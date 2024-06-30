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    30 июня 2024, 19:30 • В мире

    Любая замена Байдена стала необходимой и невозможной

    Любая замена Байдена стала необходимой и невозможной
    @ John Bazemore/AP/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Свыше 70% американцев считают, что Джо Байдену стоит выйти из президентской гонки – по крайней мере, таковы данные одного из последних опросов. Но главное, что замену действующему хозяину Белого дома рассматривают и в его партии, и даже его спонсоры. Кто мог бы заменить Байдена в качестве кандидата в президенты США – и почему вряд ли в итоге такая замена произойдет?

    С момента дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошло уже несколько дней, однако паника в рядах демократов, начавшаяся из-за провального выступления их кандидата, до сих пор продолжается. Председатель Национального комитета (то есть главного органа управления) Демпартии Джейми Харрисон и руководитель предвыборной кампании Байдена Джули Чавес Родригес провели десятки переговоров с партийными руководителями, но так и не смогли убедить их в благоприятных перспективах кампании Байдена. Букмекерские котировки на победу Байдена сократились с 35% до 19%.

    Байден, однако, уходить отказывается. Признает, что он выступил «не очень» и вообще не молод, однако в то же время в состоянии управлять страной и победить Дональда Трампа. А замруководителя предвыборного штаба Байдена Роб Флаэрти назвал тех, кто призывает его босса уйти в отставку не иначе как «бригадой ночных ссыкунов в кровать». Но в таком случае к этой бригаде присоединяются большинство избирателей: согласно данным одного из опросов, свыше 70% американцев считают, что Байдену стоит выйти из президентской гонки.

    Казалось бы, желания Байдена и его команды в данном случае не должны иметь особого значения, ведь ставки на выборах 2024 года крайне высоки. Весь американский либеральный истеблишмент очень боится перспектив возвращения Трампа в Белый дом.

    «Трамп замышляет радикальный захват исполнительной власти. Он может получить в свои руки все, начиная от ФРС и заканчивая контролем над СМИ. Он обещает колоссальные нарушения прав человека и конец либерального миропорядка. Второе президентство Трампа может означать все: от отмены права на аборт по всей стране до лагерей для депортации иммигрантов. От конца Америки как маяка экономической и политической стабильности, до подъема глобальны автократических и империалистических сил в лице России, Китая и других опасных игроков», – пишет Daily Beast.

    И в этой ситуации элита демократической партии может сделать то, что сделали республиканцы 50 лет назад с Ричардом Никсоном – прийти к действующему президенту и уговорить его. Не на отставку, конечно (сейчас она не нужна), а на снятие кандидатуры в пользу другого кандидата. Да и кандидаты, казалось бы, есть – издание The Washington Post представила сразу десяток различных вариантов.

    По мнению букмекеров, фаворитами гонки являются губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, нынешний вице-президент Камала Харрис и бывшая первая леди Мишель Обама.

    Однако де-факто ситуация гораздо сложнее. Во-первых, Никсону деваться было некуда – президенту грозил позор и импичмент. Байден же принципиально хочет участвовать, а также заручился поддержкой демократических избирателей на праймериз. Во-вторых, он до сих пор является лидером в рейтинге демократических политиков. И при всем состоянии здоровья Байдена ни один из трех вариантов замены нынешнего президента не может гарантировать демократам победы на выборах.

    На первый взгляд, Ньюсом во всех отношениях лучше Байдена. Относительно молодой (ему 56 лет) харизматичный политик, возглавляющий самый богатый и густонаселенный штат США. При этом системный игрок. Ньюсом на всех площадках говорит о том, что даже не думает выдвигаться. Что полностью поддерживает кандидатуру Джо Байдена и «даже не думает отвернуться» от действующего президента.

    Но в то же время игрок, работающий на перспективу. Все это время губернатор вел, как пишут американские СМИ, «теневую предвыборную кампанию». Резко активизировал поездки по штатам, где представлял себя избирателям – а также провел целый ряд международных встреч (с папой Римским, лидером КНР Си Цзиньпином. То есть уже давно позиционировал себя (с благословения элиты партии) как дублер действующего президента.

