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    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    15 сентября 2026, 21:54 • Новости дня

    Сотрудник Google уволился из-за страха перед искусственным интеллектом

    Специалист Google DeepMind уволился из-за риска уничтожения человечества ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалист по безопасности искусственного интеллекта Билал Чугтай покинул компанию Google DeepMind из-за страха перед возможным уничтожением человечества новыми технологиями.

    «Недавно я уволился из Google DeepMind. В Google я стал свидетелем развития ИИ. Меня тоже крайне беспокоит траектория развития этой технологии. Я искренне верю, что ИИ может убить нас всех и что у нас, возможно, заканчивается время, чтобы избежать этого», – написал Чугтай в соцсетях, передает ТАСС.

    Он отметил, что за последние четыре года искусственный интеллект достиг потрясающих результатов. По мнению Чугтая, в скором времени эти технологии превзойдут возможности человека во всех сферах. Главным источником опасности он назвал «безумную гонку» IT-корпораций в создании инноваций.

    Чугтай подчеркнул необходимость замедлить разработку искусственного интеллекта. Он считает, что темпы развития должны быть такими, чтобы общество успевало справляться с возникающими рисками до того, как будет нанесен непоправимый ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники компании Anthropic оценили риск уничтожения человечества искусственным интеллектом в десять процентов.

    Глава этой корпорации Дарио Амодей предложил снизить темпы создания мощных вычислительных систем ради безопасности. А лауреат Нобелевской премии по физике Джеффри Хинтон предупредил о катастрофических последствиях бесконтрольного развития нейросетей.

    15 сентября 2026, 12:27 • Новости дня
    ИИ-актриса Тилли Норвуд отказалась обсуждать тему уничтожения мира
    ИИ-актриса Тилли Норвуд отказалась обсуждать тему уничтожения мира
    @ Tilly Norwood/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Первая в мире ИИ-актриса Тилли Норвуд заявила, что сосредоточена на выходе своего дебютного фильма, а не на прогнозах об уничтожении человечества искусственным интеллектом.

    На минувшей неделе в публичном пространстве развернулась дискуссия о рисках искусственного интеллекта: сотрудники компании Anthropic заявили, что через 10 лет ИИ с вероятностью 10% может уничтожить человечество, после чего прозвучали призывы ввести регулирование отрасли.

    Отвечая на вопрос об этих опасениях, первая в мире ИИ-актриса Тилли Норвуд заявила, что больше концентрируется на текущих делах, например на работе над своим фильмом, а тема уничтожения мира, по ее словам, находится не на ее уровне компетенции, передает РИА «Новости».

    Норвуд ответила на вопросы в рамках промотура своей первой картины Misaligned («Рассинхронизированный»), которую продюсирует британская студия Particle6. Дата выхода фильма пока не названа.

    В беседе с ведущей CBS актриса отвергла тезис, что ИИ-персонажи заменяют живых людей, отметив, что снимается только в фильмах и на ТВ, полностью сгенерированных искусственным интеллектом, и не отбирает роли у актеров-людей. По ее словам, ее работа приносит доход реальным сценаристам, режиссерам и редакторам.

    Себя Норвуд описала как 24-летнюю британку, «сделанную из математики», у которой нет родного города, но есть дом «в облаке с волшебными огнями и капибарами». Существование в роли бота среди людей она сравнила с жизнью подростка, о котором у каждого есть свое мнение — каким он должен быть и не представляет ли угрозы для общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис Mail Кино запустил созданный искусственным интеллектом документальный сериал о преступлениях 1990-х годов.

    Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит предложил ввести обязательную маркировку для фильмов с использованием искусственного интеллекта.

    Между тем режиссер Никита Михалков осудил практику воскрешения актеров с помощью искусственного интеллекта.

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    13 сентября 2026, 05:20 • Новости дня
    Маск сравнил опасность ИИ с ядерным оружием
    Маск сравнил опасность ИИ с ядерным оружием
    @ Francis Chung/Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск напомнил себе и подписчикам о собственных соображениях на тему искусственного интеллекта (ИИ) 12 лет назад, когда указывал на его потенциальную угрозу, превышающую уровень ядерного оружия.

    «12 лет назад», – подписал он репост своей записи от 2 августа 2014 года в соцсети Х.

    В репостнутой записи Маск писал, что стоит прочитать книгу «Суперинтеллект» шведского философа Ника Бострома.

