалеку от границ Калининградской области.

    Воздушное судно вылетело из литовского города Шяуляй и направилось на юг. Примерно в 13:57 мск самолет находился на границе Литвы с Польшей в 150 км от российского региона, передает РИА «Новости».

    Конечным пунктом назначения словацкого самолета является международный аэропорт имени Галилео Галилея итальянского города Пиза. Утром в воскресенье этот же борт уже пролетал недалеко от границы Польши с Калининградской областью.

    В последние годы российские власти неоднократно выражали обеспокоенность из-за наращивания сил НАТО в Европе и беспрецедентной активности альянса у западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет Военно-воздушных сил Швеции Gulfstream S102B Korpen начал проводить радиолокационную разведку над польской территорией рядом с границей Калининградской области.

    В четверг самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry Североатлантического альянса совершил полет в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

    В прошлом месяце самолет-разведчик НАТО Saab 340B ISR совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей России и Белоруссии.

    24 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Комбрига ВСУ лишили должности после расстрела операторов беспилотников

    Комбрига ВСУ сняли с должности после расстрела операторов беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник Вооруженных сил Украины Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой после инцидента с гибелью пятерых операторов дронов под Харьковом.

    Подполковник Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой ВСУ после расстрела пятерых операторов беспилотников в районе Харькова. Его место занял подполковник Ярослав Доминицкий, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    Домницкий ранее был начальником штаба 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады. По информации источника, новый комбриг имеет судимость за кражу и неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

    Сразу после смены командования в расположение бригады приехал бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Силовики отметили, что до этого он также посещал другие подразделения ВСУ ради политических очков.

    Ермак ранее покинул свой пост из-за коррупционного скандала, связанного с легализацией средств при строительстве элитного поселка под Киевом. Суд назначал ему арест с возможностью залога в 140 млн гривен, после чего меру пресечения дважды смягчали.

    Командир 43-й бригады ВСУ Сергей Рыжов отправлен в отставку после публичной критики украинских властей со стороны его подчиненного Романа Ковалева.

    Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко, скрывавший потери и снимавший деньги с карт погибших подчиненных, оказался алкоголиком и наркоманом.

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    24 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    «Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Таяние мерзлоты поставило под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за таяния вечной мерзлоты на фоне глобального потепления в Якутии и Восточной Сибири образовались «пьяные леса», что грозит гибелью около 100 тыс. гектаров деревьев.

    В Восточной Сибири начали появляться так называемые «пьяные леса». Причина – таяние льдов в вечной мерзлоте при повышении температуры, в результате чего грунт теряет устойчивость. Корни перестают удерживать стволы, которые кренятся в разные стороны, падают и гниют, пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Явление особенно заметно в Якутии между бассейнами рек Олекма, Токко, Алдан и Учур. На месте погибших лесов постепенно образуются болота и водоемы, при этом исчезновение деревьев ускоряет разрушение мерзлоты из-за сильного нагрева почвы солнцем.

    Эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко пояснил, что наклон ствола не всегда ведет к гибели дерева, так как многое зависит от глубины оттаивания и состояния корней. Таяние почвы также высвобождает древнюю органику, переработка которой микроорганизмами угрожает выбросами углекислого газа и метана в атмосферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий в стране.

    Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил об ожидаемом в ближайшие десять лет повышении температуры на всей территории России.

    До этого Красников заявил о превращении климата в стране в резко континентальный из-за глобального потепления.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за слов об Израиле

    Sabah: В Стамбуле отменили концерт Галкина из-за его слов об Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное в Стамбуле выступление шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в России) отменили под давлением турецких общественных деятелей из-за высказываний артиста в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

    Концерт Галкина должен был состояться 25 октября в Стамбульском конгресс-центре, однако после официальных обращений общественников к губернатору Стамбула, в турецкие министерство культуры и МВД организаторы приняли решение об отмене, передает ТАСС.

    В местных социальных сетях развернулась кампания с требованием отменить концерт юмориста из-за его публичной позиции по палестино-израильскому конфликту. Выдвигались предложения пожизненно запретить артисту въезд в Турцию.

    По состоянию на 23 октября зрители раскупили около половины билетов на шоу. В 2022 году шоумен вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул территорию России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе турецкие жители потребовали отменить выступление Галкина из-за его высказываний. До этого стало известно, что Галкин стал руководителем двух инвестиционных компаний на Кипре.

