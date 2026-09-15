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    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

    13 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

    106 комментариев
    15 сентября 2026, 21:42 • Новости дня

    Обновление iOS 27 вызвало массовые сбои на iPhone россиян

    Обновление iOS 27 вызвало массовые сбои на iPhone россиян
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские владельцы смартфонов Apple массово сталкиваются с удалением отечественных приложений и сбоями в работе искусственного интеллекта после установки операционной системы iOS 27, сообщают СМИ.

    Пользователи смартфонов Apple в России массово сталкиваются со сбоями после установки новой операционной системы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot. Устройства некорректно работают, а некоторые отечественные сервисы полностью пропадают из памяти гаджетов.

    «У тех, кому удалось обновиться, часть российских приложений исчезла и больше не скачивается. Другие открываются, но с ограничениями: где-то нельзя отправить фото или удалить сообщение. При подключенном интернете некоторые приложения вообще не работают», – говорится в публикации.

    Проблемы возникают даже на этапе установки. Смартфон может предложить загрузить версию iOS 26.7 вместо 27-й, после чего выдает ошибку.

    Кроме того, наблюдаются сбои в работе встроенных функций. Искусственный интеллект Apple Intelligence не справляется с обработкой фотографий, а голосовой помощник Siri перестал понимать русскую речь. Индикатор заряда батареи также работает некорректно, предупреждая о низком уровне энергии при фактическом запасе более 20%.

    Ранее корпорация Apple оставила новую версию голосового помощника Siri AI без поддержки русского языка.

    Июльское обновление операционной системы привело к блокировке смартфонов у части российских пользователей.

    Половина владельцев смартфонов в России может отказаться от покупки техники этого бренда из-за удаления привычных сервисов.

    15 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Участники МФМ не сдержали слёз во время выступления параальпиниста Набиева
    Участники МФМ не сдержали слёз во время выступления параальпиниста Набиева
    @ предоставлено организаторами

    Параальпинист Рустам Набиев поделился историей своего восхождения на Эверест на премьере шоу «Вызов» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

    На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге состоялась премьера проекта «Вызов». Одним из главных героев стал Рустам Набиев, который первым в мире покорил Эверест на одних руках. Ранее мужчина лишился обеих ног при обрушении казармы в Омске.

    На сцене блогер поделился личным опытом преодоления трудностей. «Я не считаю себя супергероем. Если уж во мне есть какая-то суперсила, то она точно не в моих руках и не в количестве покоренных мной вершин. Моя суперсила заложена в обычных человеческих качествах: в характере, в дисциплине, в ответственности», – признался Рустам Набиев.

    Спикер призвал аудиторию не сдаваться в тяжелые моменты и не зависеть от чужого мнения.

    По его словам, после получения травмы многие говорили об окончании прежней жизни, однако он предпочел сделать все по-своему. Параальпинист подчеркнул, что невозможное существует лишь до тех пор, пока кто-то не докажет обратное.

    Он прозвучал настолько искренне, что зал не смог сдержать слёз.

    Само шоу объединило восемь вдохновляющих историй людей из разных стран. Мероприятие реализуется арт-кластером «Таврида» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

    Фестиваль собрал 10 тыс. молодых лидеров со всего мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года параальпинист Рустам Набиев добрался до вершины Эвереста на одних руках. На высочайшей горе планеты спортсмен развернул российский государственный флаг. В начале сентября он в пятый раз поднялся на Эльбрус без использования канатной дороги.

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    15 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    В «Единой России» предложили учитывать позицию родителей по пятидневке в школах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Введение свободной субботы в школах не должно приводить к уплотнению расписания в будние дни, заявила координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алена Аршинова.

    При формировании учебного графика необходимо учитывать реальную нагрузку и мнение родителей, заявила Аршинова, сообщается на сайте ЕР.