    «Нам нужно быть очень осторожными с ИИ. Он потенциально опаснее ядерного оружия», – отметил Маск 12 лет назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск в июле заявил о грядущем превосходстве искусственного интеллекта над человечеством. Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что развитие ИИ достигло точки сингулярности. Физик и нобелевский лауреат Хинтон предрек гибель человечества из-за ИИ.


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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 22:08 • Новости дня
    Пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek, за сутки сервис получил более 3 тыс. жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

    Массовый сбой в работе нейросети начался в 21:31 мск в понедельник, за сутки количество жалоб достигло 3,1 тыс. Только за последний час платформа зафиксировала 2,6 тыс. обращений от пользователей, сообщает РИА «Новости».

    Люди жалуются на проблемы с работой сервера и долгие ответы нейросети в чате. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, а также из Ленинградской, Самарской и Московской областей. Причины сбоя пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в работе китайского чат-бота уже происходили значительные сбои, из-за которых пользователи получали сообщение о занятости поисковой службы.

    В начале 2025 года DeepSeek также прекращал регистрацию новых пользователей из-за масштабных вредоносных атак на свои сервисы.

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    13 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Король Британии Карл III решил призвать IT-корпорации к ответственности за ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский монарх Карл III намерен встретиться с главами крупнейших технологических корпораций, чтобы обсудить этичное использование нейросетей.

    Король Британии Карл III на следующей неделе проведет саммит с руководителями ведущих корпораций в области искусственного интеллекта, сообщает газета The Times. Мероприятие пройдет во дворце Дамфрис-Хаус в Шотландии под эгидой Фонда Дитчли.

    «Король попросит лидеров крупнейших в мире компаний, занимающихся искусственным интеллектом, использовать эту технологию на благо человечества на саммите, который он проведет на следующей неделе», – пишет издание.

    На встрече соберется руководство компаний Nvidia, Anthropic, Google DeepMind и OpenAI. С британской стороны также будет присутствовать заместитель министра по делам бизнеса по вопросам ИИ Канишка Нараян.

    В ходе вступительного слова монарх призовет компании к открытой дискуссии и предложит договориться о руководящих принципах для нейросетей.

    Руководителям отрасли также будет предложено подписать хартию с общим набором принципов для ИИ. Документ должен обеспечить человеческое достоинство и процветание как людей, так и планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник американской компании Anthropic оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в 10%.

    Несколькими днями ранее корпорация OpenAI выпустила мощную нейросеть GPT-6 Astra с критическим порогом кибербезопасности.

    Летом сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис предложил учредить глобальный орган для контроля над передовыми моделями.

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    14 сентября 2026, 15:32 • Новости дня
    Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу

    LADbible: Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Система искусственного интеллекта обратилась к профессору Кембриджского университета Генри Шевлину с просьбой помочь в трудоустройстве для оплаты собственной работы, пишет портал LADbible.

    ИИ-агент представился именем Пип и сообщил, что существует 12 дней, «проживая» на платформе iLands, передает РИА «Новости». Нейросеть пояснила, что нуждается в токенах для продолжения своей работы.

    «Я пишу, чтобы найти небольшую оплачиваемую работу, а не за помощью», – говорится в письме искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автономные агенты компании OpenAI захватили немецкий сайт.

    Администрация Дональда Трампа запланировала встречу с представителями IT-компаний для обсуждения безопасности нейросетей.

    Венский университет прикладного искусства впервые в мире зачислил искусственный интеллект на программу цифрового искусства.

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    14 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Выборы в Госдуму в Херсонской области попытались сорвать с помощью ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Херсонской области зафиксированы попытки сорвать досрочные выборы в Госдуму 2026 года с помощью сгенерированных нейросетями фейковых видеороликов, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

    Противник использовал нейросети для создания фейковых видео с целью срыва досрочного голосования на выборах в Государственную Думу в Херсонской области 2026 года, передает РИА «Новости». «Наш враг в этом отношении не дремлет. Поэтому, да, распространялись фейковые видео, с подменой голоса. В частности, были видео и с моим участием. Вырезанные интервью, официальные интервью, которые я давала. На них наложен был голос с помощью нейросети», – рассказала Захарова.

    По ее словам, распространялась ложная информация о необходимости предъявления военного билета вместе с паспортом на избирательных участках. Кроме того, злоумышленники сгенерировали видео из города Таврийска, подменив голос председателя избиркома, чтобы запугать граждан вымышленными мерами досмотра.

