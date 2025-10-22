Экипаж танка ВС России пережил 15-часовой обстрел под Донецком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экипаж танка батальона Южного военного округа более 15 часов находился под обстрелом Вооружённых сил Украины после того, как их машина была подбита противотанковой ракетой, передаёт РИА «Новости». Старший механик-водитель с позывным «Колючий» рассказал, что после попадания ПТУР в башню танк загорелся, а командир получил ранение.

«Мы 15 часов с ним пролежали под танком, потом только смогли выйти оттуда», – сообщил военный. Все это время по их позиции продолжался обстрел с применением FPV-дронов и сбросов боеприпасов на поврежденную технику.

Выбраться с поля боя и покинуть опасную зону экипажу удалось только ближе к вечеру. За проявленное мужество механик-водитель был награжден медалью «За отвагу».