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    24 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink

    Маск обвинил ВСУ в условиях использования связи Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применив ее для наступательных атак беспилотников.

    Вооруженные силы Украины нарушили условия эксплуатации системы спутниковой связи, применив терминалы для координации наступательных ударов беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для нанесения наступательных ударов дронов для убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», – заявил Илон Маск.

    При этом он заявил, что Starshield – совершенно другая система, контролируемая правительством США, которое и решает, что с ней делать.

    Предприниматель также указал на критическую зависимость Киева от предоставляемых им услуг спутникового интернета.

    «Если Starlink будет отключен, украинская линия фронта немедленно рухнет. Это не угроза, а лишь констатация факта», – написал Маск в Х.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал Илону Маску отправиться на Марс из-за введенных ограничений в работе спутниковой сети.

    В пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    В среду газета The Wall Street Journal сообщила о распоряжении Илона Маска ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для Вооруженных сил Украины.

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    24 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Депутат Рижской думы потребовала убрать русский язык с сайта посольства США

    Депутат Рижской думы Ланга призвала посольство США убрать русский язык с сайта

    Депутат Рижской думы потребовала убрать русский язык с сайта посольства США
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Рижской думы Лиана Ланга призвала американское посольство в Латвии убрать русский язык со своего официального интернет-ресурса.

    Депутат Рижской думы Лиана Ланга выразила мнение о необходимости исключить русский язык с официального сайта американского дипломатического представительства в Латвии, передает РИА «Новости».

    «На сайте вашего посольства доступен язык Российской Федерации, не имеющий официального статуса в Латвии. Поступая так, вы демонстрируете всему миру, будто Латвия – это часть России, но это не соответствует действительности», – заявила депутат.

    Обращение к послу США было опубликовано в соцсетях от имени кампании «Говори по-латышски», выступающей за расширение использования государственного языка.

    В конце прошлого года президент Владимир Путин отмечал существование русофобии в странах Балтии еще до начала спецоперации на Украине. Весной министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на возрождение идеологии и практики нацизма в прибалтийских государствах.

    Глава министерства культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал полностью исключить контент на русском языке из вещания государственных средств массовой информации. Весной официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе Латвии, Литвы и Эстонии от переговоров по правам русскоязычных.

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    24 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами
    Все шесть погибших в аварии с поездом в ЕАО оказались иностранцами
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шесть человек, погибшие при столкновении микроавтобуса с поездом в Еврейской автономной области, были иностранными гражданами, сообщило правительство региона.

    Все шесть человек, погибших в ДТП при столкновении микроавтобуса с пассажирским поездом в Смидовичском районе Еврейской автономной области, были иностранными гражданами, сообщили РИА «Новости» в правительстве региона.

    Трагедия произошла в субботу вечером на железнодорожном переезде перегона Николаевка – Дежневка. Водитель микроавтобуса выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом. В результате столкновения погибли шесть человек, единственный выживший пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

    «На месте ДТП погибли шесть человек, находившиеся в микроавтобусе, пострадал один пассажир. Все находившиеся в микроавтобусе – иностранные граждане», – сказали власти региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на железнодорожном переезде в Еврейской автономной области пассажирский поезд протаранил микроавтобус.

    Ранее в Петербурге на переезде станции Автово грузовой автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом. В июле в Бабаюртовском районе Дагестана пассажирский состав столкнулся с большегрузом на переезде.

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    24 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу

    Губернатор Клычков опубликовал фото обломков ракет НАТО после удара по Орлу

    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    @ max.ru/a_klychkov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков обнародовал фотографии обломков ракет производства стран НАТО, которыми был нанесен удар по гражданскому объекту в Орле.

    «В Орле продолжается ликвидация последствий террористической атаки киевского режима по гражданскому объекту с использованием ракет, произведенных странами НАТО», – написал глава региона в мессенджере Max.

    Клычков сопроводил сообщение тремя снимками обнаруженных на месте обломков боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об обнаружении тел трех человек при разборе завалов в Орле.

    В пятницу восемь человек обратились за медицинской помощью в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по гражданскому предприятию в городе.

     Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил об отсутствии угрозы химической опасности после атаки на предприятие в Советском районе Орла.

