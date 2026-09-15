В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Обновление iOS 27 вызвало массовые сбои на iPhone россиян
Российские владельцы смартфонов Apple массово сталкиваются с удалением отечественных приложений и сбоями в работе искусственного интеллекта после установки операционной системы iOS 27, сообщают СМИ.
Пользователи смартфонов Apple в России массово сталкиваются со сбоями после установки новой операционной системы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot. Устройства некорректно работают, а некоторые отечественные сервисы полностью пропадают из памяти гаджетов.
«У тех, кому удалось обновиться, часть российских приложений исчезла и больше не скачивается. Другие открываются, но с ограничениями: где-то нельзя отправить фото или удалить сообщение. При подключенном интернете некоторые приложения вообще не работают», – говорится в публикации.
Проблемы возникают даже на этапе установки. Смартфон может предложить загрузить версию iOS 26.7 вместо 27-й, после чего выдает ошибку.
Кроме того, наблюдаются сбои в работе встроенных функций. Искусственный интеллект Apple Intelligence не справляется с обработкой фотографий, а голосовой помощник Siri перестал понимать русскую речь. Индикатор заряда батареи также работает некорректно, предупреждая о низком уровне энергии при фактическом запасе более 20%.
Ранее корпорация Apple оставила новую версию голосового помощника Siri AI без поддержки русского языка.
Июльское обновление операционной системы привело к блокировке смартфонов у части российских пользователей.
Половина владельцев смартфонов в России может отказаться от покупки техники этого бренда из-за удаления привычных сервисов.