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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    21 комментарий
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    23 комментария
    18 сентября 2026, 15:05 • Новости дня

    Российские Су-34 уничтожили центры управления дронами ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 успешно поразили места временной дислокации и центры управления дронами украинской нацгвардии в Харьковской области и Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Российское военное ведомство отчиталось о результативных атаках по объектам противника, передает РИА «Новости». Для выполнения боевых задач авиация применила четыре бомбы ФАБ-500 и две ракеты Х-39.

    «Четырьмя авиабомбами ФАБ-500 был нанесен удар по пункту временной дислокации 15-й отдельной бригады нацгвардии Украины в населенном пункте Боковое в ДНР», – сообщили в министерстве.

    Кроме того, в районе Липцов Харьковской области были поражены позиции 13-й отдельной бригады украинской нацгвардии. Две ракеты Х-39 полностью разрушили пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Точные удары выполнили экипажи самолетов Су-34 Воздушно-космических сил России.

    В середине сентября российские истребители Су-34 поразили пункты управления беспилотниками в Харьковской области и ДНР.

    В конце августа Воздушно-космические силы России атаковали центры беспилотной авиации противника легкими многоцелевыми ракетами.

    Месяцем ранее экипажи российской авиации уничтожили вражеский командный пункт в Доброполье бомбами ФАБ-500.

    17 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине

    Рожин сообщил об уничтожении газового хранилища под Кировоградом

    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине
    @ Anang Firmansyah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Кировограда после удара прекратило работу газовое хранилище, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max о выведении из строя газового хранилища, расположенного в районе Кировограда. «Газовое хранилище в районе Кировограда вышло из чата», – написал он.

    Напомним, ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры на территории Киева, Одессы и Сумской области.

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    18 сентября 2026, 11:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку, а группировка «Центр» взяла под контроль Золотой Колодезь в Донецкой народной республике (ДНР).

    Армия России за минувшие сутки освободила два населенных пункта в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, шесть бронемашин и 10 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Золотой Колодезь в ДНР, кроме того в течение недели было взято под контроль Веселое.

    В течение минувшей недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, спецназначения и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за указанный период составили свыше 2865 военнослужащих, 17 бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Группировкой «Север» за прошедшую неделю установлен контроль над пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области.

    В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике двух танковых, четырех механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1505 военнослужащих, три танка, 19 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» за последнюю неделю освободили Розовку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1955 военнослужащих, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» на прошедшей неделе взяли под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    За неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1480 военнослужащих, пять бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и радиоэлектронной разведки, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

    А ранее освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    18 сентября 2026, 06:46 • Новости дня
    ВСУ начали сбрасывать камеры разведки со связью Starlink на сумском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные начали использовать беспилотники для сброса разведывательных камер, управляемых через спутниковую систему Starlink, на сумском направлении, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Противник начал применять камеры с управлением через Starlink, сбрасываемые с дронов «Вампир», для контроля окружающего пространства и разведки», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    По словам источника, такие устройства способны скрытно функционировать в непосредственной близости от позиций российских военных.

    Напомним, российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серийное производство систему радиоэлектронной борьбы для подавления сети Starlink.

    Бойцы ВС России поясняли, что украинские командиры лишаются управления подразделениями из-за уничтожения терминалов спутниковой связи.

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    18 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    Мендель: Зеленский отверг не менее пяти вариантов мирных соглашений

    Мендель: Зеленский отверг пять вариантов мирных соглашений

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от пяти вариантов мирных соглашений с Россией, заявила его экс-пресс-секретарь швейцарскому изданию Weltwoche.

    «Он отказался от как минимум пяти мирных соглашений», – цитирует РИА «Новости» ее интервью Weltwoche.

    Мендель уточнила, что самым первым, отвергнутым Зеленским вариантом соглашения был составленный в марте 2022 года. По ее словам, приезд экс-премьера Британии Бориса Джонсона в Киев все сильно изменил, в том числе позицию Украины.

    «Я разговаривала с двумя людьми, которые были за столом переговоров, и они оба признали, что позиция изменилась после того, как приехал Борис Джонсон. Это же было открыто сказано одним высокопоставленным украинским официальным лицом», – добавила Мендель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в нацистскую Германию, а также уличила главу киевского режима в создании масштабной информационной иллюзии. Министр Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака.


