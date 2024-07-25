Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.0 комментариев
NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры
New York Times: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры
Несмотря на санкции, с начала обострения ситуации на Украине Россия получила чипы для боевой электроники американского производства почти на 4 млрд долларов, пишет The New York Times.
Так, одним из важных чипов в российских ракетах оказалась полевая программируемая затворная матрица, или F.P.G.A. производства такими американскими компаниями, как Advanced Micro Devices и Intel. Подобный чип используется в пожарной сигнализации, интернет-модемах, ракетах и беспилотных летательных аппаратах для молниеносной обработки данных, передает The New York Times.
Издание отмечает, что многие чипы были закуплены через группу подставных компаний в Гонконге.
Ссылаясь на данные российской таможни, NYT уверяет, что Россия импортировала товаров на сумму более 390 млн долларов, что является только частью «усилий Москвы по обходу санкций».
Издание подчеркивает, что еще в 2020 году Кремль предпринял попытку наладить производство чипов внутри страны, однако вместо этого Москва «наладила отношения с крупными производителями чипов в США.
New York Times указывает, что Россия «быстро переориентировала цепочки поставок», начав с поиска дружественных стран и портов, готовых обслуживать ее суда.
Тогда у России появились возможности закупать чипы через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Главным поставщиком микросхем в Россию стал Китай – согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, 29% всех полупроводниковых приборов поставляются через эту страну.
В частности, в центральном китайском городе Чэнду располагается производящая чипы для беспилотных летательных аппаратов Shahed и Lancet компания Texas Instruments.
Еще один американский производитель микросхем Micron Technology производит чипы в Сиане.
При этом New York Times отправила запросы указанным компаниям с просьбой разъяснить ситуацию, на что получила ответ о «полном соблюдении требований экспортного контроля США».
Как заметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (аналитический центр в Вашингтоне) Эмили Килкриз, в первые несколько недель российской спецоперации было ожидание «сокрушительных мер», однако в США «явно недооценили трудности, с которыми пришлось столкнуться в обеспечении соблюдения законодательства на таком рынке».
Ранее в США объявили о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий.
Экономист Иван Лизан пояснил газете ВЗГЛЯД, что США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию – в случае принятия данных ограничений импорт станет теневым.