    Однако у Ньюсома есть слабые места. Очевидно, что в ходе предвыборной кампании действующий губернатор штата должен делать ставку на свои управленческие навыки – а они у Ньюсома, мягко говоря, не впечатляют. В этом году дефицит бюджета Калифорнии составляет почти 46,8 миллиарда долларов. Для сравнения, в прошлом финансовом году он составлял почти 32 миллиарда. Кроме того, Калифорния – лидер среди всех штатов по доле бездомного населения, а также один из лидеров по уровню безработицы и цене бензина. Соответственно, Трамп может просто разгромить Ньюсома на дебатах.

    И помощь в этом ему может оказать будущая невестка. Кимберли Гилфойл, невеста его сына Дональда Трампа-младшего, с 2001 по 2008 год была женой Гэвина Ньюсома. И у нее нет особо теплых отношений к бывшему мужу – в том числе из-за его измен в ходе их брака.

    С другой стороны, зачем нужен Ньюсом, когда есть живая и активная вице-президент Камала Харрис? Амбициозная работница прокуратуры, ставшая в 2020 году напарницей Байдена, Харрис не исключала возможность подменить Байдена и баллотироваться в 2024 году. У нее есть и опыт госуправления, и рейтинг среди меньшинств и молодежи – в том числе из-за ее крайне левых взглядов. Выражавшихся, например, в яростной защите прав на аборт, а также посиделках с геями и трансами в Белом доме.

    Однако эти взгляды делают Харрис неприемлемым кандидатом в глазах множества умеренных демократов и неопределившихся избирателей. «Если аргументом в пользу отказа Байдена от участия в выборах является то, что он не сможет победить, то же самое касается и Камалы Харрис», – пишет главред издания The American Prospect Гарольд Мейерсон. Лишь 39% американцев относятся к ней положительно, тогда как 54% – отрицательно. Соответственно, ее антирейтинг (минус 15%) примерно такой же, как у Байдена. Для сравнения, у Трампа – со всеми его судебными делами и сомнительной репутацией – антирейтинг составляет минус 11 процентов.

    Даже сотрудники Белого дома относятся к ней, мягко говоря, негативно – Харрис не смогла зарекомендовать себя эффективным управленцем, провалив все поручения, которые ей давались в рамках исполнительной власти. Харрис «невероятно глупа и крайне неприятна», – пишет издание Federalist.

    Поэтому ее вроде как вообще не должны были учитывать в качестве фаворита – но здесь есть одна тонкость. С формальной точки зрения вице-президент Камала Харрис является первым кандидатом на замену Байдену. И если партия ее – темнокожую женщину – проигнорирует, то это может разочаровать других темнокожих женщин. А меньшинства – это ядерный электорат демократов, и не дай Бог они посчитают действующих руководителей Демократической партии расистами.

    Поэтому если уж на кого-то и менять темнокожую женщину, так не на белого Ньюсома, а на другую темнокожую – бывшую первую леди Мишель Обаму. Она до сих пор пользуется большой популярностью у демократической базы. У нее нет управленческих провалов или истории негативных решений – о том, что она де-факто управляла мужем, знают лишь немногие политологи, а для большинство демократов воспринимают Мишель как успешную женщину.

    Однако у нее нет двух важных качеств, которые крайне в данном случае необходимы. Во-первых, желания стать президентом – Мишель Обама не раз говорила, что не хочет снова возвращаться в Белый дом. Ее участие будет позиционироваться республиканцами либо как признак двуличия, либо как доказательство того, что Обама является подставной фигурой для «глубинного государства». Во-вторых, у нее нет опыта – ни госуправления, ни политической деятельности. Она просто жена бывшего президента США, вот и все.

    Приход столь неопытного человека в Белый дом в столь важный для США момент может показаться неприемлемым для значительной части электората.

    В результате получается, что у демократов есть единственный более-менее приемлемый для всех, респектабельный и опытный кандидат – Джо Байден. «Если он снимется, это приведет к неделям хаоса, внутренним стычкам и кучке кандидатов, которые вляпаются в жестокую драку на партийном съезде», – говорит Роб Флаэрти.

    А значит демократам, по всей видимости, придется ставить на победу «сонного Джо». Потому что деваться некуда – все остальные, как это ни странно, в итоге хуже и имеют гораздо меньше шансов быть избранными президентом США.

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