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    19 июля 2024, 16:03 • В мире

    Байдена ведут к безоговорочной капитуляции

    Байдена ведут к безоговорочной капитуляции
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Барак Обама и целый ряд других ведущих американских политиков убеждают Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США. Глава Белого дома фактически оказался припертым к стенке собственными соратниками. Когда, скорее всего, он будет вынужден сдаться под их давлением и может ли другая кандидатура победить Трампа?

    «Внутрипартийные пересуды о его пригодности к должности перерастают в полномасштабный мятеж». Именно так издание RealClearPolitics оценивает конфликт между Демократической партией (пытающейся убедить Байдена в необходимости снятия с выборов) и самим Байденом, который до недавнего времени упорно отказывался это делать. И по всей видимости, в ближайшее время мятеж завершится успехом. Байден будет вынужден сдаться перед превосходящими силами политических противников, причем из собственной партии.

    Напомним, что после провальных дебатов с Дональдом Трампом демократам стало окончательно ясно, что Байден не сможет выиграть выборы президента США. Котировки букмекеров на его победу рухнули тогда почти в два раза (с 35% до 19%) и с тех пор продолжали снижаться.

    Неудивительно, что однопартийцы, представители левого истеблишмента – все бросились уговаривать Байдена сняться с выборов. На встрече с Байденом бывший спикер Конгресса Нэнси Пелоси не только приводила данные опросов (согласно которым Байден не может победить Трампа). Она объясняла, что само выдвижение Байдена может привести к тому, что демократы (которых президент США поведет на выборы) потеряют ряд мест в Палате представителей.

    Поначалу Байден от этих уговоров отмахивался. Байден и его семья (к которой он прислушивается) заняли принципиальную позицию: он имеет право, может и должен не пустить Трампа назад в Белый дом. Он – действующий президент и, что гораздо более важно, за него отдал свои голоса демократический электорат в ходе праймериз.

    Однако голоса становились все настойчивее, и к их хору присоединялись все более и более тяжеловесные фигуры – например, лидеры демократов в Сенате и Палате представителей (Чак Шумер и Хаким Джеффрис), а также бывший президент США Барак Обама, публично призвавший Джо Байдена отойти в сторону. Демократический электорат тоже лишил Байдена своей поддержки – опросы показывают, что почти 65% демократов выступают за смену кандидата в президенты от их партии.

    И в итоге, судя по сообщениям американских СМИ, Байден находится на грани капитуляции. Президент прервал свои выступления из-за заражения коронавирусом, находится на самоизоляции и, судя по всему, готовится объявить о снятии с выборов по причине состояния здоровья.

    Практически все политологи уверены, что это произойдет 20 или 21 июля – неслучайно шансы победы Байдена на выборах упали до непроходных, по сути, цифр – 4,7%.

    Вопрос в том, как это сделать. Номинально у Национального комитета Демпартии (руководящий партийный орган) есть все полномочия для того, чтобы назначить нужного кандидата. У партии также достаточно ресурсов, чтобы выборщики (которым народ наказал голосовать за Байдена) в ходе съезда партии в августе дружно и под продолжительные аплодисменты проголосовали за того, на кого укажет партия.

    Однако после этого все республиканские СМИ будут эксплуатировать тему обмана избирателей. Что партия провернула схему по обману избирателей – ведь состояние здоровья Байдена было известно давно, но демократы все равно не только выставили его на праймериз, но при помощи различных механизмов осложнили участие в этих праймериз альтернативных кандидатов.

    Есть, конечно, и другой путь. Убрать Байдена через 25-ю поправку к Конституции (согласно которой президент отстраняется в том случае, если он не может исполнять свои обязанности). Для этого нужно согласие вице-президента, большинства высших должностных лиц и Сената, а также было бы неплохо (но необязательно) иметь заявление самого президента.

    Тогда о заговоре говорить будет сложно – однако возникнет другая проблема. Байдену придется не только сниматься с выборов, но и уходить с поста, отдав все президентские полномочия Камале Харрис. Чей непрофессионализм и неспособность управлять страной может за эти четыре месяца до выборов полностью раскрыться перед избирателями. А это важно, поскольку именно Камалу Харрис называют новым кандидатом в президенты. Шансы ее номинации оцениваются в 60% (у ближайшего оппонента 8,8%), а победы на выборах – 23,5%.

    Демократические СМИ уверены, что Харрис сможет остановить Трампа. «Экс-президент остается крайне непопулярен на национальном уровне, и миллионы американцев презирают его за культ личности, примеры расистской и подстрекательской риторики, а также авторитарные инстинкты», – пишет CNN.

    И действительно, у Трампа на национальном уровне большой антирейтинг. Опросы общественного мнения показывают, что 42,4% американцев относится к нему положительно, а 54,4% отрицательно – итого получается -12%.

    Однако демократам от этого не легче, ведь у Камалы Харрис антирейтинг еще больше – он составляет 14,9 (38,7% – положительно, 53,6% – отрицательно). Ее репутация среди чиновников Белого дома тоже не на высоте – вице-президента характеризуют как недалекую женщину, которая провалила все те задачи, которые были отданы ей в ведение.

    С другой стороны, не выбрать Харрис нельзя. Она как вице-президент официально вторая в очереди после Байдена – и снять ее (темнокожую женщину) с выборов поперек ее желания означает потерять значительную часть голосов.

    Возможно, замена Харрис сработала бы, если бы кандидатом был бы какой-то яркий харизматик – однако у Демократической партии с самого начала кампании не было очевидной проходной замены Байдену.

    В сентябре 2023 года, по данным опроса CNN, две трети беспартийных, но склонных голосовать за демократов избирателей считали, что кандидатом от партии на выборах должен быть не Байден. Однако когда респондентам задали вопрос о том, кто именно, ни один другой человек не набрал более 3%.

    Таким образом, демократический бунт против Байдена наверняка удастся. Но даже это вряд ли позволит демократам не допустить победы Трампа.

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