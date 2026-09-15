В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Ушедший в школу подросток пропал в Ставрополье
В Михайловске Ставропольского края четвертые сутки ищут школьника, который не вернулся домой из школы, сообщает СК по региону.
«Установлено, что 14 сентября текущего года подросток ушел в школу и до настоящего времени его местонахождение не установлено», – говорится в сообщении.
Ведомство в «Максе» опубликовало фото, личные данные и приметы пропавшего.
Проверку по факту его исчезновения проводит Шпаковский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Ставропольскому краю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи сообщили об успешном завершении поисков 13-летнего подростка в Брянске, пропавшего из дома.
В Мариинске полиция разыскивала 11-летнюю девочку, ушедшую из дома вечером и не вернувшуюся. Пропавшую девочку позднее нашли.