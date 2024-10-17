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    17 октября 2024, 22:45 • В мире

    Камала Харрис наконец-то получила по заслугам

    Камала Харрис наконец-то получила по заслугам
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Первое в истории интервью кандидата в президенты США Камалы Харрис «вражескому» (то есть республиканскому) СМИ стало для нее по-настоящему серьезным испытанием, потому что щадить ее в кои-то веки никто не собирался.

    Камалу Харрис неприлично долго прятали от прессы, будто опасаясь, что она подтвердит обоснованность оскорблений Дональда Трампа о ее невысоком интеллектуальном уровне.

    Даже для того, чтобы, став кандидатом в президенты, набраться смелости и поговорить со сверхлояльным телеканалом CNN, потребовались месяцы. А такого, чтобы Камала появилась на Fox News – единственном крупном канале США, где к ней будут агрессивно пристрастны, вообще не должно было быть. Только вот помощники у нее, наверное, не очень умные – поэтому на Fox случилось то, что случилось.

    Камала пришла на эфир не от хорошей жизни. Прежняя тактика неучастия, чтоб донести кандидатку до выборов, не расплескав и не скомпрометировав, перестала работать: отстававший от нее Дональд Трамп вырвался вперед, умело запугивая американцев началом третьей мировой войны. Команда Харрис со своей стороны запугивала американцев Трампом. Согласно промежуточному итогу, третья мировая пугает американцев больше, чем Дональд Трамп.

    Чтобы переломить ситуацию и вернуть рейтинги кандидатки в прежнее состояние, демократы решили воззвать к колеблющимся сторонникам Трампа, которые смотрят консервативный Fox News. В целом мысль здравая, как будто из учебника по политическим технологиям. Но то, что от канала был сам Брет Байер – явная ошибка «камалистов». Они должны были костьми лечь, но не пускать начальника в клетку к этому хищнику.

    С одной стороны, это разговор «по погонам»: Байер – главная «говорящая голова» Fox после ухода оттуда Такера Карлсона. Но это худший из возможных собеседников для Харрис. Есть мнение, что их встреча стала возможной из-за пребывания советников в «информационном пузыре». То есть они и их Камала плохо знали, кто такой Брет Байер, так как считали, что Fox News – «это для быдла».

    Во-первых, Байер – это не только 54-летний мужчина с неестественно белыми зубами и детским лицом. Это очень опытный журналист и профессионал своего дела с хорошей памятью и множественными связями, прежде работавший главным корреспондентом канала в Белом доме и Пентагоне.

    Его нельзя объехать на кривой козе, трудно заболтать, тяжело объегорить – он всегда в курсе предыстории.

    Хороший пример из обсуждаемого интервью – попытка Харрис абстрагироваться от непопулярного президента и заявить, что она – не Джо Байден. Байер напомнил ей, что в официальных речах Белого дома власть называется теперь «администрацией Байдена – Харрис». Подобного в истории США, кстати говоря, раньше не было, ведь вице-президент – далеко не самое значимое лицо в администрации президента.

    Так попытка накачать Камалу значимостью ради феминизма и прочих партийных вещей вышла ей боком.

    Во-вторых, Байер может быть беспощаден, как средневековый палач, и чем выше статус интервьюируемого, тем жестче он работает. В прошлом году Байер буквально уничтожил Трампа уточняющими вопросами по самым больным темам – от уголовного преследования за хранение секретных документов в туалете до бездарной кадровой политики, в рамках которой Трамп назначал на должности тех людей, которых теперь высмеивает за тупость.

    В тот вечер Трампу было больно. А ведь Байер ему не только союзник по линии партийных консерваторов – они знакомы настолько, чтобы играть вместе в гольф. У Камалы должны были понимать, что против нее Байер будет действовать жестче – он не может быть мягче с тем, кого ненавидит аудитория канала.

    В-третьих, Байер может быть настолько же бесстыжим, насколько и безжалостным. Моральный шантаж, спекуляция на трагедиях, натягивание совы на глобус – все это тоже его методы.

