NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

New York Times: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

Tекст: Александра Юдина

Так, одним из важных чипов в российских ракетах оказалась полевая программируемая затворная матрица, или F.P.G.A. производства такими американскими компаниями, как Advanced Micro Devices и Intel. Подобный чип используется в пожарной сигнализации, интернет-модемах, ракетах и беспилотных летательных аппаратах для молниеносной обработки данных, передает The New York Times.

Издание отмечает, что многие чипы были закуплены через группу подставных компаний в Гонконге.

Ссылаясь на данные российской таможни, NYT уверяет, что Россия импортировала товаров на сумму более 390 млн долларов, что является только частью «усилий Москвы по обходу санкций».

Издание подчеркивает, что еще в 2020 году Кремль предпринял попытку наладить производство чипов внутри страны, однако вместо этого Москва «наладила отношения с крупными производителями чипов в США.

New York Times указывает, что Россия «быстро переориентировала цепочки поставок», начав с поиска дружественных стран и портов, готовых обслуживать ее суда.

Тогда у России появились возможности закупать чипы через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Главным поставщиком микросхем в Россию стал Китай – согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, 29% всех полупроводниковых приборов поставляются через эту страну.

В частности, в центральном китайском городе Чэнду располагается производящая чипы для беспилотных летательных аппаратов Shahed и Lancet компания Texas Instruments.

Еще один американский производитель микросхем Micron Technology производит чипы в Сиане.

При этом New York Times отправила запросы указанным компаниям с просьбой разъяснить ситуацию, на что получила ответ о «полном соблюдении требований экспортного контроля США».

Как заметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (аналитический центр в Вашингтоне) Эмили Килкриз, в первые несколько недель российской спецоперации было ожидание «сокрушительных мер», однако в США «явно недооценили трудности, с которыми пришлось столкнуться в обеспечении соблюдения законодательства на таком рынке».

Ранее в США объявили о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий.

Экономист Иван Лизан пояснил газете ВЗГЛЯД, что США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию – в случае принятия данных ограничений импорт станет теневым.