    «Механический перенос субботних уроков на будни только усилит усталость школьников. Особенно это актуально для школ, где дети уже учатся во вторую смену и проводят значительную часть дня в образовательном учреждении. Пятидневка должна решать проблему перегрузки, а не менять ее форму», – подчеркнула она.

    Парламентарий отметила, что партия выступает за рациональное распределение учебного времени и сокращение вторых смен. По ее словам, при составлении расписания важно оценивать всю нагрузку ребенка, включая количество и продолжительность уроков.

    Смысл пятидневки заключается в предоставлении дополнительного времени для семьи, спорта и творчества, что соответствует партийной программе комфортной школы.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 10:31 • Новости дня
    Politico: Российский корабль выпустил сигнальные ракеты по датскому вертолету

    Tекст: Мария Иванова

    Российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону военного вертолета у южного побережья Дании, что вызвало обеспокоенность в Копенгагене, пишут западные СМИ.

    Вооруженные силы Дании сообщили в понедельник вечером, что российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты по военному вертолету, передает Politico.

    «Российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты по вертолету. Одна из выпущенных ракет прошла на небольшом расстоянии от вертолета», – говорится в заявлении датских военных.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент частью гибридной войны против Европы, направленной на запугивание и внесение разногласий. Она подчеркнула необходимость укрепления обороны Дании и Европы в ответ на действия России.

    Глава министерства иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что вертолет подвергся обстрелу сигнальными ракетами во время планового фотографирования российского корабля у берегов Гедсера

    В связи с ситуацией посла России вызвали для объяснений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь по британской яхте в проливе Ла-Манш.

    Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Данией из-за ее конфронтационного курса.

    Весной десять европейских стран во главе с Великобританией договорились о создании объединенных военно-морских сил для сдерживания российской угрозы.

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    15 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Головин: По программе «Единой России» создадут новые центры подготовки кадров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках программы «Единой России» в стране создадут новые центры подготовки кадров для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ, сообщил член Высшего совета партии и Герой России Владислав Головин в ходе визита на предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Головин осмотрел производственные цеха, оценил текущие мощности и встретился с трудовым коллективом, отметив, что за последние три года поставки танков выросли почти в восемь раз, сообщается на сайте «Единой России».

    «Вы – фронт в тылу. И вы держите его. Страна должна быть не только защищенной, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводов», – подчеркнул Головин.

    Политик напомнил, что партия и правительство обеспечивают завод федеральными средствами и льготными займами. Растущий гособоронзаказ гарантирует предприятию стабильность на годы вперед. Кроме того, в рамках проекта «Профессионалитет» создаются образовательно-производственные кластеры для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ.

    Головин также указал на важность ранней профориентации и развития наставничества. По его словам, для удержания молодых специалистов требуются понятные карьерные траектории, программы льготного жилья и развитие инфраструктуры.

    Ранее Головин сообщил о намерении партии «Единая Россия» поддерживать молодых специалистов на старте карьеры.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал расширение мер поддержки региональных научно-производственных кластеров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов отметил рост уровня трудоустройства выпускников колледжей до 80%.

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    15 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Россия заявила протест Дании

    Посол России Барбин вручил Дании ноту из-за опасных маневров военных вертолетов

    Россия заявила протест Дании
    @ Ronnie Robertson/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский посол Владимир Барбин вручил ноту протеста датской стороне из-за опасных маневров военных вертолетов Дании вблизи кораблей РФ.

    Россия предупредила Данию из-за опасных маневров датских военных вертолетов вблизи российских кораблей, передает РИА «Новости».

    Посол в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что датской стороне вручена соответствующая нота.

    «Потребовал от датской стороны принятия необходимых мер с тем, чтобы исключить повторения подобных инцидентов в будущем, и вручил соответствующую ноту», – заявил дипломат. Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о намерении вызвать российского посла из-за инцидента с якобы выпущенными «ложными тепловыми целями» по датскому вертолету в Балтийском море. При этом доказательств представлено не было.

