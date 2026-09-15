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Иранский Press TV обвинил военных Израиля в похищении журналистки
Израильские военные задержали и увезли в неизвестном направлении журналистку иранского телеканала Press TV Накку Хамед во время съемок у города Вифлеем, сообщил сам телеканал.
Военнослужащие Израиля задержали съемочную группу иранского телеканала Press TV на Западном берегу реки Иордан недалеко от города Вифлеем, передает ТАСС. Коллеги Накки Хамед сообщили, что израильтяне остановили и обыскали всех членов съемочной группы.
После досмотра операторов отпустили, а саму журналистку увезли в неизвестном направлении.
Телеканал отмечает, что Хамед уже дважды подвергалась нападениям во время работы на Западном берегу. В декабре прошлого года она получила ранения в прямом эфире из лагеря беженцев Каландия, а 6 августа этого года попала под обстрел.
В августе израильские силовики применили против журналистки Накаа Хамед шумовую гранату.
В июне другой корреспондент телеканала Press TV попал под удар израильского беспилотника на юге Ливана.