Госдума одобрила лимит в 20 SIM-карт на каждого россиянина

Tекст: Алексей Дегтярев

Поправку планируется внести в закон «О связи», физлицо сможет получить не более 20 абонентских номеров единовременно, передает ТАСС.

При этом правила оказания услуг связи могут устанавливать случаи, когда физлица или юрлица смогут обходить эти ограничения.

В понедельник Госдума одобрила поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» SIM-карт и деанонимизацию Telegram-каналов.