    Помимо прочего он показал Харрис кадры со скорбящей по погибшему ребенку женщиной, уточнив, что преступник – нелегальный мигрант. При этом он предложил извиниться перед несчастной, поскольку при администрации Байдена – Харрис в США въехали семь миллионов нелегалов.

    Харрис, чей эмоциональный интеллект явно превышает умственный, отреагировала достойно: сказала, что ей искренне жаль. Ее, бывшего генерального прокурора штата Калифорния, тоже на мякине не проведешь: она лучше прочих знает, когда присяжные ждут фактов, а когда раскаяния.

    Это была не единственная ловушка, от которой Харрис увернулась благодаря своей чуйке. Зато цифру в семь миллионов она не знала, это был вопрос на засыпку от Байера. Камала много по каким вопросам успела посыпаться за тридцатиминутное интервью.

    Скорбящая мать – это только стадия разогрева.

    В основной части Байер припоминал Камале ее прежние обещания вида «эта дичь у нас будет за счет налогоплательщиков». Например, она выступала за то, чтобы заключенным в тюрьмах проводили операции по смене пола за счет госбюджета (не в плане наказания), а нелегальным мигрантам законно выдавали водительские права.

    Линия защиты Камалы сводилась к тому, что это все было давно – целых пять лет назад (жаль, не добавила – «я была тогда так наивна и ветрена в свои 54 года»). Но в целом, как настоящий прокурор, предпочитала играть от нападения. Поэтому не менее трети от всего разговора Камала поносила Трампа и его отношения с Fox News, хотя с Трампом давно все понятно, а сейчас интересно поговорить именно о ней – на что тоже указал Байер.

    В чем он объективно не преуспел, так это в попытках добиться от Харрис конкретики по ее политической программе и стратегическому видению. Если он, конечно, вообще ставил себе такую цель, а не желал продемонстрировать всем отсутствие у кандидата конкретики и видения. А в те же моменты, когда без конкретики было не обойтись, Харрис говорила удивительные вещи.

    Например, главным врагом США, по ее мнению, сейчас является Иран. Не Китай, не Россия, не ядерная КНДР, периодически угрожающая бомбардировками Восточному побережью Америки, а Иран.

    Такой ответ наверняка понравился спонсорам Демпартии еврейского происхождения, которые угрожали заморозить финансирование кампании Харрис со стороны Уолл-стрит, если кандидат начнет качать «прогрессивную пропалестинскую повестку» (как это называют в левом крыле демократов). Возможно, Иран теперь главный враг Камалы только поэтому.

    Вскоре после вопроса о том, как давно вице-президент поняла, что у Байдена проблемы со здоровьем, четверо ее помощников начали молча прыгать и махать руками, пытаясь тем самым остановить экзекуцию. На это Байер тоже пожаловался, и стало понятно, что Камала к нему на интервью больше не придет.

    Нельзя сказать, что это был разгром. Харрис продержалась полчаса в клетке со львом, пропустив меньше ударов, чем могла бы, и не сдерживалась в контратаках. Они с Байером постоянно перебивали друг друга, что с его стороны было бы невежливо, если бы эти перебивания не были попытками вернуться к сути вопроса, от которой пыталась убежать Камала. Иногда – убегала с успехом.

    Но это интервью подтвердило опасения насчет ее кандидатуры. Не насчет того, что у нее нет характера – характер у нее как раз-таки есть и многие инстинкты отлично работают. Однако в том, что касается мыслей и идей – это оболочка без содержания, пускай даже старательно заучивающая те обороты и тезисы, которые прописывают помощники.

    Ей бы, конечно, всех их разогнать, наняв одного Байера в духе сделки-мечты кардинала Ришелье, предложенной мушкетерам. С учетом, что в споре метафор обычно побеждает жизнь, может, еще и предложит.

    Несмотря на падение рейтингов и доказанные слабости, Камала Харрис по-прежнему способна выиграть эти выборы как человек, который на ходу учится. Потому что ее 78-летний противник давно уже ничему не учится и слушает только себя. Его недостатки телекиллер Байер в свое время обнажил не хуже, чем у своей новой жертвы. 

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