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    17 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в портах Черноморск и Измаил
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в портах Черноморск и Измаил
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удары беспилотниками по двум сухогрузам с военным имуществом для украинской армии, один из которых находился в порту Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по украинской портовой инфраструктуре и судам, используемым в интересах украинских войск, сообщило Минобороны в Max.

    В результате атаки в порту Черноморск Одесской области было поражено морское судно типа «сухогруз», на борту которого находился груз военного назначения.

    Кроме того, во время перехода морем российские силы поразили еще один сухогруз. Это судно доставляло в порт Измаил военное имущество, предназначенное для обеспечения украинской армии.

    В начале сентября российская армия уничтожила транспортное судно с военными грузами в порту Черноморск.

    Российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный.

    ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

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    18 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче

    Захарова обвинила Гутерреша в подыгрывании кампании по Буче

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сознательно поддержал антироссийскую кампанию вокруг событий в городе Буча, нарушив принцип нейтралитета, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Гутерреш, и я могу об этом официально заявить, сознательно подыграл антироссийской кампании», – приводит слова дипломата на пресс-конференции РИА «Новости».

    Захарова обратила внимание на то, что Гутерреш нарушил основополагающий для его должности принцип нейтралитета. По ее словам, он полностью присоединился к этой провокации.

    В апреле 2022 года Минобороны России подчеркивало, что распространенные Киевом материалы о якобы имевших место преступлениях российских военнослужащих в Буче являются украинской провокацией. В ведомстве отмечали, что за время пребывания города под контролем российских сил ни один мирный житель не пострадал от насилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в июле обвинил ООН в уходе от ответов по Буче, а Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче.

    Захарова в феврале назвала причину замалчивания дела Бучи в кулуарах ООН.

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    17 сентября 2026, 20:54 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 292 украинских дрона над регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, уничтожив почти три сотни вражеских дронов над восемью регионами страны и акваториями двух морей, сообщило Минобороны.

    В течение дня, с 08.00 до 20.00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны в Max.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей. Также атаки отражены в Московском регионе и Республике Крым. Кроме того, беспилотники были нейтрализованы над акваториями Каспийского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над восемью регионами и акваторией Черного моря.

    Во вторник силы ПВО за день сбили 22 украинских дрона над пятью регионами России.

    В ночь на 13 сентября системы противовоздушной обороны перехватили 389 украинских беспилотников над территорией страны.

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    18 сентября 2026, 03:35 • Новости дня
    Омбудсмен Лантратова раскрыла главные темы обращений с Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский омбудсмен Яна Лантратова на полях Международного фестиваля молодежи назвала главные темы обращений с Украины, выделив проблемы с документами и обмен военнопленными.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова прокомментировала характер обращений, поступающих с украинской стороны.

    «По территории Украины, когда обращаются, мы обычно обменяемся с омбудсменом Украины по этому направлению. Обращаются по теме, например, документов, которые они не могут получить, и, конечно, обмена военнопленных», – рассказала она ТАСС.

    Как пиала газета ВЗГЛЯД, Лантратова ранее сообщала, что Россия и Украина ведут переговоры по поиску пропавших без вести. В августе омбудсмен уличила ОБСЕ в молчании после атак ВСУ на мирные объекты в России.

    Белоруссия помогла 18 гражданам России и Украины воссоединиться с семьями.


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    18 сентября 2026, 03:47 • Новости дня
    Ульянов уличил Запад в поощрении украинских атак на АЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Безоговорочная политическая поддержка западных стран стимулирует власти Украины продолжать атаки на объекты ядерной инфраструктуры, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов в ходе выступления на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ отметил, что на протяжении четырех лет Москва регулярно заявляет о безнаказанности украинских атак на ядерные объекты, передает ТАСС.

    «Наша страна неоднократно отмечала, что игнорирование подобных инцидентов, отказ от прямой квалификации действий Киева и его безоговорочная политическая поддержка со стороны Запада побуждают украинские власти продолжать испытывать на прочность то, что ни в коем случае нельзя ставить под угрозу – ядерную безопасность», – подчеркнул Ульянов.

