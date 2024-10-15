Трамп обещает мировую войну. Верим?

Геворг Мирзаян
Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году
Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.
Тимофей Бордачёв
В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию
Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».
Игорь Караулов
В антироссийской игре Украине готовят скамейку запасных
Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.