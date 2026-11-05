В палате представителей США началась борьба за курс демократического большинства

Axios: Демократы палаты представителей США поспорили о повестке большинства

Tекст: Игорь Иножарский

Демократы палаты представителей, получившие более 250 мест и тем самым десятки голосов запаса, разошлись в оценке мандата избирателей и будущей повестки, следует из интервью, которые более дюжины действующих и будущих конгрессменов дали порталу Axios. «Прошлая ночь стала осуждением статус-кво», – заявила прогрессивный конгрессмен Делия Рамирес, добавив, что для левого крыла это «подтверждение и признание того, что мы на правильном пути».

Рамирес заявила, что у демократов «абсолютно нет оправдания» тому, чтобы не сделать максимум за ближайшие два года, тогда как центрист Джош Готтхаймер назвал прошедший вторник «гигантской ночью для золотой середины» и предложил более скромный мандат – «сокрушить высокие издержки и коррупцию». Первоначальный план группы новых прогрессистов, известной как «Блок», требовавших уступок за поддержку фракционной линии, оказался подорван масштабом победы: несколько десятков дополнительных голосов снижают их способность шантажировать руководство.

Левое крыло теперь стремится через Конгрессиональный прогрессивный кокус (CPC) добиться более жёсткой линии, рассчитывая расширить его за счёт новоизбранных демократов из колеблющихся округов, а также популистских кандидатов из рабочей среды, получивших поддержку и прогрессистов, и центристов. Экс-глава CPC Прамила Джаяпал заявила, что прогрессисты уже неоднократно пользовались своей силой и «сделают это снова», выступая за продвижение Medicare-for-All, отказ от финансирования ICE, прекращение помощи США Израилю, а также принятие законов о «достойной зарплате» и всеобщем доступе к детскому уходу.

Действующий глава CPC Грег Касар указал, что пройти прогрессивную повестку может быть проще, чем кажется, напомнив, что Джеффрис говорил о необходимости «драматических перемен», и назвал Medicare-for-All «чрезвычайно популярным». Однако представители центра, включая лидера коалиции «Голубых собак» Адама Грэя и союзника Джеффриса Марка Визи, предупреждают против доминирования «крайних элементов», настаивая, что победа стала триумфом «здравого смысла», а не радикальной идеологии. Сам Джеффрис ограничился обещанием провести «семейный разговор» во фракции о приоритетах, а прогрессивный конгрессмен Джаред Хаффман признал, что Medicare-for-All в ближайшие два года принят не будет, но выразил уверенность, что при огромном большинстве партия «справится с противоречиями».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг демократы, получившие контроль над сенатом и палатой представителей, намерены ограничить внешнеполитические полномочия президента США Дональда Трампа и изменить курс по ряду направлений. В тот же день Демократическая партия США по итогам промежуточных выборов получила контроль над обеими палатами конгресса, нанеся масштабное поражение республиканцам на фоне недовольства войной с Ираном и ростом цен. В среду представители Демократической партии США, одержавшие успех на промежуточных выборах, заявили о намерении провести расследования в отношении администрации президента Дональда Трампа.