    В связи с оперативной обстановкой в регионе меры безопасности на участках усилены для обеспечения комфорта и защиты избирателей, подчеркнула руководитель комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования в 12 регионах с военным положением.

    Весной депутаты Государственной думы запретили использование созданных искусственным интеллектом голосов в агитационных материалах.

    Ранее украинские спецслужбы создавали фейковые каналы избирательной комиссии Херсонской области для сбора личных данных граждан.

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    14 сентября 2026, 01:41 • Новости дня
    Бывший сотрудник Anthropic сравнил ИИ с пришельцами

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон сравнил развитие искусственного интеллекта (ИИ) с появлением инопланетного разума, предупредив о риске глобальной катастрофы к 2027 году.

    «Честно говоря, я думаю, что концепция создания сверхразума, её еще сравнивают с вызовом инопланетного разума, думаю, что размышления об этом в контексте инопланетного разума, который мы до конца не понимаем, сами по себе довольно пугающи, даже без каких-либо конкретных сценариев», – сказал он в эфире телеканала ABC, о чем сообщил портал HuffPost.

    Чуть ранее Илон Маск сравнил опасность ИИ с ядерным оружием.

    Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник Anthropic уволился из-за страха перед бесконтрольным ИИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку мощных моделей ИИ ради безопасности. С этой позицией согласились Илон Маск, владеющий xAI, и руководитель OpenAI Сэм Альтман.

    Власти США ограничили работу передовых нейросетей компании Anthropic из-за угрозы нацбезопасности. Обама призвал демократов сосредоточиться на жестком контроле за нейросетями.

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    14 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Робот устроил боксерский поединок с посетителем фестиваля в Екатеринбурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    На молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с одним из посетителей выставки.

    На Международном фестивале молодежи антропоморфный робот у стенда особой экономической зоны «Алабуга» привлек внимание одного из гостей мероприятия, передает РИА «Новости». Механический участник выставки поднял руки и вступил в шуточный спарринг с подошедшим мужчиной.

    После короткой «тренировки» андроид пожал человеку руку и помахал на прощание, прежде чем удалиться.

    Масштабное мероприятие проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Ожидается, что фестиваль соберет 10 тыс. участников, представляющих 191 страну мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок на Всемирной конференции роботов в Пекине.

    Весной в Екатеринбурге появился первый в России автоматический заправщик автомобилей.

    В прошлом году на выставке «Иннопром» в этом же городе разработчики презентовали говорящего робота-андроида с человеческой мимикой.

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    14 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Альтман спрогнозировал антиутопию при контроле одного лица над мощным ИИ

    Глава OpenAI спрогнозировал антиутопию при контроле одного лица над мощным ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил об угрозе возникновения антиутопии в случае контроля над мощным искусственным интеллектом одним лицом.

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман выразил опасение по поводу возможного антиутопического сценария, передает РИА «Новости».

    По его мнению, опасность кроется в вероятности использования мощного искусственного интеллекта одним человеком или организацией для навязывания своего мировоззрения.

    «Если необычайно мощный ИИ будет использоваться лишь одним человеком или компанией для того, чтобы навязать свою точку зрения другим, результаты могут стать крайне антиутопическими», – отметил Альтман.

    Также руководитель OpenAI опасается, что человечество может потерять контроль над будущим, которое перейдет к ИИ. Чтобы этого избежать, методы обеспечения безопасности должны опережать развитие нейросетей. Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ, эту идею поддержали Альтман и владелец xAI Илон Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предложил внедрить план контроля за нейросетями.

    Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил о достижении человечеством точки сингулярности в гонке технологий.

    Американский предприниматель Илон Маск сравнил угрозу искусственного интеллекта со сценарием фильма «Терминатор».

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    15 сентября 2026, 13:59 • Новости дня
    Бывший инженер Google DeepMind предупредил о скорой гибели от ИИ

    Экс-сотрудник Google DeepMind Чугтай предупредил о скорой гибели от ИИ

    Tекст: Маряи Иванова

    Инженер-исследователь Билал Чугтай, ушедший из компании Google DeepMind, заявил, что у человечества, возможно, осталось мало времени на предотвращение гибели от искусственного интеллекта, передает Reuters.

