Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.8 комментариев
Штаб Трампа объявил о победе над Байденом на теледебатах
Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа заявил в американской соцсети Truth Social, что его теледебаты с действующим главой Белого дома Джо Байденом завершились исторической победой.
В заявлении указано, что Трамп «продемонстрировал лучшее выступление и одержал крупнейшую в истории страны победу», передает РИА «Новости».
При этом в штабе заверили, что Байден сам дал понять, почему его стоит «уволить» с должности президента, а в ходе дебатов он «лгал, выдумывал истории и не мог сформулировать ни одного плана, позволяющего снизить цены и гарантировать безопасность американцам».
Телекомпания CNN уже заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как «коллективное самоубийство» демократов. Журнал Newsweek присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.