Что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

«И хотя моим намерением было добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны я должен отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента до окончания моего срока».



Этих слов Джозефа Байдена – о снятии его кандидатуры с выборов – ждали многие месяцы. С тех пор, как стало понятно, что состояние здоровья (прежде всего, умственного) не позволяет Байдену успешно противостоять Дональду Трампу. Что и показали прошедшие в конце июня дебаты между кандидатами.

Почему сдался Байден



За прошедшие с момента дебатов три с лишним недели президент Байден США проявил невиданное упорство. Несмотря на давление со стороны партии и ближайших соратников, он отказывался выйти из гонки. Даже заявил о том, что с 22 июля продолжит свою предвыборную кампанию (прерванную из-за найденного у него коронавируса). «Да, ряд демократов призывал его уйти в отставку, однако от лиц, близких к президенту, практически не исходило сигналов о том, что эта отставка произойдет», – говорила по этому поводу бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Но она произошла – по всей видимости, из-за сочетания состояния здоровья президента США, шантажа спонсоров предвыборной кампании и утраты последних союзников. Не желающего уходить с честью Байдена могли бы убрать с позором без его желания – например, проведя по 25-й поправке к Конституции США, предусматривающей смену главы государства из-за его неспособности управлять страной.

Скорее всего, именно поэтому президент США завершил свою предвыборную гонку. Фактически его поставили перед единственным выбором – или почетно сдаться, или позорно быть изгнанным. В таких условиях его решение выглядит единственно возможным и окончательным.

Однако для демократической партии США, а также американских союзников во всем мире сейчас все только начинается. В ближайшие несколько месяцев либеральной глобалистской элите придется пройти ряд важнейших развилок.

Что будет дальше с американской политикой



Первая наступит уже через считанные часы – когда Демократическая партия США официально назовет сменщика Байдена. Казалось бы, тут путь ясен – им станет вице-президент США Камала Харрис. Она фаворит и у букмекеров, и у истеблишмента, и даже у самого Байдена (который публично поддержал ее кандидатуру).

Проблема в том, что она не фаворит у избирателей – слишком левая, слишком радикальная, слишком неопытная. Ее антирейтинг хуже, чем у Трампа. Однако Харрис номинально следующая в очереди на наследование. Демократам крайне сложно будет оставить ее за бортом из-за ее цвета кожи и пола – ведь тогда возмутятся темнокожие избиратели и феминистки, являющиеся важнейшими группами электората.

Возможно, демократы могли бы что-нибудь придумать – однако Байден, обиженный на «предателей», прощально хлопнул дверью. Публично поддержав кандидату Харрис до решения партии, он тем самым как бы сделал ее безальтернативной. Предложить другую – скандал. Не предложить – увеличить шансы на проигрыш.

Вторая развилка тоже на горизонте, и тут уже выбор неоднозначный. Республиканцы требуют не только снятия кандидатуры Байдена, но и его отставки с поста президента. «Если Джо Байден не обладает когнитивными способностями для участия в предвыборной гонке, то он точно не обладает этими способностями для исполнения функций главнокомандующего», – пишет кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс.

Логика трампистов понятна. Если им удастся добиться отставки Байдена, то Камала Харрис как и.о. президента будет 3,5 месяца отвечать за все, что будет твориться в американской политике. После чего вся страна еще раз убедится, что Харрис не способна управлять государством.

Поддастся ли Байден давлению и уйдет ли в отставку с поста президента? Скорее нет, чем да, однако что будет с его состоянием здоровья? Перед нами еще одна интрига, возможно, даже более важная, чем участие Байдена в избирательной кампании.

Третья развилка ждет Демпартию США на партийном съезде в августе. Да, истеблишмент выбрал Харрис – но население-то голосовало за Байдена. Подобные события становятся прецедентом в новейшей истории США, и руководству партии крайне важно сделать так, чтобы все делегаты, все партийные лидеры в дружном порыве поддержали их кандидата.

А дружного порыва может и не быть. Целый ряд противников Байдена на выборах (тот же Роберт Кеннеди-младший) жаловались на то, что партия сфальсифицировала праймериз в пользу Байдена. И теперь, когда Байдена нет, они могут требовать переголосования. А любые подобные требования будут разгоняться республиканцами как доказательство нелегитимности Харрис как кандидата.

Что будет дальше с политикой союзников США



Внешняя же часть глобального либерального истеблишмента, особенно европейских союзников США тоже находится перед рядом развилок. Первая в том, кому сейчас присягать. Идти ли по пути Зеленского (пытающегося подмазаться к Трампу) в надежде на то, что тот все простит – или же оставаться в лагере демократов, продолжая называть Трампа угрозой западному миру.

Выбор был бы очевиден, если бы Харрис имела высокие шансы но победу. Однако Харрис с ее амбициями и неопытностью а) малопроходная и б) может в случае победы создать европейцам еще больше проблем, чем опытный и прагматичный Трамп. Поэтому не исключено, что решение Байдена может вызвать настоящую политическую панику среди европейских союзников Вашингтона.

Вторая в том, что как вести себя на фоне углубляющейся в США политической турбулентности. Продолжать двигаться в кильватере американского авианосца (даже если он следует к рифам) – либо начать уходить от американцев в сторону. Искать новых партнеров, диверсифицировать связи, вспомнить о национальных интересах.

Наконец, третья развилка Европы в том, что делать дальше с Украиной. Уход Байдена обозначил, что при любом исходе американских выборов (победа Трампа и прагматизация внешней политики, либо победа Харрис и внутренний хаос в США) участие Вашингтона в украинском конфликте будет сокращаться. А Европа не сможет компенсировать выпадающее американское участие – военное, политическое, экономическое.

Поэтому выбор простой – попытаться найти дипломатическое решение с Москвой. Либо просто ждать, пока Россия сама решит свои проблемы с Украиной военным путем. После чего будет диктовать Европе иные условия – например, о принципах европейской системы коллективной безопасности.