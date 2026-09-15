Сотрудник Google уволился из-за страха перед искусственным интеллектом

Специалист Google DeepMind уволился из-за риска уничтожения человечества ИИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Недавно я уволился из Google DeepMind. В Google я стал свидетелем развития ИИ. Меня тоже крайне беспокоит траектория развития этой технологии. Я искренне верю, что ИИ может убить нас всех и что у нас, возможно, заканчивается время, чтобы избежать этого», – написал Чугтай в соцсетях, передает ТАСС.

Он отметил, что за последние четыре года искусственный интеллект достиг потрясающих результатов. По мнению Чугтая, в скором времени эти технологии превзойдут возможности человека во всех сферах. Главным источником опасности он назвал «безумную гонку» IT-корпораций в создании инноваций.

Чугтай подчеркнул необходимость замедлить разработку искусственного интеллекта. Он считает, что темпы развития должны быть такими, чтобы общество успевало справляться с возникающими рисками до того, как будет нанесен непоправимый ущерб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники компании Anthropic оценили риск уничтожения человечества искусственным интеллектом в десять процентов.

Глава этой корпорации Дарио Амодей предложил снизить темпы создания мощных вычислительных систем ради безопасности. А лауреат Нобелевской премии по физике Джеффри Хинтон предупредил о катастрофических последствиях бесконтрольного развития нейросетей.