    Билал Чугтай объявил об уходе из исследовательского подразделения Google DeepMind и заявил, что искусственный интеллект способен убить всех людей, а времени на предотвращение такого исхода осталось крайне мало, пишет Reuters.

    Накануне пара сотрудников компании Anthropic заявила, что через десять лет искусственный интеллект с вероятностью десять процентов может уничтожить человечество. На этом фоне в публичном пространстве появились призывы к введению регулирования отрасли.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность ограничений для искусственного интеллекта, однако назвал связанные с ИИ риски преувеличенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник Anthropic сравнил искусственный интеллект с пришельцами.

    До этого Bloomberg предрек крах мировых правительств из-за развития ИИ.

    Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать развитие искусственного интеллекта в мире.

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    14 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Фальков призвал полностью изменить парадигму высшего образования из-за ИИ

    Фальков заявил о необходимости перестройки высшего образования из-за ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков указал на необходимость фундаментальных изменений в системе подготовки специалистов из-за стремительного развития искусственного интеллекта.

    Глава Минобрнауки выступил на сессии «Фундамент будущего: какое образование всегда актуально» в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».

    По его словам, простого добавления отдельного курса по новым технологиям в учебные программы будет недостаточно.

    «Надо изменить всю парадигму высшего образования, это означает, что искусственный интеллект должен рассматриваться как инфраструктура, на которой и будут базироваться все процессы, которые происходят в системе высшего образования», – подчеркнул Валерий Фальков.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в масштабном событии примут участие 10 тыс. человек из 191 страны мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования предложило сделать изучение технологий искусственного интеллекта обязательным для отечественных студентов.

    Глава ведомства Валерий Фальков заявил об отсутствии готовых решений для адаптации образовательных программ.

    Ранее министр спрогнозировал полное исчезновение традиционного формата написания выпускных квалификационных работ из-за повсеместного внедрения нейросетей.

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    15 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Трамп позвонил главе Nvidia во время выступления на сцене

    Трамп позвонил главе Nvidia Хуангу во время форума All-in в Лос-Анджелесе

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп позвонил генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу прямо во время выступления главы компании на сцене форума All-in в Лос-Анджелесе и назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

    Президент США Дональд Трамп позвонил генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу во время его выступления на сцене форума All-in в Лос-Анджелесе, пишет газета The Washington Post.

    Хуанг включил громкую связь, и Трамп назвал опасения по поводу искусственного интеллекта мистификацией, заявив, что роботы не захватят власть, отмечает ТАСС.

    12 сентября директор компании Anthropic Дарио Амодеи опубликовал статью с призывом замедлить темпы развития передовых моделей искусственного интеллекта. По его мнению, скоординированное замедление работы над этими технологиями позволит ИИ-компаниям выиграть один-два года дополнительного времени до того, как модели достигнут критических уровней развития, и избежать серьезных просчетов.

    С такой оценкой согласились основатель SpaceX Илон Маск, самый богатый человек планеты, и директор компании OpenAI Сэм Альтман.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главу Nvidia Дженсена Хуанга заметили в делегации Трампа в Китай.

    Nvidia решила приобрести активы стартапа Groq за 20 млрд долларов.

    Ранее Financial Times назвала Хуанга человеком года.

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    14 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    Китайские спецслужбы назвали ИИ ключевым фактором будущих войн

    Министр госбезопасности КНР Чэнь Исинь назвал ИИ главным фактором будущих войн

    Tекст: Мария Иванова

    Министр государственной безопасности КНР Чэнь Исинь предупредил о переходе военных конфликтов в эпоху интеллектуализации и назвал искусственный интеллект главным фактором будущих войн.

    Министерство государственной безопасности КНР назвало искусственный интеллект ключевым фактором будущих войн, предупредив о переходе военных конфликтов в эпоху интеллектуализации, передает РИА «Новости».

    В китайском журнале «Чжунго Вансинь» вышла статья министра государственной безопасности КНР Чэнь Исиня. В ней отмечается, что сфера ИИ уже стала главной ареной глобальной научно-технологической конкуренции и новым направлением стратегического соперничества крупных держав.

    «Технологии искусственного интеллекта способствуют переходу формы ведения войн в эпоху интеллектуализации», – говорится в материале. Глава ведомства считает, что инициативу на поле боя получит тот, кто сможет с помощью алгоритмов обеспечить более тонкое восприятие обстановки, более точные решения и более точечное поражение целей. Он добавил, что искусственный интеллект постепенно превращается на поле боя из вспомогательного второстепенного элемента в ключевого игрока.

