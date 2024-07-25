Мир микрочипов убивает мечту Вашингтона об изоляции России

Эксперты объяснили, почему у США не получится изолировать Россию в сфере микроэлектроники

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

С начала обострения ситуации на Украине Москва получила американские чипы для боевой электроники на сумму четыре млрд долларов, пишет The New York Times. По версии журналистов, значительная часть российских ракет снабжена вентильной матрицей FPGA, производимой компаниями Advanced Micro Devices и Intel.

Отмечается, что многие чипы закупались через группу подставных компаний в Гонконге. Ссылаясь на данные таможни, NYT уверяет, что Москва импортировала товаров на сумму более 390 млн долларов, что является лишь частью «усилий по обходу санкций».

По мнению авторов издания, Россия «быстро переориентировала цепочки поставок», начав с поиска дружественных стран и портов, готовых обслуживать ее суда. Так у Москвы появилась возможность осуществлять закупки чипов через Турцию, ОАЭ и Марокко. Еще одним важным поставщиком микросхем выступил Китай.

Вашингтон давно пытается ограничить поставки американской электронной продукции в Россию. Более того, борьба ведется и против отдельных граждан, которые по версии американцев, содействуют Москве. Так, в ноябре прошлого года в Америке арестовали четверых человек, якобы переправивших в Россию полупроводников, интегральных схем и другой электроники на сумму более семи млн долларов. Кроме того, недавно федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Максима Марченко к трем годам лишения свободы и 36 месяцам нахождения под надзором за незаконную закупку и переправку американской микроэлектроники двойного назначения, пишет РИА «Новости».

Напомним, в апреле издание Bloomberg сообщало, что американские чиновники заняты активным поиском компаний-нарушителей действующих ограничений. При этом газета указывала, что общий контроль над соблюдением рестрикций крайне проблематичен.

В экспертном сообществе убеждены: использование импортной микроэлектроники – привычная международная практика. А ограничить поставки Штаты не смогут. «Современный электронный мир – это огромная номенклатура чипов, сотни и даже тысячи изделий. Они бывают универсальными или с очень узкой специализацией. И ни одна страна мира не создает на своей национальной территории весь набор микроэлектронных компонентов», – объяснил Алексей Анпилогов. президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

И хотя у России есть собственное производство, «мы все равно импортируем значительное количество электроники и используем ее». «Это никогда не было секретом. И после того, как обломки наших ракет попали в руки ВСУ, они произвели обратный инжиниринг и определили, что схемотехника абсолютно российская, а вот часть компонентов имеет западное происхождение», – объяснил эксперт.

«В основном мы используем интегральные микросхемы: память, процессоры, различные контроллеры. Вместе с тем, надо отдавать себе отчет в том, что в этой истории есть определенная уязвимость – если бы западные страны могли полностью перекрыть экспорт такого рода оборудования, наш ВПК столкнулся бы с проблемами», – продолжает аналитик.

Но США не могут ограничить подобные поставки. «Дело в том, что большая часть чипов является предметом двойного назначения. Например, в нашем «Ланцете» основной блок прицеливания аналогичен устройству из игровой приставки Nintendo. А все дело в схожести функций – в обоих случаях необходимо обрабатывать большой объем графических данных», – детализирует Анпилогов.

«Ограничить распространение консолей никто не сможет,

да и учитывая объемы продаж, это в целом выглядит нереализуемым. Более того, даже если это сделать, то рядом с закрывшейся компанией уже завтра возникнет точно такая же, которая продолжит обеспечивать потребителей, среди которых и российский ВПК», – добавил спикер.

Еще одна сложность для США – это малые объемы необходимых России чипов. «Нам не нужны миллионы изделий. А отследить несколько тысяч единиц практически невозможно», – объясняет специалист. Он также указывает, что по похожей схеме работают и такие страны как Китай, Иран и масса других государств, которые «западным миром записаны в новую «ось зла».

«И все они сотрудничают с дружественными им государствами, с Глобальным Югом и спокойно закрывают собственные потребности», – подчеркивает аналитик. При этом он указал, что санкции, которые американцы усиленно вводят, также приводят к позитивному эффекту – каждая из стран начинает уделять больше внимания развитию собственных технологий.

Более того, для ракет в принципе не нужна самая современная электроника.

«Она вся достаточно нежная, требует тонкой настройки и потребляет много энергии, что немаловажно. Военные предпочитают использовать чипы старого поколения, поскольку те надежные и более устойчивы к различным воздействиям», – заметил Анпилогов.

В России всегда существовал определенный дефицит электроники военного назначения, напоминает Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН. «Поэтому значительную часть полупроводниковых приборов нам приходилось импортировать», – сказал эксперт.

Он счел неудивительным, что Москва продолжает данную практику. Хотя происходит это не без трудностей. «США пытались пресечь поставки электроники в Россию еще во времена СССР, это продолжается и сейчас. Принимаемые Вашингтоном санкции и аресты людей по обвинению в экспорте техники в обход ограничений осложняют закупки – как минимум растет цена, но не останавливают их», – пояснил спикер.

«В то же время Штатам не удается полностью перекрыть поставки, потому что в США вес корпораций и производителей намного выше политических интересов. Политики приходят и уходят, а бизнес остается»,

– детализировал аналитик. Он согласился с Анпилоговым в том, что современным ракетам нужна не столько передовая, сколько надежная электроника. «Одним из требований к военной электронике является устойчивость и способность работать в самых жестких условиях: вибрации, перегрузок, сильных помех. Даже формально старые по техническим возможностям чипы представляют собой очень высокий технологический продукт в военном исполнении. Поэтому нам не нужны для тех же дронов такие мощности, которые мы требуем от современных графических станций или персональных компьютеров», – отметил эксперт.

Зачастую вопрос стоит лишь в том, как именно скомпоновать детали. «У нас есть собственные конструкции радиоэлектроники, в которых просто используются компоненты иностранного происхождения. В большей части наших известных изделий так или иначе присутствует продукция иностранного производства: что-то мы воспроизводили сами, что-то – нет. Но, конечно, отставание надо преодолевать. Сейчас в это вкладываются очень большие средства и привлекаются значительные ресурсы, работа идет», – заключил Крамник.