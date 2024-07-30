Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».5 комментариев
Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина
Лимит оформления до 20 SIM-карт на одного гражданина одобрен Государственной думой на пленарном заседании.
Поправку планируется внести в закон «О связи», физлицо сможет получить не более 20 абонентских номеров единовременно, передает ТАСС.
При этом правила оказания услуг связи могут устанавливать случаи, когда физлица или юрлица смогут обходить эти ограничения.
В понедельник Госдума одобрила поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» SIM-карт и деанонимизацию Telegram-каналов.