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    25 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    Al Arabiya заявил о предложении Ирана открыть Ормуз в обмен на снятие блокады

    Al Arabiya: Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады

    Al Arabiya заявил о предложении Ирана открыть Ормуз в обмен на снятие блокады
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран передал Вашингтону через пакистанских посредников предложение возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады, заявил телеканал Al Arabiya.

    Иранская сторона также уведомила Пакистан о готовности возобновить прямые переговоры с американским руководством, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Официальных комментариев от властей Ирана по поводу этой информации пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил об отходе кораблей ВМС США от пролива на 700 км.

    Tasnim сообщает, что суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив.

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    24 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Полковник ГРУ: Роль спецназа в ходе СВО огромна

    Полковник ГРУ Панферов: Бойцы спецназа остаются невидимыми героями – это традиция

    Полковник ГРУ: Роль спецназа в ходе СВО огромна
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Спецназовец – это не тот, кто весит 90 кг и у кого бицепсы 52 см, спецназовец – это тот, у кого все в комплексе: сила, воля, выдержка, чувство долга перед страной и чувство собственного достоинства, сказал газете ВЗГЛЯД полковник ГРУ в отставке Андрей Панферов. В субботу в России отмечается День подразделений специального назначения.

    «В спецназе многое зависит от офицерского состава и традиций, которые передаются из поколения в поколение. Войска специального назначения изначально создавались для работы в глубоком тылу противника, и это формирует особое понимание значения спецназа. Когда ставятся боевые задачи и идет подготовка личного состава, на этих традициях воспитывается каждый военнослужащий. Ему вдалбливается в голову, что каждый боец зависит от своего товарища, что есть воинский долг и поставленная задача. Это без всякого пафоса», – рассказал Андрей Панферов, полковник ГРУ в отставке.

    Панферов – ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне, в ходе специальной военной операции (СВО) он возглавлял добровольческий батальон специального назначения «Вега». За годы службы награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Мужества, тремя орденами Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

    По его словам, многое зависит от того, насколько мотивированы офицеры. «У нас традиции очень высокие, статусность войск передается из поколения в поколение. Меня воспитывали замечательные офицеры, их воспитывали те, кто работал во время Корейской войны, во Вьетнаме, в Африке. На моих глазах формировался отряд, который штурмовал дворец Амина. Я помню, насколько кропотливой была работа по боевой подготовке и мотивации. Если эти традиции соблюдаются – а они соблюдаются, то и подбор личного состава идет как само собой разумеющееся. Спецназовец – это не тот, кто весит 90 кг и у кого бицепсы 52 см. Спецназовец – это тот, у кого все в комплексе: сила, воля, выдержка, чувство долга перед страной и чувство собственного достоинства», – считает Панферов.

    Собеседник особо отметил, что широкая публика знает лишь малую часть успехов спецназа, большая часть побед навсегда остается под грифом «военная тайна».

    «Бойцам не тяжело оставаться невидимыми героями – это тоже традиция. При Советском Союзе и в начале становления Российской армии в 1991 году мы никогда не носили никакие знаки различия, кроме погон. Не было никаких значков, кроме парашютиста, классность не носили, наградные планки тоже. Считалось плохим тоном. Кто знает, тот поймет. Кто не знает – своими орденами бренчать не пристало. Это традиции закрытости», – подчеркнул полковник.

    Освобождение Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) стало одной из самых ярких и стратегически важных побед в ходе СВО. «Роль спецназа в прорыве этого мощнейшего укрепрайона огромна. Основной вид деятельности – ведение наблюдения и передача срочных оперативных разведданных на пункт управления, чтобы было принято правильное решение. При необходимости малыми группами организуют захват, уничтожение и штурм тех или иных укреплений. Постоянный мониторинг и отслеживание действий противника очень много значат для принятия решения общевойсковым командиром», – рассказал Панферов.

    Он добавил, что в ходе боев за Авдеевку разведгруппы сидели в глубоком тылу, украинцы даже не подозревали, что они там. «Это высший пилотаж: рядом ходит противник, он даже не подозревает, что за ним постоянно следят, слушают и передают данные. Ну и, конечно, поражение сил и средств противника своими огневыми возможностями: пока артиллеристы наведут, спецназ бьет на подходе, чтобы остановить или деморализовать врага. В этом самый вкус и самое удовольствие, когда противник не предполагает, откуда прилетит, а в это время прилетает. Это самый класс», – поделился ветеран.