    Посол отметил, что это не первый подобный случай. В сентябре 2025 года он уже обращал внимание датского внешнеполитического ведомства на опасные облеты вертолетом ВВС Дании большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Маневры создавали риск столкновения и помех в работе оборудования, при этом экипаж вертолета не выходил на связь и игнорировал предупреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщили о пуске сигнальных ракет с российского фрегата в сторону датского вертолета.

    Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла для обсуждения этого инцидента.

    Ранее дипломат Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Копенгагеном из-за его конфронтационного курса.

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    15 сентября 2026, 09:17 • Новости дня
    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов

    «Калашников» впервые продемонстрировал уникальный комплекс ПВО «Зверобой»

    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    На оружейном форуме в Москве впервые показали новейший комплекс ПВО «Зверобой», который уничтожает вражеские беспилотники с помощью высокоскоростных FPV-дронов «Кракен».

    Концерн представил новейшую разработку на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве, передает Telegram-канал «Калашникова». Комплекс предназначен для круглосуточной защиты объектов от вражеских беспилотников, включая аппараты типа «Лелека», «Лютый», «Бобер» и «Хорнет-XR».

    В арсенал «Зверобоя» входят высокоскоростные мультироторные перехватчики «Кракен». Они оснащены специальной боевой частью и могут применяться в любое время суток благодаря тепловизионным камерам. Заказчикам доступны стационарная и мобильная версии комплекса на базе серийного пикапа.

    «Стратегия «Калашникова» по эффективной борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника строится на принципе эшелонированной обороны, включающей различные созданные концерном средства обнаружения, подавления и физического уничтожения БПЛА разного класса и на различных расстояниях», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что система гарантирует безопасность охраняемых объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные специалисты спроектировали комплекс ПВО со специальной машиной «Импульс-Зверобой».

    Концерн «Калашников» представил выступающий носителем FPV-дронов беспилотник «Фортис».

    Глава предприятия Алан Лушников рассказал о модернизации ракет «Вихрь» для уничтожения вражеских аппаратов.

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    15 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва сможет вернуть заблокированные Евросоюзом финансовые активы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, нисколько в этом не сомневаюсь», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Летом Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от замороженных активов.

    В конце прошлого года министр пообещал жесткий ответ на любые попытки конфискации российских средств в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства объяснил планы европейских стран истощением их финансовых ресурсов для поддержки Украины.

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    15 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии

    ЕС решил перевести замороженные российские резервы под собственную юрисдикцию

    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники намерены вывести заблокированные средства России из бельгийского депозитария для упрощения распределения ответственности между странами блока.

    Брюссель рассматривает возможность перемещения суверенных резервов в Европейский инвестиционный банк, пишут «Известия». Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил: «Как представляется, Евросоюз в своем «заукраинском» запале объективно переоценил свои возможности и дошел до их предела в части удовлетворения постоянно растущих потребностей киевского режима».

    Поиск новых механизмов связан с нехваткой средств для поддержки Киева, которому не хватит выделенных 90 млрд евро. Владимир Зеленский дополнительно запросил 27 млрд долларов до конца года. Сейчас основная часть замороженных средств на сумму около 180 млрд евро хранится в Бельгии, которая выступает против их конфискации.

    Перевод активов позволит распределить юридическую ответственность за их использование на весь Евросоюз. Однако эксперты предупреждают, что создание новой структуры потребует сложной правовой базы и может снизить инвестиционный рейтинг европейских финансовых институтов. Кроме того, подобные шаги грозят массовым выводом средств из депозитария Euroclear странами Глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики предложили переместить суверенные средства России из бельгийского депозитария в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных резервов.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных капиталов.

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    15 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с вертолетом
    МИД Дании вызвал посла России из-за инцидента с вертолетом
    @ Pbn-dk/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Дании вызовет российского посла, заявил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен.

