Три человека погибли в ДТП с молоковозом в Красноярском крае

Три пассажира ВАЗ погибли в ДТП с молоковозом Volvo в Красноярском крае
На участке трассы Р-255 «Сибирь» в Канском округе в Красноярском крае в ДТП с молоковозом погибло три пассажира легковой машины, госпитализирована женщина-водитель, сообщили в краевом МВД.
Дорожная авария с жертвами произошла на 1025 км днем в субботу на трассе Р-255 «Сибирь». По предварительной информации ГУ МВД по Красноярскому краю, 26-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ выехала на встречную полосу, где столкнулась с молоковозом Volvo, которым управлял 55-летний мужчина.
В результате три пассажира легкового автомобиля погибли на месте, женщина-водитель была доставлена в медицинское учреждение. На месте трагедии работают следственно-оперативная группа и сотрудники дорожно-патрульной службы, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее водитель Volkswagen совершил выезд на встречную полосу под Красноярском, в результате чего произошла авария с автобусом и погиб пассажир легкового автомобиля.
Месяцем ранее в Красноярском крае в аварии со снегоходом погиб четырехлетний мальчик, в транспортное средство его посадил пьяный отец.
А до этого краевое МВД сообщило, что на трассе Р-257 микроавтобус врезался в грузовик МАЗ, из-за чего три человека погибли и еще трое получили травмы.