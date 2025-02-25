Bloomberg сообщил о планах США ужесточить ограничения на чипы для Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

США работают над ужесточением ограничений в области чипов против Китая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. Администрация президента США разрабатывает новые меры для ограничения доступа Китая к чипам и оказывает давление на союзников для поддержания этих усилий.

По словам источников, обсуждаются возможности ограничить инженеров компаний Tokyo Electron Ltd. и ASML Holding NV в обслуживании оборудования в Китае. Кроме того, рассматривается ужесточение существующих ограничений на экспорт чипов для искусственного интеллекта, что может затронуть компанию Nvidia.

Также планируется введение санкций против отдельных китайских компаний. Однако, как отмечает агентство, новые правила могут быть приняты лишь через несколько месяцев, поскольку администрация США сейчас занята назначением новых чиновников на важные посты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США намерены ввести ограничения на продажу чипов и оборудования в Китай, сосредоточив меры на компаниях, производящих полупроводниковое оборудование. Китай ввел санкции против 13 американских производителей оружия, что стало ответной мерой на действия США. Цены на нефть выросли на фоне неопределенности вокруг торговых отношений между США и Китаем, что оказывает влияние на мировые рынки.