    Внешнеполитическое ведомство европейской страны планирует провести разговор с дипломатическим представителем Москвы, передает РИА «Новости».

    «Посол России был вызван на беседу для обсуждения инцидента», – подчеркивается в заявлении министра.

    Причиной демарша стала ситуация в международных водах Балтийского моря у берегов датского города Гедсер. Утверждается, что по вертолету королевства якобы были выпущены ложные тепловые цели.

    При этом Копенгаген не предоставил никаких официальных доказательств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российский посол Владимир Барбин отверг обвинения Копенгагена по инциденту в аэропорту Лейпцига.

    В январе дипломат заявил об угрозах властей Дании отобрать землю у дипмиссии.

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    15 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    В Киеве прогремели мощные взрывы
    В Киеве прогремели мощные взрывы
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощные взрывы произошли в украинской столице Киеве после объявления воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.

    Серия новых взрывов прогремела в украинской столице после того, как в городе была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    Ранее в Киеве уже фиксировались взрывы во время предыдущего предупреждения об опасности. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены в столице зазвучали в 7:49 мск, передает РИА «Новости».

    Помимо Киева, режим воздушной тревоги действует в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    Вооруженные силы наносят регулярные утренние удары по целям в украинской столице.

    Российские военные стремятся к сокращению дальнобойных возможностей ВСУ.

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    15 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ
    Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Волынской области на Украине поражен железнодорожный состав, который доставлял военные грузы украинской армии, его уничтожил расчет «Герань-4 сикер», Минобороны по этому поводу вспомнило песню Юрия Никулина из «Операции «Ы» про паровоз.

    «Герань-4 сикер» ударила по ж/д составу, который вез грузы военного назначения, включая БПЛА иностранного производства и их комплектующие, пояснило ведомство в Max.

    «Постой, паровоз, не стучите, колеса», – говорится в публикации министерства.

    Отмечается, что поезд был поражен в районе населенного пункта Рымачи в Волынской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне расчеты БПЛА «Герань-4 сикер» ударили по воинским эшелонам ВСУ в пяти регионах Украины.

    В августе российские военные уничтожили два вражеских локомотива с военными грузами в Днепропетровской области.

    В июле армия России сожгла перевозившие украинские беспилотники фуры и четыре локомотива противника.

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    15 сентября 2026, 11:57 • Новости дня
    ProRail: Саботаж стал причиной массовых сбоев на железных дорогах Нидерландов

    Железнодорожное сообщение в центре и на севере Нидерландов нарушили диверсанты

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нидерландское правительственное агентство железнодорожной инфраструктуры ProRail заявило о вероятном саботаже как причине массовых сбоев в движении поездов во вторник.

    В центре и на севере Нидерландов серьезно нарушено железнодорожное сообщение из-за умышленно оставленных на путях материалов, пишет Bloomberg.

    Представители ProRail сообщили, что на нескольких участках дорог обнаружили трубы, которые привели к сбоям. В агентстве отметили признаки целенаправленной диверсии. Сейчас сотрудники расчищают пути.

    Оператор поездов NS предупредил пассажиров о задержках и отмене рейсов вокруг городов Зволле, Девентер и Амерсфорт. Из-за вмешательства компьютерные системы ложно определяют участки путей как занятые, произошли сбои в работе сигналов, стрелок и на железнодорожных переездах, что также грозит затруднить автомобильное движение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября движение поездов в Нидерландах решили остановить из-за масштабной забастовки. Ранее мощный снегопад парализовал транспортное сообщение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов. Кроме того, ФРГ, Бельгия и Нидерланды договорились перезапустить железнодорожный транспортный коридор «Железный Рейн».

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    15 сентября 2026, 06:47 • Новости дня
    Между Англией и Шотландией произошел конфликт из-за виски
    Между Англией и Шотландией произошел конфликт из-за виски
    @ IMAGO/Filippo Carlot/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британское правительство официально присвоило английскому односолодовому виски статус защищенного наименования, что спровоцировало конфликт с производителями традиционного шотландского скотча, пишет Telegraph.

