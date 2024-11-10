В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
США потребовали от Тайваня прекратить поставки передовых чипов в Китай
Reuters сообщило о требовании США к тайваньской TSMC прекратить поставки передовых чипов в Китай
США официально потребовали от тайваньской компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) прекратить поставки в Китай чипов для использования в сфере искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
«США потребовали от TSMC прекратить поставки китайским клиентам передовых чипов, которые зачастую используются в сфере ИИ», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.
По данным источника, знакомого с вопросом, США требуют прекратить поставки в Китай чипов, «начиная с понедельника».
Ограничения должны коснуться передовых 7-нанометровых чипов и более совершенных для графических процессоров (GPU) и ИИ-ускорителей.
Nikkei Asia сообщало, что TSMC приостановит производство чипов для ряда китайских компаний из-за требований США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон уже давно пытается ограничить поставки электронной продукции в Россию. Однако, как отмечают эксперты, использование импортных чипов – стандартная международная практика, пресечь ее невозможно.
Министр торговли США Джина Раймондо сообщала, что Америка покупает 92% своих передовых чипов у TSMC.