Стало известно о приостановке компанией Nvidia поставок видеокарт GeForce RTX 5090

Trendforce: Nvidia приостановила поставки видеокарт GeForce RTX 5090 партнерам

Tекст: Ирма Каплан

Компания Nvidia, которая в конце 2024 года разрабатывала кастомизированную видеокарту GeForce RTX 5090D для китайского рынка, приостановила ее поставки партнерам из-за ужесточения экспортных ограничений США, сообщил портал Trendforce со ссылкой на китайский Mydrivers.

По его данным, официального запрета на продажи видеокарт нет, но действия Nvidia фактически заморозили рынок, так как партнеры и дистрибьюторы Add-In Card (AIC), специальных плат, которые устанавливается в слот PCIe внутри серверного шасси, прекратили продавать RTX 5090D.

«Nvidia уже прекратила поставки, остановила новые заказы во втором квартале и отменила все невыполненные», – сказано в материале.

Там уточняется, что некоторые модели видеокарт таких брендов, как Galax, MSI и Gigabyte, еще есть в магазинах, но, скорее всего, ненадолго.

Точная причина запрета не указана, но есть предположение, что RTX 5090D пересек «красную линию» экспортного контроля США. Возможно, вычислительная мощность была недостаточно сокращена или пропускная способность памяти была слишком высокой.

Портал Mydrivers указывает, что Nvidia и AMD жестко ограничены в том, что могут продавать в Китае и, возможно, дальше будет еще жестче.

RTX 5090D – один из последних чипов Nvidia, на которые наложены ограничения США. В апреле американское правительство ввело новые ограничения на чипы H20 AI компании – модели, специально разработанные для китайского рынка.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг в апреле посетил Китай, где обсудил с местными компаниями и властями возможность разработки новых чипов для китайского рынка, несмотря на недавние ограничения США.

До этого стало известно, что администрация президента США разрабатывает меры по усилению ограничений на экспорт чипов в Китай, включая обсуждение с союзниками новых ограничений для компаний, таких как Tokyo Electron и ASML Holding.