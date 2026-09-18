Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Российские Су-34 уничтожили центры управления дронами ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 успешно поразили места временной дислокации и центры управления дронами украинской нацгвардии в Харьковской области и Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.
Российское военное ведомство отчиталось о результативных атаках по объектам противника, передает РИА «Новости». Для выполнения боевых задач авиация применила четыре бомбы ФАБ-500 и две ракеты Х-39.
«Четырьмя авиабомбами ФАБ-500 был нанесен удар по пункту временной дислокации 15-й отдельной бригады нацгвардии Украины в населенном пункте Боковое в ДНР», – сообщили в министерстве.
Кроме того, в районе Липцов Харьковской области были поражены позиции 13-й отдельной бригады украинской нацгвардии. Две ракеты Х-39 полностью разрушили пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Точные удары выполнили экипажи самолетов Су-34 Воздушно-космических сил России.
В середине сентября российские истребители Су-34 поразили пункты управления беспилотниками в Харьковской области и ДНР.
В конце августа Воздушно-космические силы России атаковали центры беспилотной авиации противника легкими многоцелевыми ракетами.
Месяцем ранее экипажи российской авиации уничтожили вражеский командный пункт в Доброполье бомбами ФАБ-500.