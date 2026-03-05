Путин попросил президента ЦАР поделиться впечатлениями о Петербурге

Tекст: Валерия Городецкая

«Знаю, что вы в ходе этой рабочей поездки побывали не только в Москве, но и в Питере. Надеюсь, поделитесь своими впечатлениями от посещения моего родного города. Добро пожаловать, господин президент», – заявил российский лидер, приветствуя гостя в Кремле, передает ТАСС.

Путин отметил, что Туадера всегда желанный гость в России, и выразил надежду на продолжение дружественных отношений между странами. Он также напомнил, что три месяца назад страны отметили 65-летие установления дипломатических связей.

Напомним, Путин в четверг встретился с главой ЦАР в Кремле. Он лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР и отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков и выразил признательность за безопасность на выборах.