    «Война вокруг виски разгорелась после того, как английским сортам солодового виски был присвоен защищенный статус», – пишет Telegraph.

    Теперь английский напиток официально признан самостоятельной категорией наравне с шотландским, уэльским и ирландским виски. Решение правительства Британии вызвало резкую критику со стороны шотландских производителей. 

    Шотландская ассоциация виски, представляющая 90 компаний, планирует встретиться с британскими министрами для обсуждения ответных мер. Главная претензия заключается в том, что английский виски получил защищенный статус по правилам, отличающимся от шотландских. В Шотландии все этапы производства должны проходить на одной винокурне, тогда как в Англии допускается разделение процессов.

    В Шотландии считают, что определение английского солода ставит под угрозу устоявшуюся практику и многолетние традиции отрасли.

    В Англии сейчас насчитывается более 70 винокурен, которые экспортируют продукцию в 30 стран. Стоимость индустрии оценивается примерно в 1 млрд фунтов стерлингов, что создает угрозу для шотландского скотча, приносящего экономике Шотландии свыше 5 млрд фунтов ежегодно.

    Представитель Английской гильдии виски отверг претензии, отметив, что для оспаривания статуса шотландцам придется доказать экономический или репутационный ущерб. В свою очередь, в британском парламенте подчеркнули, что на рынке достаточно места для обоих секторов, и выбор должен оставаться за потребителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подтвердили совместное стремление к самоопределению.

    В мае шотландский парламент поддержал идею проведения нового референдума о независимости.

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    15 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба

    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В морском порту Тикси стартовало строительство глубоководного грузового терминала Найба, который станет ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора, сообщила пресс-служба Морской коллегии.

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба, передает РИА «Новости». На место уже прибыла техника, специалисты приступили к инженерным изысканиям для возведения причала.

    «В морском порту Тикси дан старт строительству глубоководного грузового терминала Найба. Старт работам дал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, отметив, что терминал станет опорной инфраструктурой для освоения сырьевой базы, повышения надежности северного завоза и ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора», – заявили в Морской коллегии.

    Сначала построят временный причал для приема тяжелых грузов, необходимых для освоения Кючусского золоторудного месторождения. Позже на его месте появится постоянный порт. Инвестором и инфраструктурным оператором проекта стала компания «Таймыр Инвест».

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что новый терминал снимет инфраструктурные ограничения Северо-Восточной Якутии. Глава региона Айсен Николаев добавил, что Найба станет ключевым узлом маршрута «Мохэ–Найба» с пропускной способностью 30 млн тонн в год. Проект требует 1,13 трлн рублей инвестиций и свяжет Китай с Арктикой, сократив путь транзитных грузов.

    На Восточном экономическом форуме участники подписали соглашение о создании транспортного коридора от китайского Мохэ до Магадана через Найбу.

    Президент России Владимир Путин заявил о планах круглогодичной навигации по Трансарктическому маршруту.

    Совет безопасности утвердил новую долгосрочную стратегию развития Арктической зоны до 2050 года.

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    15 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
    Лавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

    Украинский кризис мог бы завершиться еще год назад, если бы Вашингтон не отказался от договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам министра, боевые действия можно было остановить на устраивающих Москву условиях.

    «Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это очевидный факт. Поэтому делайте выводы сами», – подчеркнул дипломат.

    Глава МИД также назвал несерьезной позицию европейских стран. Он отметил, что Европа отказалась признавать освобожденные территории и уговорила президента США Дональда Трампа отказаться от американского предложения по урегулированию конфликта.

    Ранее Лавров указывал на изменения подхода США к договоренностям на Аляске.

    Российская сторона считала американские инициативы по украинскому вопросу по-прежнему актуальными.

    Москва ожидала реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения кризиса.

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