Глава Nvidia: Китай победит США в сфере искусственного интеллекта

Глава Nvidia Хуанг: Китай победит США в сфере искусственного интеллекта
Китайская народная республика сможет опередить Соединенные Штаты в создании искусственного интеллекта благодаря низким энергозатратам и смягчению регулирования, заявил глава Nvidia Дженсен Хуанг.
Китай обгонит США в гонке искусственного интеллекта, заявил глава компании Nvidia Дженсен Хуанг в интервью Financial Times.
Он пояснил, что решающим преимуществом Пекина стали низкие энергозатраты для дата-центров и послабления в регулировании искусственного интеллекта.
Хуанг добавил, что на Западе развитию технологий мешают чрезмерный цинизм и усиление нормативных ограничений. В частности, в США рассматривается введение множества отдельных правил в разных штатах, что приведет к усложнению инноваций. «Западу необходимо больше оптимизма», – отметил Хуанг.
Он обратил внимание, что, в отличие от Запада, китайские власти субсидируют мощности дата-центров и электроэнергию. Это особенно важно для местных технологических компаний, которые запускают собственные системы ИИ. Для них «электричество фактически бесплатное», указал глава Nvidia.
По данным Financial Times, Пекин усиливает поддержку крупных дата-центров крупнейших ИТ-компаний страны, таких как ByteDance, Alibaba и Tencent. Местные власти увеличили энергетические льготы после жалоб компаний на дороговизну местных чипов по сравнению с продукцией Nvidia.
Ранее Хуанг предупреждал, что американские ИИ-модели не сильно опережают китайские, и призывал Вашингтон открыть рынок для новых чипов компании. Однако президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил действие запрета на поставки в Китай топовых решений Nvidia, таких как Blackwell.
Ранее Хуанг заявлял, что политика предыдущей администрации США привела к тому, что Nvidia пришлось фактически уйти с китайского рынка.
В апреле администрация Трампа ввела запрет на экспорт чипов H20 Nvidia в Китай.
