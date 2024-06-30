Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.4 комментария
Стало известно об изучении спонсорами демократов вариантов замены Байдена
Спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения американского лидера Джо Байдена из списка претендентов на пост президента США, сообщает The New York Times (NYT).
По данным издания, спонсоры «впали в глубокую тревогу» после выступления 81-летнего Байдена на дебатах, некоторые спонсоры начали обсуждать «тайные процедуры», которые позволят вывести Байдена из предвыборной гонки, сообщает РБК.
NYT сообщает также, другие доноры надеются, что действующий Байден «прозреет и добровольно откажется» от участия в выборах.
Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной: замену действующего кандидата кем-то другим.