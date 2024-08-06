  • Новость часаВСУ возобновили обстрел города Суджа в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия показала Финляндии новую политику исторической памяти
    Минобороны показало видео уничтожения сил ВСУ в Курской области
    Генерал ВСУ Кривонос: Нас сливают
    В Германии набирают популярность русские магазины
    Алаудинов: ВСУ потратили последние силы при атаке на Курскую область
    Соловьев: Над Нью-Йорком в ДНР водружен российский флаг
    Шойгу: Киев обманул сам себя, отказавшись от переговоров
    Удары по Израилю пообещали нанести из трех стран
    В АТОР не увидели предпосылок для отмены all inclusive в Турции
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский заговорил о референдуме

    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

    23 комментария
    6 августа 2024, 22:05 • В мире

    Почему Трамп начал проигрывать

    Почему Трамп начал проигрывать
    @ David Yeazell/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В ходе закрытой партийной видеоконференции Камалу Харрис поддержали 99% делегатов-демократов, ее дальнейшее утверждение кандидатом в президенты США – формальность. Популярность преемницы Джо Байдена растет, тогда как Дональд Трамп теряет позиции и мрачнеет с каждым днем. Почему из фаворита выборов он превращается в аутсайдера?

    По опросу исследовательской службы YouGov (британской, но работающей также в США), за Камалу Харрис на президентских выборах готовы проголосовать 50% избирателей, за Дональда Трампа – только 49%.

    Это переход психологического барьера: ни у Трампа, ни у уходящего президента США Джо Байдена давно не было такого рейтинга поддержки, который перевалил бы за половину. Порядка 40% американцев предпочли бы не видеть в Белом доме ни одного из стариков с пересаженными волосами – ни белого, ни рыжего.

    Впрочем, если усреднить данные четырех последних опросов разных служб (что и сделали на CNN), Трамп пока еще лидирует – 49% против 47% у Харрис. Но Байдена (до того, как тот снялся с выборов) кандидат от республиканцев опережал на пять процентных пунктов в целом по стране и считался фаворитом почти во всех так называемых колеблющихся штатах, в которых определится итог выборов. Теперь, в лучшем для Трампа случае, у него в таких штатах минимальный отрыв, то есть шансы как бы равные, но динамика в пользу Харрис.

    Впереди у нее еще презентация вице-президента (скорее всего, им станет губернатор Миннесоты Тим Уолц, который должен завоевать для Камалы симпатии левого крыла демократов) и партийный съезд – информационные поводы, позволяющие дополнительно накачать кандидата рейтингом.

    Трамп свои инфоповоды уже использовал, причем его кандидат в вице-президенты – сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс – электоральную базу шефа не расширяет (Огайо и так за Трампа), а сужает, как считают социологи: слишком уж многим едкий и категоричный Вэнс не по душе.

    Правда, его задача была – не понравиться, а подстраховать Трампа от второй пули по логике «убьете меня – только хуже будет». Первая пуля, как тогда многим казалось, уже выиграла для Трампа выборы досрочно, но на самом деле, как и предупреждала газета ВЗГЛЯД, подтолкнула демократов к тому, чтобы сменить кандидата на такого, который все-таки может выиграть. То есть на Харрис.

    Бессмысленно отрицать, что она успешно стартовала с места в карьер, когда ее начальника-президента все-таки уговорили отойти и не позориться. Ветром в ее паруса стал вздох облегчения: демократы понимали, что у Байдена почти не осталось шансов обойти Трампа, кроме того, глава государства, который с трудом ходит и говорит, по определению не вызывал энтузиазма. Энтузиазм вокруг Харрис есть.

    Вашингтонское внепартийное издание The Hill (имеется в виду тот холм, на котором стоит Капитолий) использует термин «иррациональный энтузиазм». Вице-президент Харрис отнюдь не новичок в политике: ее в стране и раньше хорошо знали, однако не особенно любили и не ценили. Ее рейтинги стабильно были ниже, чем у еле живого Байдена, а ее результат на праймериз в 2020 году и вовсе оказался позорным.

    Хуже того, у Харрис, как у бывшего генпрокурора Калифорнии, есть свои скелеты в шкафу (вроде арестов невиновных), но нет значимых проектов и успехов, а также детей (для американского политика это важно). У нее нет даже своей программы (пока пользуется байденовской) и собственной платформы: за четыре года она поменяла позицию по многим вопросам с «прогрессивной» до умеренно консервативную, как будто желая предстать кем-то, кем она не является, – лишь бы победить!

    Какая Камала настоящая: та, которая теперь обещает ужесточить контроль на границе с Мексикой –- или та, четырехлетней давности, которая хотела сделать США «страной открытых дверей»?  В лучшем случае, узнаем после выборов.

    Зато сейчас на ее стороне медиа, селебрити, спонсоры (в июле она собрала на кампанию 310 млн долларов, а Трамп всего 139) и политическая машина Демпартии, которая попытается превратить каждый из «колеблющихся штатов» в «адскую кухню». Еще недавно неестественная и не к месту хихикающая Харрис теперь купается в овациях под бдительным присмотром армии политтехнологов и в целом выглядит как наиболее вероятный победитель ноябрьских выборов.

    Другое дело, что это не Харрис выигрывает (пока) президентскую кампанию. Это проигрывает Трамп.

    Что с ним не так, пожалуй, объяснять не нужно: не первый год знакомы. Трамп это Трамп: напыщенный, нарциссичный, скандальный шоумен, большинство заявлений которого стоит перепроверять – а не наврал ли?