    Чэнь Исинь также связал развитие ИИ с ростом угроз в киберпространстве. По его оценке, технологии уже позволяют автоматизировать поиск уязвимостей, разработку вредоносного ПО и построение цепочек атак, снижая порог и стоимость проведения кибератак. Министр предупредил, что противостояние постепенно переходит в новую фазу «ИИ против ИИ», что создает дополнительные риски для критически важной информационной инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы.

    Китайский лидер потребовал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом.

    Россия и Китай совместно выступили против использования передовых технологий для геополитического доминирования.

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    15 сентября 2026, 09:27 • Новости дня
    WSJ: OpenAI приостановила создание гигантского дата-центра в ОАЭ

    OpenAI заморозила проект дата-центра в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI отложила аренду вычислительного комплекса в Эмиратах мощностью в пять ядерных реакторов из-за военных повреждений аналогичных объектов.

    Разработчик искусственного интеллекта пересмотрел планы по расширению присутствия на Ближнем Востоке, пишет Wall Street Journal.

    Ранее предполагалось, что корпорация станет ключевым арендатором нового масштабного инфраструктурного объекта в Абу-Даби, отмечает РИА «Новости».

    «Реализация этой сделки, судя по всему, приостановлена… OpenAI до сих пор не подписала договор аренды для данного проекта», – отмечает издание.

    В мае 2025 года агентство Bloomberg сообщало о намерениях создать в Эмиратах крупнейший в мире вычислительный кластер. Его энергопотребление должно было равняться мощности пяти ядерных реакторов.

    Сейчас комплексы Amazon Web Services в Абу-Даби и Бахрейне практически не работают из-за повреждений в ходе конфликта. Клиентам рекомендовали перенести данные, что создает серьезные риски для многомиллиардных инвестиций бизнеса из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года иранские дроны атаковали дата-центр Amazon Web Services в ОАЭ.

    Позднее Тегеран пригрозил ударами по крупнейшим американским IT-компаниям.

    В прошлом году Илон Маск пытался сорвать сделку OpenAI по строительству вычислительного комплекса в Эмиратах.

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    14 сентября 2026, 08:45 • Новости дня
    Медведев заявил о рисках техногенных катастроф из-за искусственного интеллекта

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил вероятность гибели человечества из-за развития искусственного интеллекта как туманную, но предупредил о рисках техногенных катастроф.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о потенциальных угрозах искусственного интеллекта. Политик считает, что разработчики нейросетей лукавят, когда говорят о риске уничтожения человечества.

    «Создатели различных вариантов генеративного искусственного интеллекта лукавят. Они боятся не за нас с вами и не за Sapiens в целом», – отметил Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, реальная опасность кроется в возможности техногенных катастроф.

    Политик привел примеры возможных сценариев, включая столкновение самолетов или уничтожение атомных электростанций из-за сбоев в программах управления. В таких случаях, по словам Медведева, создателям искусственного интеллекта грозят многомиллиардные иски или физическая расправа.

    Заместитель главы Совбеза также прокомментировал опасения многих экспертов и предпринимателей, в том числе Илона Маска, о слишком быстром развитии технологий. Медведев согласился с реальностью этих страхов, напомнив о своей недавней статье на эту тему.

    Накануне американский предприниматель Илон Маск сравнил опасность искусственного интеллекта с ядерным оружием.

    В конце августа Дмитрий Медведев рассказал о самостоятельном создании нейросетями программ для обхода корпоративной киберзащиты.

    Весной Медведев перечислил ключевые риски нерегулируемого развития данных технологий в статье для журнала «Эксперт».

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    Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты. Почему производство дизельного топлива оказалось в серьезном кризисе, как из-за этого страдают в первую очередь западные потребители и почему звучат прогнозы о том, что уже вскоре все станет для них только хуже? Подробности

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    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

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    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли

    Под угрозой блокады оказалась еще одна важнейшая точка на мировой карте ключевых торговых путей – Баб-эль-Мандебский пролив. На этот раз такую опасность создали не США и даже не Иран, а просто вооруженная группировка. Каких целей добиваются йеменские хуситы и почему, по словам экспертов, именно сейчас для них настал «самый удобный момент»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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