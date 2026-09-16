Лантратова: Россия и Украина ведут переговоры по поиску пропавших без вести

Tекст: Антон Антонов

По словам Лантратовой, работа ведется совместно с Министерством обороны России и украинским омбудсменом, передает РИА «Новости».

«Обмениваемся списками без вести пропавших и стараемся понять: если человек в плену – стараемся выходить на переговоры или устанавливать судьбу», – сказала Лантратова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова анонсировала новую акцию России и Украины по воссоединению семей.

Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обменялись списками пропавших без вести военнослужащих на границе.



