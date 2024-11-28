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Bloomberg: США введут новые ограничения на чипы для Китая
США намерены ввести ограничения на продажу чипов и оборудования в Китай, сосредоточив меры на компаниях, производящих полупроводниковое оборудование, а не сами чипы, пишет Bloomberg.
США планируют ввести новые ограничения на экспорт полупроводникового оборудования и чипов памяти в Китай, передает ТАСС.
Данные меры затронут разработки в сфере искусственного интеллекта. По мнению источников, Вашингтон может объявить о новых санкциях уже на следующей неделе.
Bloomberg отмечает, что администрация президента Джо Байдена выбрала менее жесткий подход, чем обсуждалось ранее. Первоначально планировалось введение санкций против шести поставщиков Huawei, но теперь ограничения коснутся только некоторых из них. Например, из санкционного списка исключена корпорация ChangXin, разрабатывающая ИИ-чипы.
Под санкции попадут два завода компании Semiconductor Manufacturing International Corp, партнера Huawei. Ограничения будут направлены на фирмы, производящие оборудование для производства полупроводников.
Решение о введении новых мер стало результатом многомесячных обсуждений в администрации США и переговоров с Японией и Нидерландами.
Крупные американские технологические компании, такие как Lam Research, Applied Materials и KLA, выступили за смягчение мер, предупреждая о возможных катастрофических последствиях для бизнеса.
Ранее в ноябре США потребовали от Тайваня прекратить поставки передовых чипов в Китай.
Напомним, Вашингтон уже давно пытается ограничить поставки электронной продукции в Россию. Однако, как отмечают эксперты, использование импортных чипов – стандартная международная практика, пресечь ее невозможно.
Министр торговли США Джина Раймондо сообщала, что Америка покупает 92% своих передовых чипов у TSMC.