    Дипломат добавил, что призывы Москвы дать объективную оценку происходящему пока остаются без ответа. При этом интенсивность ударов и провокаций со стороны украинских сил продолжает расти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Лихачев заявил, что почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару, он также назвал смертельно опасной доставку персонала на станцию. Директор ЗАЭС обвинил МАГАТЭ в нежелании признавать удары ВСУ.

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    18 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Минобороны показало кадры ударов по судам с грузами ВСУ в Одессе и Измаиле
    Минобороны показало кадры ударов по судам с грузами ВСУ в Одессе и Измаиле
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных БПЛА-К «Герань-4 сикер» поразили сухогрузы, использовавшиеся для перевозки грузов в интересах ВСУ, в районе Одессы и Измаила, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы пресекли очередную попытку снабжения украинских войск по морю, передает Минобороны. Целями стали транспортные сухогрузы, которые использовались для доставки военного имущества в районе портов Одессы и Измаила.

    Удары по логистической инфраструктуре противника наносились с применением современных реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер», устроивших «реактивный кошмар для противника».

    В начале сентября российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Ранее Минобороны сообщило об успешной атаке дронов на два сухогруза с военным снаряжением для украинской армии в акватории Черного моря.

    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в портах Черноморск и Измаил.

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    18 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Экипаж российского танка полтора месяца стрелял из подбитой машины

    Танкисты ВС РФ полтора месяца вели огонь из обездвиженного танка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж российского танка продолжал полтора месяца стрелять из уцелевшего орудия после того, как боевая машина подверглась ударам противника и была обездвижена, рассказал командир танка 239-го гвардейского танкового полка группировки «Центр» сержант Юрий Погребняк.

    Экипаж 239-го гвардейского танкового полка группировки «Центр» в течение полутора месяцев использовал для стрельбы обездвиженный танк, передает РИА «Новости».

    Боевая машина была повреждена после выезда на открытую позицию для стрельбы на предельную дальность.

    Командир танка сержант Юрий Погребняк рассказал: «Мы закатились на дистанцию 12 км, отстрелялись, цели поразили. И в эту же ночь танк у меня сгорел полностью. Посмотрели, двигатель пробит, еще несколько пробитий».

    Несмотря на повреждения, экипаж решил продолжить выполнение боевых задач. Каждое утро танкисты приносили снаряды к машине, укрываясь днем в двухстах метрах от нее.

    По словам Погребняка, экипаж ежедневно преодолевал пешком полтора километра до танка и обратно, опасаясь атак дронов. Помимо дневных стрельб, танкисты вели огонь и в ночное время, пресекая попытки прорыва противника и поддерживая пехоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танк морской пехоты группировки войск «Центр» выдержал атаку более пятидесяти украинских беспилотников.

    Осенью прошлого года экипаж другой боевой машины пережил пятнадцатичасовой обстрел под Донецком.

    На Красноармейском направлении танкисты прорвали оборону противника с поврежденной башней.

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    18 сентября 2026, 09:35 • Новости дня
    Кошка на передовой приносила российским бойцам «гирлянды» из мышей в подарок

    Кошка на передовой приносила российским бойцам гирлянды из мышей в подарок

    Tекст: Вера Басилая

    Жившая рядом с российскими военнослужащими кошка регулярно ловила мышей возле военной техники и приносила их бойцам, рассказал участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Вадим Свистунов.

    Свистунов рассказал, что кошка регулярно приносила им пойманных возле радиолокационной станции мышей, передает РИА «Новости». Животное часто находилось у машины с аппаратурой морской радиолокационной станции.

    «Я ночью стоял возле машины и постоянно ее там встречал: то споткнусь об нее, то еще что-нибудь. Она ловила возле машины мышей, а потом приносила их котятам к нашей двери. Выходишь утром – а там целая «гирлянда» из мышей. Видимо, учила котят охотиться», – рассказал Свистунов.

    Ветеран также пояснил, что сами бойцы старались не жить непосредственно рядом с техникой из соображений безопасности. Любая аппаратура на передовой становится приоритетной целью для противника, поэтому кошка с котятами обитала в стороне от радаров.

    Бойцы СВО передали спасенных на передовой кошек в театр Юрия Куклачева.

    Собака по кличке Баста спасает российских военнослужащих от вражеских беспилотников.

    Многие военные приютили в своих расположениях найденных на фронте животных.