    Штурм и освобождение Селидово в ДНР – еще один пример высочайшего профессионализма. «Именно скрытные, стремительные и хирургически точные действия групп специального назначения ломали оборону противника и предрешали исход сражений. Просачивание, аккуратная маскировка, проход в глубину противника и удары с тыла – вот о чем идет речь. Это хирургическая работа, которая давала возможность прорвать оборону. Пара или тройка спецназовцев заходила в тыл фактически роты, которая держала оборону, и заставляла роту отступить. Другие военнослужащие могут только позавидовать такой интеллигентности в работе и беспощадности», – считает полковник.

    Воины спецназа по праву считаются эталоном мужества и настоящими героями нашего времени, на которых равняется подрастающее поколение. «Люди, которые приходят в спецназ, не только имеют войсковую культуру и профессионализм, но еще и уверены в своем деле. А уверенность и поддержание традиций – это мускулы нации и мускулы наших Вооруженных сил. Когда ребята встречаются и рассказывают боевые эпизоды, их за это нельзя не уважать. Традиции в подготовке, в наборе личного состава, в воспитании – это платформа, на которой держатся наши войска», – резюмировал Панферов.

    В субботу, 24 октября, в России отмечается День подразделений специального назначения. В этот день в 1950 году военный министр СССР маршал Александр Василевский подписал секретную директиву о создании отдельных рот специального назначения (орсн).

    В начале холодной войны у США и НАТО появилось мобильное ядерное оружие. Советскому Союзу требовались высококлассные специалисты, способные скрытно действовать глубоко в тылу врага, находить и уничтожать ракетные установки, штабы и узлы связи. Изначально было создано 46 секретных рот численностью по 120 человек в каждой. Отбор в эти подразделения был жесточайшим – брали только лучших из лучших.

    Созданные роты подчинялись Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба. Спецназовцы ГРУ первыми начали носить знаменитые эмблемы с летучей мышью (а позже – с двуглавым орлом и гвоздикой).

    Официальный государственный статус праздник получил относительно недавно. В 2006 году президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    В 2010 году в ходе реформы Вооруженных сил ведомство переименовали в Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (сокращенно – ГУ ГШ). Слово «разведывательное» из официального названия исчезло. В 2018 году на торжественном мероприятии в честь 100-летия военной разведки Путин публично предлагал вернуть ведомству его историческое имя – Главное разведывательное управление (ГРУ).

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    25 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Сбежавший с Украины экс-генпрокурор Кравченко задекларировал электростанцию

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, сбежавший из страны, в опубликованной при увольнении декларации указал газовую электростанцию стоимостью более 25 тыс. долларов.

    Семья бывшего главы надзорного ведомства получила право пользования газовой электростанцией в 2026 году. Стоимость объекта оценивается в 1,14 млн гривен (более 25 тыс. долларов). Электростанция принадлежит агрофирме «Рассвет», где работает жена экс-прокурора Александра. Также на супругу оформлен автомобиль Land Rover 2020 года выпуска, передает РИА «Новости».

    За 2026 год Кравченко заработал более 30 тыс. долларов, а доходы его жены превысили 120 тыс. долларов. Семья также располагает финансовыми активами на 79,3 тыс. долларов, из которых 64 тыс. хранятся наличными в гривнах, долларах и евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кравченко оформил регистрацию по адресу офисного здания в центре Вены.

    В сентябре Кравченко подал заявление об отставке на фоне скандала с мошенническими кол-центрами, по делу о которых был арестован его заместитель Сергей Крапива.

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    24 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Поддубный: ВСУ готовят Краматорск к уличным боям
    Поддубный: ВСУ готовят Краматорск к уличным боям
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска готовят Краматорск к уличным боям, устанавливая вокруг и внутри города заграждения, сообщил военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

    «На украинских ресурсах появились кадры с окутанными колючей проволокой улицами, между деревьев установлены тетраэдры. «Зубы дракона» выставляются и вокруг города, и внутри него – по периметру крупных инфраструктурных объектов», – написал Поддубный в своем канале в Max.

