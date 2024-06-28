Штаб Трампа объявил о победе над Байденом на теледебатах

Tекст: Александра Юдина

В заявлении указано, что Трамп «продемонстрировал лучшее выступление и одержал крупнейшую в истории страны победу», передает РИА «Новости».

При этом в штабе заверили, что Байден сам дал понять, почему его стоит «уволить» с должности президента, а в ходе дебатов он «лгал, выдумывал истории и не мог сформулировать ни одного плана, позволяющего снизить цены и гарантировать безопасность американцам».

Телекомпания CNN уже заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как «коллективное самоубийство» демократов. Журнал Newsweek присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.