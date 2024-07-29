Госдума одобрила ужесточение правил продажи «серых» SIM-карт

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, предлагается ввести проверку сведений об абоненте оператором до начала оказания услуг связи – если предоставленные паспортные данные неверны, услуги будут недоступны. Данная норма будет касаться как иностранцев, так и граждан России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Единственная категория иностранцев, на которую эти требования предлагается не распространять, – дипломатические работники и члены их семей. В законопроект также вносится норма, при которой каждый гражданин России вправе запросить информацию обо всех оформленных на него SIM-картах через Госуслуги и прекращать оказание услуг в случае, если человек карту не регистрировал.

Еще одна поправка касается помещений, в которых предполагается заключать договоры об оказании услуг связи. Это необходимо для того, чтобы SIM-карты «не продавались около метро, не привозились курьерами и тому подобное», пояснил Хинштейн. Если речь идет про корпоративные SIM-карты, то организации могут передавать их только сотрудникам, которые работают у них на основании трудового или возмездного гражданско-правового договора.

«Наличная оплата услуг связи может производиться только после идентификации плательщика в отделениях банков, в почтовой связи или в иных организациях, которые определит правительство, а также через специально оборудованные терминалы, которые также будут соответствовать установленным правительством требованиям», – сообщил депутат, подчеркнув, что речь идет именно об оффлайн-оплате.

Также предлагается ввести ограничение на регистрацию SIM-карт на одно физическое лицо в количестве 20 штук и 10 – для иностранцев. «На россиян может быть оформлено большее количество сим-карт в случаях, определенных правилами оказания услуг связи», – отметил Хинштейн.

Второй блок поправок к законопроекту касается требований к мессенджерам. Предлагается обязать мессенджеры по запросу государства предоставлять информацию о своих пользователях, сообщил депутат. «Кроме того, по умолчанию вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров. Это делается также для борьбы и со спам-рассылкой, и с киберпреступностью», – добавил он.

Следующая крупная поправка касается требований для владельцев и ведущих страниц в социальных сетях. В частности, предлагается обязать владельцев каналов с постоянной аудиторией от 10 тыс. подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, который установит правительство.

По результатам заседания депутаты единогласно приняли поправки и рекомендовали законопроект к принятию во втором чтении.