    По его словам, в это же время артиллерия и подразделения войск беспилотных систем Южной группировки ВС России продолжают уничтожать противника на подступах к Краматорску. В частности, в районе Дружковки расчеты беспилотников ликвидировали пункты управления дронами ВСУ, а артиллеристы уничтожили укрытие боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о переброске части украинских подразделений в Краматорск и Славянск после потери Доброполья. На прошлой неделе начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил о выходе российских войск на окраины Краматорска. В прошлом месяце военный корреспондент Евгений Поддубный спрогнозировал беспрецедентно тяжелые бои за Славянско-Краматорскую агломерацию.

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    25 октября 2026, 04:12 • Новости дня
    NYT: Украина испытывает моральное потрясение из-за действий США
    NYT: Украина испытывает моральное потрясение из-за действий США
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом перешел черту, начав закупать российское дизельное топливо, пишет New York Times.

    «Украина испытывает моральное потрясение», – пишет New York Times, комментируя отношение украинской стороны к действиям Вашингтона.

    Издание отмечает, что прежде американские власти считали конфликт на Украине «передовой глобальной битвы за свободу». Сейчас, пишет New York Times, многие полагают, что Белый дом «перешел необратимую черту, начав закупать российское дизельное топливо и приостановив действие санкций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделю назад американская администрация официально приостановила применение новых ограничений против России.

    Белый дом распорядился не применять часть санкций «закона Грэма» (Линдси Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.

    Вашингтон отказался вводить антироссийские пошлины в 100% и 500%.

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    25 октября 2026, 10:13 • Новости дня
    В Госдуме заявили о возвращении в Россию почти 70% уехавших после начала СВО

    Матвейчев: Около 70% покинувших Россию после начала СВО релокантов вернулись

    В Госдуме заявили о возвращении в Россию почти 70% уехавших после начала СВО
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Большинство релокантов, покинувших Россию после начала спецоперации, уже вернулись на родину из-за разочарования в жизни за границей, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

    Порядка 70% граждан, уехавших из России в 2022 году, приняли решение вернуться, сказал депутат в интервью RT.

    Среди основных причин обратной миграции он назвал бытовые и бюрократические сложности, проблемы с безопасностью и сервисом, финансовые трудности и разочарование в западном образе жизни.

    «Когда они уезжали в 2022 году, я говорил: «Пусть бегут, они вернутся оттуда патриотами». Большая часть уже вернулась – процентов 70. Они сбежали обратно из Европы в ужасе, говорят, что теперь Москву ни на что не променяют, намучились. С поджатыми хвостами сидят себе тихо», – заявил Матвейчев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе стало известно, что супруга иноагента Юрия Дудя стала совладелицей образовательного центра в Испании для эмигрантов. В мае комик (иноагент) Михаил Шац назвал свой переезд на Ближний Восток возвращением на историческую родину. В начале года Шац заявил о возвращении большинства покинувших Россию после начала спецоперации.

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    25 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Секретная встреча по Украине в Финляндии сорвалась из-за конфликта США и Ирана

    Ilta-Sanomat: Тайная встреча по Украине в Финляндии сорвалась в последний момент

    Tекст: Вера Басилая

    В Финляндии летом отменили тайную встречу специального посланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с делегацией с Украины, выяснила газета Ilta-Sanomat.

    Переговоры отменили в последний момент из-за обострения конфликта между США и Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

    «В Финляндии планировалась секретная встреча по Украине, на которую должны были прибыть специальные посланники Трампа», – сказано в публикации.

     Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с Соединенными Штатами и Украиной в ноябре. Власти США назвали продуктивными переговоры американских посланников с Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии.

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    24 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Беспилотник атаковал логистический центр Ozon в Омске

    В Омске после атаки беспилотника загорелся склад Ozon

    Беспилотник атаковал логистический центр Ozon в Омске
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об эвакуации персонала из логистического центра в Омске после атаки беспилотника.

    «Под атаку БПЛА попал один из логистических центров в Омске. Персонал оперативно эвакуирован. На месте работают оперативные службы», – написал Хоценко на платформе «Макс».

    В компании Ozon подтвердили факт атаки и сообщили о возгорании на территории склада. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Товары, размещенные в логистическом центре, скрыты с витрины. Заказы, которые не смогут привезти с других объектов, будут отменены. Поставки продавцов временно не принимаются, а грузы, находившиеся в пути, перенаправят на другие объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские силы противовоздушной обороны приступили к отражению атаки беспилотников на Омскую область. Губернатор Виталий Хоценко сообщил об ударе дронов по северному промышленному узлу в регионе.


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