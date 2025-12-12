Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.0 комментариев
Financial Times назвала Дженсена Хуанга человеком года
Financial Times выбрала Дженсена Хуанга человеком года за вклад в развитие ИИ
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг стал человеком года по версии Financial Times благодаря ключевому вкладу в индустрию искусственного интеллекта.
Генеральный директор и основатель Nvidia Дженсен Хуанг признан человеком года по версии британской газеты Financial Times.
Издание отмечает, что Хуанг стал ключевой фигурой в технической революции, которая способна коренным образом изменить множество отраслей. Особое внимание уделяется его роли в развитии технологий искусственного интеллекта и внедрении микросхем, ставших катализатором масштабных изменений, сообщает ТАСС.
Ранее чипы Nvidia оставались «за кулисами», уступая вниманию к более заметным продуктам и сервисам на их основе. Однако, по мнению Financial Times, к 2025 году именно инновационные чипы Nvidia превратились в двигатель распространения искусственного интеллекта в деловом и финансовом мире, запустив новую эпоху развития.
«Газета Financial Times назвала Хуанга человеком года за роль, которую он сыграл в этой трансформации. Он находился в центре одной из крупнейших инвестиционных программ, когда-либо проводившихся частным сектором, – программы, которая одновременно поддержала экономику США и способствовала буму на фондовом рынке. И он был движущей силой внедрения технологии, способной изменить целые отрасли», – отмечает FT.
Американский журнал Time ранее также выделил вклад лидеров индустрии искусственного интеллекта, разместив на своей обложке коллаж с восьмью руководителями ведущих IT-компаний, включая Хуанга, в стиле знаменитого снимка строителей Рокфеллер-центра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что Китайская народная республика может опередить Соединенные Штаты в создании искусственного интеллекта благодаря низким энергозатратам и смягчению регулирования.
Nvidia ранее обвинила власти США в своем уходе с китайского рынка. На этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил о снятии запрета на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае.