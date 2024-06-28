Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.8 комментариев
Демократы после провала Байдена стали обсуждать «то, о чем нельзя говорить»
Politico: Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах
Представители Демпартии США после провальных для Джо Байдена дебатов с республиканцем Дональдом Трамп на канале CNN перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной. Об этом сообщили источники газеты Politico.
По информации издания, демократы «впали в панику» из-за итогов дебатов и сейчас активно обсуждают «то, о чем было нельзя говорить» – замену действующего кандидата кем-то другим, передает ТАСС.
«Байден должен уйти», – подчеркнул один из источников Politico.
Ранее штаб Трампа заявил, что теледебаты с Байденом завершились исторической победой для республиканца.