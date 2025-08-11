Nvidia и AMD согласились передавать США 15% дохода от продажи ИИ-чипов в Китай

Tекст: Вера Басилая

Речь идет о моделях H20 от Nvidia и MI308 от AMD, поставки которых были разрешены только после заключения соответствующих соглашений, передает «Интерфакс».

Газета The Wall Street Journal отмечает, что это пример новых способов увеличения бюджетных поступлений, используемых Белым домом. Предполагается, что при высоком спросе на чипы сумма выплат может достигать миллиардов долларов.

В апреле американские власти ввели новые ограничения, по которым даже специализированные чипы для Китая требуют специального разрешения. Министерство торговли США начало выдачу лицензий на экспорт H20 для Nvidia 8 августа, а лицензии на MI308 для AMD были выданы в выходные дни.

В компании Nvidia подчеркнули: «Мы соблюдаем правила, установленные властями США для нашей работы на мировых рынках. Мы не поставляли чипы H20 в Китай уже несколько месяцев и надеемся, что правила экспортного контроля позволят США конкурировать в Китае и по всему миру».

Ранее администрация США разрешила экспортировать в Китай менее продвинутые чипы Nvidia при сохранении контроля над самыми современными микрочипами.

В начале апреля власти США запретили экспорт чипов H20 для искусственного интеллекта в Китай без специального разрешения.

В июле компания Nvidia анонсировала скорое начало поставок чипов H20 для нейросетей в Китай.

В мае продажи видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 для китайского рынка были заморожены из-за ужесточения экспортных ограничений со стороны США.