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    18 сентября 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытку ВСУ пешком выбраться из окружения у Черного

    ВС России пресекли попытку ВСУ выбраться из окружения у Черного

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям и пресекли попытку противника выбраться из окружения в Харьковской области около села Черное.

    «На Великобурлукском направлении противник двумя боевыми группами 159 омбр в пешем порядке предпринял очередную попытку выхода из окружения в районе Черного, успеха не имел», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» уточнили, что в результате комплексного огневого поражения более 50% живой силы было уничтожено, остальные отступили на исходные позиции.

    Кроме того, на Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись в районе Гоптовки на 300 м, на Волчанском направлении освободили Малую Волчью и продвинулись в районе населенных пунктов Польная и Петропавловка.

    В Черниговской области ударами «Гераней» были уничтожены склады дронов и матсредств ВСУ в районе населенных пунктов Берестовец и Рогозки.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продолжают продавливать оборону ВСУ в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе тяжелые стрелковые бои идут в районе Толстодубово и Уланово, а в Краснопольском районе бойцы продвинулись в районе населенного пункта Степок.

    Бойцы «Севера» узнали, что в Сумской области мобилизованный Венедиктов в пункте постоянной дислокации расстрелял троих сослуживцев, которые вымогали у него деньги, и застрелился сам. Попытка командования бригады списать инцидент на боевые потери сорвалась, так как родственники убитых предали все огласке.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт рассказал, как создается буферная зона у границ Белгородской области. ВС России уничтожили укрытие ВСУ внутри котла под Харьковом. Российские танкисты уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Харьковом.

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    18 сентября 2026, 08:51 • Новости дня
    Атаки украинских дронов уничтожили тысячи книг еврейского издательства

    Издательство «Книжники» потеряло 5 тыс. книг из-за атак БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское издательство еврейской литературы «Книжники» потеряло пять тысяч книг из-за атак украинских беспилотников, ущерб составил миллионы рублей, рассказали в главном раввинате России.

    Удары по складам маркетплейса Wildberries привели к серьезным финансовым потерям для компании «Книжники», передает РИА «Новости».

    В главном раввинате России уточнили, что утрачено 5 тыс. экземпляров, а образовавшийся разрыв сопоставим с трехмесячным оборотом организации. Первые убытки зафиксированы еще в начале августа.

    Выручка от продажи уничтоженных книг предназначалась для финансирования новых проектов, включая переводы и допечатку тиражей. «Фактически мы потеряли и часть средств, на которые должны были выйти будущие книги», – заявил главный редактор издательства Борух Горин.

    Для преодоления кризиса компания обратилась за финансовой поддержкой к читателям. Желающие могут направить средства как на общую программу выпуска литературы, так и на издание конкретных произведений. Издательство работает с 2007 года, специализируясь на еврейском сегменте мировой литературы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издательства «Эксмо» и «АСТ» решили допечатать пять миллионов уничтоженных беспилотниками книг.

    В августе логистический центр Wildberries в Котовске загорелся после массированной атаки украинских дронов.

    Для защиты продавцов маркетплейс совместно с «Росгосстрахом» запустил программу добровольного страхования товаров от подобных угроз.

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    18 сентября 2026, 09:54 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем

    Американский самолет-разведчик ARTEMIS II заметили над водами Черного моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик совершает полет над Черным морем, следует из изученных полетных данных.

    Полетные данные свидетельствуют о перемещении борта над акваторией, передает РИА «Новости». Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с территории Румынии, однако его конечная точка маршрута остается неизвестной.

    Данный борт был переоборудован американской компанией Leidos из гражданского бизнес-джета для выполнения задач радиолокационной разведки. Воздушное судно регулярно задействуют для патрулирования воздушного пространства вблизи Калининградской области, а также над Черным морем вдоль побережья Крыма и южных регионов России.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии». Российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе.

    Ранее в Министерстве иностранных дел России подчеркивали готовность к равноправному диалогу с НАТО. При этом дипломаты отмечали необходимость отказа Запада от курса на милитаризацию европейского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября у российских границ зафиксировали сразу четыре разведывательных борта НАТО.

    Несколькими днями ранее самолет Bombardier Artemis II совершил редкий полет над нейтральными водами Черного моря в выходной день.

    В конце июля аналогичный самолет-разведчик кружил вдоль турецкого побережья более шести часов.

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