    Он был таким и восемь лет назад, когда сенсационно избрался президентом. С тех пор к нему плохо липнет критика (и так клейма негде ставить), а его огромная аудитория по-прежнему с ним. Однако в 2016-м – в год исторической победы над Хиллари Клинтон – Трамп был гораздо свежее. Но только в смысле – моложе (но и это тоже; кандидату уже 78). Гораздо важнее, что он казался «ветром перемен» и совершенно новым для политики персонажем, которому многие хотели дать шанс назло правящей элите.

    Команда Клинтон тогда сосредоточилась не на расхваливании своего кандидата, а на критике Трампа, – и жестоко просчиталась, только укрепив имидж республиканца как «осушителя вашингтонского болота», в котором Хиллари слыла кикиморой. В итоге избиратели ему дали шанс, но результат понравился немногим: эксцентричный миллиардер не стал президентом-катастрофой и не превратил США в диктатуру, как запугивали демократы, однако добился весьма немногого, а ковидный год смазал все и то хорошее, что при нем было.

    Теперь же ничто в нем не ново: Трамп стар, одутловат, хмур, брюзглив. Если он открывает рот, то либо поносит Байдена и Харрис, либо восхваляет себя, вспоминая о «выдающихся днях своего президентства», которые мало кому на самом деле показались выдающимися.

    Наглядный пример: Трамп, кажется, единственный (если не считать германских силовиков и главу МИД ФРГ Аннулену Бербок), кому категорически не понравилась сделка по обмену заключенными между Россией и Западом. Все вокруг довольны (Москва, Вашингтон, обменянные), а деда Яга против. А почему против – понять трудно. Сам он намекнул, что Россия должна была за эту сделку доплатить деньгами, чего в обменах такого рода не практикуется и напоминало бы торговлю людьми)

    Трамп 2024 года – это не «свежая кровь», не контрэлитная революция и не праздник непослушания, как в 2016-м. Это душнила и хвастун, от которого слишком многие успели устать. Вряд ли он сам это понимает (тогда попытался бы стать чуть менее душным и хвастливым), но явно нервничает: с каждым днем все крепче его злоба, все больше совершается ошибок, все чаще – по поводу и без – звучит его «я», «я», «я». Я, мол, Дартаньян, а все остальные – ЛГБТ+ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    Даже лозунг «Сделаем Америку снова великой» почти позабыт. Главный месседж Трампа: или я, или катастрофа.

    Если этой дилемме верить (а Трампу верят немногие), выбор ясен. Но этот выбор совершенно не вдохновляет.

    В понедельник, когда фондовый рынок США потерял два триллиона долларов за 15 минут, Трамп начал бомбардировать свою социальную сеть Truth Social сообщениями, из которых следовало, что во всем виноваты Байден и Харрис, а он, будь президентом, такого бы не допустил. «Наличные от Трампа против обвала Харрис!», – пример такой «бомбы», но по-английски это звучит изящнее (Trump cash vs Kamala crash).

    На самом деле корень проблемы был в Японии, и вскоре рынки США вновь пошли в рост. Другими словами, Трамп опять говорит о чем-то своем – то, что сам от себя хочет услышать. Но на сей раз он бьет хотя бы в направлении цели. Соцопросы также показывают, что американцы считают Трампа значительно более компетентным в экономике, чем Камалу Харрис, которая от вопросов хозяйствования всегда была далека.

    Это пока главное и чуть ли не единственное видимое преимущество Трампа, если оценивать его шансы против Харрис. Американцы явно подустали видеть на месте президента хамоватого старика со скандальной семейкой и не особо жаждут обнаружить на его месте другого хамоватого старика со скандальной семейкой, тем более, он в Белом доме тоже свое отсидел. Но практика выборов показывает, что многие неопределившиеся избиратели в колеблющихся штатах голосуют, исходя из своего экономического самочувствия в день выборов.

    Если подскочит инфляция, подорожает бензин или вовремя рухнет рынок, Трамп, велика вероятность, все-таки выиграет. Точнее, проиграет Камала.

    Недобрая ирония этой ситуации в том, что человек, обещавший «сделать Америку снова великой», должен надеяться, что американцев постигнут бедствия, которые распахнут для него стремительно закрывающиеся двери в Белый дом.

    \

    Главное
    Подполье: Украина планирует построить аэродром для F-16 под Одессой
    Новым главой ХАМАС стал организатор нападения на Израиль
    В ФССП заявили о готовности арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова
    Движение по Крымскому мосту для автомобилей возобновлено
    Минобороны показало видео уничтожения украинских «Бук-М1»
    Wildberries поменял логотип на десктопной версии сайта
    Бастрыкин наградил боксера Двали медалью за проявленное мужество

    Как сделать вино новой нефтью России

    Десять лет назад, 6 августа 2014 года, в России были введены так называемые продовольственные контрсанкции – ограничения на поставки иностранной сельхозпродукции. Эти меры стали основой для многих других, направленных на рост российской продовольственной независимости. И результаты были достигнуты даже в областях, где отечественное сельское хозяйство переживало глубокий кризис, – например, в виноделии. Подробности

    Перейти в раздел

    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Охота на украинские F-16 пойдет у румынской границы

    ВСУ намерены разместить западные F-16 около границы с Румынией. По замыслу противника, это обеспечит возможность быстрой дозаправки иностранных машин, а также их своевременное техническое обслуживание. Эксперты также полагают, что так противник намеревается спрятать дефицитные истребители от российских ракет – и решение этой задачи станет новым вызовом для отечественной разведки. Подробности

    Перейти в раздел

    Провал Украины в Африке играет в пользу России

    В попытках навредить России Украина потерпела дипломатическое фиаско в Африке. Сразу три страны африканского региона Сахель выразили крайнее неудовольствие заявлениями киевского режима, а одна из этих стран – Мали – разорвала с Украиной дипломатические отношения. В итоге позиции России в Африке только усилились. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кир Сталин создает армию

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

    • Почему Евросоюз боится Трампа

      Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............